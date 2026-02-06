Μουσικά Νέα 06.02.2026

Rosalía: Η πρώτη εμφάνιση στα BRIT Awards 2026 και η υποψηφιότητά της

Η Rosalía θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στη σκηνή των BRIT Awards 2026 στο Μάντσεστερ
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Ισπανίδα σταρ Rosalía θα κάνει την πολυαναμενόμενη πρώτη εμφάνισή της στη σκηνή των BRIT Awards, σε μια τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου στο Co-op Live του Μάντσεστερ. Πρόκειται για τη φετινή αλλαγή της ιστορίας του θεσμού, καθώς για πρώτη φορά σε σχεδόν 50 χρόνια τα βραβεία δεν θα διεξαχθούν στο Λονδίνο.

Η Rosalía είναι υποψήφια για πρώτη φορά στην κατηγορία «Διεθνής Καλλιτέχνης της Χρονιάς», ανταγωνιζόμενη καλλιτέχνες όπως οι Bad Bunny, CMAT, Doechii, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, sombr, Taylor Swift, Chappell Roan και Tyler, The Creator. Το άλμπουμ της «Lux» κατέκτησε την 4η θέση στο Billboard 200 και στο Official U.K. Albums Chart, καθιστώντας τη Ισπανίδα καλλιτέχνιδα με την υψηλότερη θέση στην ιστορία του βρετανικού chart.

Στο Lux, η Rosalía τραγουδά σε 13 διαφορετικές γλώσσες και εξερευνά θέματα όπως η γυναικεία μυσταγωγία, η μεταμόρφωση και η πνευματικότητα. Το άλμπουμ σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο στυλ της, που συνδύαζε φλαμένκο με σύγχρονη ποπ, χιπ χοπ και ρεγκετόν.


Στο lineup των BRITs 2026 περιλαμβάνονται επίσης οι Harry Styles, Olivia Dean, Mark Ronson και Wolf Alice, με περισσότερους καλλιτέχνες να ανακοινώνονται σύντομα. Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν στις 21 Ιανουαρίου, με Olivia Dean και Lola Young να προηγούνται με πέντε υποψηφιότητες η καθεμία, ενώ ο Sam Fender ακολουθεί με τέσσερις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Rosalía ετοιμάζεται για την μεγαλύτερη περιοδεία της μέχρι σήμερα, το Lux Tour, που θα περάσει από αρένες σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική έως τον Σεπτέμβριο του 2026. Η περιοδεία περιλαμβάνει 42 συναυλίες σε 17 χώρες και αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα της.

