Η Άννα Βίσση αποχωρεί από την Panik Records

Η Άννα Βίσση φαίνεται πως ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη δισκογραφική της πορεία, επιλέγοντας σημαντικές αλλαγές στη στρατηγική της. Η τραγουδίστρια αποχωρεί από την Panik Records, διατηρώντας ωστόσο πολύ καλές σχέσεις με την εταιρεία, και αποφασίζει να κινηθεί ανεξάρτητα μέσα από τη δική της εταιρική στέγη, την DNA Productions, που έχει δημιουργήσει μαζί με τη Δήμητρα Κούστα.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Χρήστος Λυσσέας στην εκπομπή «Buongiorno», η καλλιτέχνιδα προχωρά σε ευρύτερες αλλαγές στην επαγγελματική της διαδρομή. Μετά από 10 χρόνια επιτυχημένων εμφανίσεων στο «Hotel Ermou», ετοιμάζεται να μετακομίσει στο «Αθηνών Αρένα», τον χώρο που αγόρασε ο Γιάννης Κούστας με σκοπό να φιλοξενήσει τη νέα της σεζόν.

Παράλληλα, η Άννα Βίσση κλείνει τον κύκλο της με την Panik Records, ύστερα από μια πολυετή συνεργασία. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, δεν σκοπεύει να ενταχθεί σε άλλη δισκογραφική εταιρεία, αλλά να ακολουθήσει ανεξάρτητη πορεία. Οι επόμενες μουσικές της κυκλοφορίες αναμένεται να παρουσιαστούν μέσω της DNA Productions, της εταιρείας που έχει ιδρύσει μαζί με τη Δήμητρα Κούστα και από την οποία κυκλοφόρησαν και τα 2 πιο πρόσφατα video clip της.





