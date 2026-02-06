Μουσικά Νέα 06.02.2026

Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα; Οι One Direction στην κορυφή των βρετανικών charts

O Harry Styles και o Louis Tomlinson επέστρεψαν την ίδια μέρα στη δισκογραφία και κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις στα UK Charts
Μαρία Χατζηγιάννη

Δέκα χρόνια μετά τη διάλυση των One Direction, δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα μέλη του συγκροτήματος απέδειξαν ότι παραμένουν κυρίαρχοι στη βρετανική μουσική σκηνή. Ο Harry Styles και ο Louis Tomlinson επέστρεψαν στη δισκογραφία την ίδια ημέρα και κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις στα UK Charts.

Οι One Direction ανακοίνωσαν το τέλος τους τον Ιανουάριο του 2016, αφήνοντας πίσω μια τεράστια βάση θαυμαστών και μια εντυπωσιακή πορεία επιτυχιών. Παρότι η μπάντα διαλύθηκε, όλα τα μέλη της συνέχισαν με σόλο καριέρες, με τον Harry Styles να ξεχωρίζει ιδιαίτερα σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια.

harry_styles
Διάβασε επίσης: O Harry Styles με σακάκι Dior από τη γυναικεία συλλογή στα Grammys 2026

Η επιστροφή του με το νέο single Aperture, ύστερα από τέσσερα χρόνια απουσίας, προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον. Την ίδια ημέρα, ο Louis Tomlinson κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ How Did I Get Here?, γεγονός που αρχικά δημιούργησε ανησυχία για το αν θα επισκιαστεί από τη δυναμική παρουσία του Styles.

Τελικά, τα αποτελέσματα ήταν ιδανικά και για τους δύο. Το Aperture ανέβηκε στο νούμερο ένα των singles, ενώ το How Did I Get Here? κατέκτησε την κορυφή της λίστας άλμπουμ, μετατρέποντας τα UK Charts σε μια άτυπη επιστροφή στις εποχές των One Direction.

www.instagram.com/louist91

Για τον Harry Styles, η πρωτιά θεωρήθηκε αναμενόμενη. Για τον Louis Tomlinson, ωστόσο, η επιτυχία είχε ιδιαίτερη σημασία. Ο ίδιος εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τους θαυμαστές του για τη στήριξη που έδειξαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το How Did I Get Here? αποτελεί το δεύτερο άλμπουμ του Louis Tomlinson που φτάνει στην κορυφή των UK Charts, μετά το Faith In The Future το 2022, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία του στη σύγχρονη ποπ σκηνή.

Διάβασε επίσης: Η Madonna αποθεώνει το νέο τραγούδι του Harry Styles Aperture

ONE DIRECTION μουσική
