Μουσικά Νέα 06.02.2026

Η Άννα Βίσση αποχωρεί από την Panik Records

Η Άννα Βίσση αποχωρεί από την Panik Records
Το νέο της επαγγελματικό βήμα σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Χρήστος Λυσσέας στην εκπομπή «Buongiorno»
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Άννα Βίσση φαίνεται πως ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη δισκογραφική της πορεία, επιλέγοντας σημαντικές αλλαγές στη στρατηγική της. Η τραγουδίστρια αποχωρεί από την Panik Records, διατηρώντας ωστόσο πολύ καλές σχέσεις με την εταιρεία, και αποφασίζει να κινηθεί ανεξάρτητα μέσα από τη δική της εταιρική στέγη, την DNA Productions, που έχει δημιουργήσει μαζί με τη Δήμητρα Κούστα.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Χρήστος Λυσσέας στην εκπομπή «Buongiorno», η καλλιτέχνιδα προχωρά σε ευρύτερες αλλαγές στην επαγγελματική της διαδρομή. Μετά από 10 χρόνια επιτυχημένων εμφανίσεων στο «Hotel Ermou», ετοιμάζεται να μετακομίσει στο «Αθηνών Αρένα», τον χώρο που αγόρασε ο Γιάννης Κούστας με σκοπό να φιλοξενήσει τη νέα της σεζόν.

anna_vissi
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Διάβασε επίσης: Άννα Βίσση: Επανακυκλοφορεί τα θρυλικά της άλμπουμ σε συλλεκτικά βινύλια στα χρώματα του ουράνιου τόξου

Παράλληλα, η Άννα Βίσση κλείνει τον κύκλο της με την Panik Records, ύστερα από μια πολυετή συνεργασία. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, δεν σκοπεύει να ενταχθεί σε άλλη δισκογραφική εταιρεία, αλλά να ακολουθήσει ανεξάρτητη πορεία. Οι επόμενες μουσικές της κυκλοφορίες αναμένεται να παρουσιαστούν μέσω της DNA Productions, της εταιρείας που έχει ιδρύσει μαζί με τη Δήμητρα Κούστα και από την οποία κυκλοφόρησαν και τα 2 πιο πρόσφατα video clip της.


Διάβασε επίσης: Αθηνών Αρένα: Το νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο της Άννας Βίσση ετοιμάζεται

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Panik Records ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Masterchef: Ο παίκτης που αποχώρησε με δάκρυα μετά τη δοκιμασία αντιγραφής πιάτου

Masterchef: Ο παίκτης που αποχώρησε με δάκρυα μετά τη δοκιμασία αντιγραφής πιάτου

06.02.2026
Επόμενο
Bella Hadid: Αστυνομικός έλεγχος πριν από τη σύλληψη του συντρόφου της στο Τέξας

Bella Hadid: Αστυνομικός έλεγχος πριν από τη σύλληψη του συντρόφου της στο Τέξας

06.02.2026

Δες επίσης

Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα; Οι One Direction στην κορυφή των βρετανικών charts
Μουσικά Νέα

Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα; Οι One Direction στην κορυφή των βρετανικών charts

06.02.2026
Γιατί τα 80’s ήταν καθοριστικά για την ιστορία των βραβείων Grammy
Μουσικά Νέα

Γιατί τα 80’s ήταν καθοριστικά για την ιστορία των βραβείων Grammy

06.02.2026
Marseaux: Από το δωμάτιο του Solmeister, υποψήφια για τη Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Marseaux: Από το δωμάτιο του Solmeister, υποψήφια για τη Eurovision 2026

06.02.2026
Eurovision 2026: Πρώτη η Ελλάδα στο YouTube με το «Ferto» του Ακύλα – Ξεπέρασε τις 2 εκατ. προβολές
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Πρώτη η Ελλάδα στο YouTube με το «Ferto» του Ακύλα – Ξεπέρασε τις 2 εκατ. προβολές

05.02.2026
Το Duolingo λανσάρει ειδικά μαθήματα ισπανικών πριν το show του Bad Bunny στο Super Bowl
Μουσικά Νέα

Το Duolingo λανσάρει ειδικά μαθήματα ισπανικών πριν το show του Bad Bunny στο Super Bowl

05.02.2026
Το Anti-ICE τραγούδι του Bruce Springsteen στην κορυφή των πωλήσεων
Μουσικά Νέα

Το Anti-ICE τραγούδι του Bruce Springsteen στην κορυφή των πωλήσεων

05.02.2026
Donald Trump VS Bad Bunny με επίκεντρο το Super Bowl 2026
Μουσικά Νέα

Donald Trump VS Bad Bunny με επίκεντρο το Super Bowl 2026

05.02.2026
Release Athens 2026: Baxter Dury & Anna Von Hausswolff μαζί με Nick Cave & the Bad Seeds
City Guide

Release Athens 2026: Baxter Dury & Anna Von Hausswolff μαζί με Nick Cave & the Bad Seeds

05.02.2026
«Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι»: Το νέο music video της Ελένης Φουρέιρα που σαρώνει σε streaming
Μουσικά Νέα

«Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι»: Το νέο music video της Ελένης Φουρέιρα που σαρώνει σε streaming

04.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές