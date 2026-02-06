TV 06.02.2026

Masterchef: Ο παίκτης που αποχώρησε με δάκρυα μετά τη δοκιμασία αντιγραφής πιάτου

3 παίκτες στη δοκιμασία αποχώρησης και 1 συγκινητική έξοδος
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Βραδιά αποχώρησης ήταν η χθεσινή (5/2) για την κόκκινη ομάδα του MasterChef, μετά την ήττα της στην πρώτη δοκιμασία μαγειρικής σκυταλοδρομίας. 3 παίκτες μπήκαν στη διαδικασία της δοκιμασίας αποχώρησης, όμως μόνο 2 κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο παιχνίδι, ενώ ένας αποχώρησε συγκινημένος.

Ο Χρήστος Μουσιάρης και η Ιωάννα Κοντοπούλου, που προέκυψαν από την ψηφοφορία της Τετάρτης, περίμεναν να μάθουν ποιος θα ήταν ο τρίτος αντίπαλός τους. Τελικά, στη μονομαχία προστέθηκε και ο Γιώργος Κουρμουλάκης. Οι 3 διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να αντιγράψουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πιάτο του Culinary Consultant του MasterChef, Νίκου Θωμά.

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας και πριν ανακοινωθούν οι βαθμολογίες, ο σεφ εξέφρασε τον προβληματισμό του για το αποτέλεσμα, τονίζοντας ότι η απόδοση των παικτών δεν ήταν η αναμενόμενη. Παράλληλα, υπογράμμισε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες σε τέτοιες δοκιμασίες και πόσο σημαντική είναι η συγκέντρωση και η προσεκτική ακρόαση των οδηγιών, ακόμη και για έμπειρους επαγγελματίες μάγειρες.


Στη βαθμολογία, ο Χρήστος συγκέντρωσε συνολικά 28 βαθμούς, εξασφαλίζοντας την παραμονή του, ενώ ο Γιώργος ακολούθησε με 26. Η Ιωάννα είχε τη χαμηλότερη επίδοση με 22 βαθμούς και ήταν εκείνη που αποχώρησε από τον διαγωνισμό.

Λίγο πριν φύγει, η παίκτρια δήλωσε πως απόλαυσε τη συμμετοχή της, παρότι θα ήθελε να συνεχίσει λίγο ακόμα. Αναγνώρισε ότι ο διαγωνισμός έχει υψηλές απαιτήσεις και παραδέχτηκε πως δεν είχε την ίδια εμπειρία με τους υπόλοιπους. Τα λόγια ενθάρρυνσης του Σωτήρη Κοντιζά την συγκίνησαν ιδιαίτερα, καθώς της τόνισε ότι μπορεί να κυνηγήσει τα όνειρά της. Η ίδια αποκάλυψε πως δεν πίστευε τόσο στις δυνατότητές της και πως αρχικά είχε επιλέξει διαφορετικό δρόμο σπουδών, ενώ στην πραγματικότητα ήθελε να ασχοληθεί με τη ζαχαροπλαστική. Τόνισε, όμως, ότι σκοπεύει να αλλάξει πορεία και να ακολουθήσει αυτό που πραγματικά αγαπά, με τους συμπαίκτες της να τη χειροκροτούν θερμά.


