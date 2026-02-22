Μουσικά Νέα 22.02.2026

Ο Sombr στο εντυπωσιακό line up των BRIT 2026 δίπλα σε Harry Styles και Rosalía

O Sombr να διεκδικεί 2 βραβεία και να ανεβαίνει στη σκηνή BRIT Awards 2026 μαζί με Harry Styles και Olivia Dean
Ο Sombr εντάσσεται επισήμως στη λίστα των καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν στα BRIT Awards 2026, ενισχύοντας ένα ήδη δυναμικό line up που περιλαμβάνει τους Harry Styles, Rosalía, Mark Ronson και Olivia Dean. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου στο Co-op Live arena του Manchester, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή καθώς η διοργάνωση φιλοξενείται εκτός Λονδίνου για πρώτη φορά.

Ο ανερχόμενος καλλιτέχνης Sombr διεκδικεί 2 σημαντικά βραβεία, στην κατηγορία international song of the year με το τραγούδι «Undressed» αλλά και στην κατηγορία international artist of the year.

Στη σκηνή θα βρεθούν επίσης οι Alex Warren, Wolf Alice και Rosalía, ενώ το K-pop σχήμα HUNTR X θα παρουσιάσει προηχογραφημένη εμφάνιση, γράφοντας ιστορία ως οι πρώτοι K-pop καλλιτέχνες που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η επιστροφή του Harry Styles σε live εμφάνιση στα BRIT Awards, σχεδόν 3 χρόνια μετά την τελευταία του παρουσία. Ο Harry Styles είχε εμφανιστεί το 2023, όταν απέσπασε 4 βραβεία, ανάμεσά τους και το album of today’s year για το «Harry’s House». Η φετινή του συμμετοχή συνδέεται με τη μουσική του επιστροφή, καθώς ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το 4ο στούντιο άλμπουμ «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» στις 6 Μαρτίου, έχοντας ήδη παρουσιάσει το single «Aperture», το οποίο όπως ανέφερε «είναι φτιαγμένο για να ακούγεται δυνατά».

Παράλληλα, ο Harry Styles ανακοίνωσε και την παγκόσμια residency περιοδεία «Together Together», η οποία θα ξεκινήσει στις 17 Μαΐου από το Amsterdam και θα περάσει από πόλεις όπως το London, το Mexico City, το São Paolo, τη New York και τη Melbourne, πριν ολοκληρωθεί στο Sydney στις 13 Δεκεμβρίου. Ο καλλιτέχνης έσπασε επίσης το ρεκόρ περισσότερων εμφανίσεων σε ένα ημερολογιακό έτος στο Wembley Stadium, ξεπερνώντας το προηγούμενο επίτευγμα των Coldplay και το ρεκόρ που είχε καταγράψει η Taylor Swift ως solo artist.

Οι υποψηφιότητες για τα BRIT Awards 2026 ανακοινώθηκαν στις 21 Ιανουαρίου, με τις Olivia Dean και Lola Young να συγκεντρώνουν από 5 υποψηφιότητες η καθεμία, ενώ ο Sam Fender ακολουθεί με 4. Οι διοργανωτές αναμένεται να αποκαλύψουν και άλλα ονόματα που θα συμμετάσχουν στην τελετή, η οποία αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

