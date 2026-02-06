Θέατρο 06.02.2026

Το «LO» του Μάριου Τσάγκαρη στο Θέατρο Βios

Σκηνοθεσία Λευτέρης Παπακώστας Bios κάτω σκηνή Πρεμιέρα 9 Φεβρουάριου Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00
Mad.gr

Ο Λευτέρης Παπακώστας σκηνοθετεί το «LO» του Μάριου Τσάγκαρη, ένα μελλοντολογικό μελόδραμα. Ένα sci-fi νουάρ που αγγίζει τον ονειρικό μελλοντολογικό ρεαλισμό, ένα έργο για την απέλπιδα προσπάθεια του έρωτα να κερδίσει.

Η ομάδα καλεί το κοινό σε μια διαφορετική εμπειρία θέασης, όπου οι θεατές, σε ρεαλιστική συνθήκη club-καμπαρέ, παρακολουθούν σε απόσταση αναπνοής από τους ηθοποιούς τη δράση των σκηνών, γίνονται μάρτυρες των γεγονότων, αφήνοντας τις καρέκλες και αναζητώντας μια πραγματική σύνδεση με τους performer.
Σε μια συνθήκη που μοιάζει με παιχνίδισμα… οι θεατές συμφωνούν ότι θα είναι όρθιοι, θα διασκεδάζουν, θα χορεύουν και θα δρουν μαζί με τους ηθοποιούς.
Η παράσταση θα παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στον κάτω χώρο του Bios.

Σημείωμα Σκηνοθέτη:
«Νομική κατάσταση υποκειμένου, υπό μερική παρακολούθηση. Βαθμός ατομικής ελευθερίας, δύο».
Το «LO» είναι ένα υπαρξιακό post popmodern ψυχογράφημα της ανθρώπινης εξουσιαστικής προδιάθεσης του ανθρώπου να καταδυναστεύει ό,τι επιθυμεί. Μια αναζήτηση ενός αδιέξοδου έρωτα, ενός έρωτα που καταπιέζεται και προσπαθεί να βγει στην επιφάνεια μέσα από κοινωνικές, αλλά και προσωπικές αντιξοότητες. Ένα έργο που αγγίζει τον κινηματογραφικό ρεαλισμό, αλλά ταυτόχρονα ακουμπάει και την ονειρική υπόσταση που υπάρχει μέσα μας.
Προσπαθώντας η ομάδα να αναζητήσει νέες φόρμες, ζωντανεύει μια σφιχτά δομημένη παράσταση με κινηματογραφική ταχύτητα και ταυτόχρονα ένα underground μελλοντολογικό club-καμπαρέ, δημιουργώντας μια club-καμπαρέ παράσταση-εμπειρία, μαζί με τους θεατές.
Έτσι, οι θεατές θα μπορούν να παρακολουθήσουν την παράσταση με τη συνοδεία του ποτού τους, κινούμενοι και αυτοί μαζί με τους ηθοποιούς σε μια σχέση ενιαία, μια σχέση εγγύτητας, αφού η σχέση σκηνής και πλατείας σπάει τα στερεοτυπικά δεδομένα.
Θεατές και ηθοποιοί μπλέκονται σε ένα αισθησιακό καμπαρέ που οδηγεί στην εσωτερική κατάρρευση.
Λευτέρης Παπακώστας

Σημείωμα συγγραφέα:

Με εκκίνηση το σενάριο του Ηλία Λυμπερόπουλου για την ταινία Λόλα και τη νουβέλα του Philip Dick Do Androids Dream Of Electric Sheep?, και μέσα από τις συγγένειες του κλασικού film noir, του ρετρό μελοδράματος, των κόμιξ, της pop κουλτούρας και του scifi, αναδύθηκε μια μεταμοντέρνα αφήγηση θεάτρου και θεάματος, που εξιστορεί έναν καταδικασμένο έρωτα μέσα σε μια δυστοπία του μέλλοντος.
Με αναφορές στο μιούζικαλ, στην κοινωνική αλληγορία και στη φουτουριστική μυθοπλασία, σκιαγραφήθηκαν οι σκοτεινές όψεις ενός όχι και τόσο μακρινού μέλλοντος, όπου η σύγκρουση των ανθρώπων και των μηχανών έχει αποκτήσει τα χαρακτηριστικά της ταξικής και της έμφυλης αντιπαράθεσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσεται η αδιέξοδη πορεία ενός έρωτα που ζουν δυο cyborg, μια αρτίστα του καμπαρέ κι ένας δολοφόνος, που, κόντρα στην περιρρέουσα σκληρότητα ενός κόσμου που διαλύεται, επιμένουν να ονειρεύονται ένα ταξίδι στο φως και την ελευθερία, όσο κι αν ξέρουν ότι οι ελπίδες τους θα γκρεμιστούν στο σκοτάδι.
Μάριος Τσάγκαρης

Ταυτότητα Παράστασης

Κείμενο: Μάριος Τσάγκαρης
Σκηνοθεσία: Λευτέρης Παπακώστας
Κοστούμια: Σπύρος Γκέκας
Μουσική: Μάριος Τσάγκαρης
Φωτισμοί: Λευτέρης Ελευθεριάδης
Φωτογραφίες / video art: Άρης Αθάνατος
Κίνηση: Βιβή Μπουτάτη
Σκηνικά αντικείμενα: Κατερίνα Παρισσινού / Λευτέρης Παπακώστας
Βοηθός σκηνοθέτη: Χρύσα Βουλουτάκη
Τεχνικός ήχου/ φωτισμού: Θεόδωρος Διαμαντής
Διεύθυνση παραγωγής: Μαριετίνα Σιμάτου
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Γιώτα Δημητριάδη

Παίζουν
Κατερίνα Παρισσινού, Γιώργος Τριανταφύλλου, Λίνα Πάτσιου, Θεοδόσης Σκαρβέλης, Πασέ Κολοφωτιάς, Χρύσα Βουλουτάκη, Λευτέρης Παπακώστας

Πληροφορίες

Από 9 Φεβρουάριου
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00
Τιμές εισιτηρίων: 14/10 μειωμένο
Προσφορά Προπώλησης: 8
Ηλεκτρονική προπώληση: myticket στο site του Bios
Και στο ταμείο του Θεάτρου
Διάρκεια παράστασης: 85 λεπτά

Θέατρο Βios
Πειραιώς 84
Τηλ: 2103425335

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

ΘΕΑΤΡΟ Θέατρο Βios πολιτισμός
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Margot Robbie φέρνει στο σήμερα δημιουργία του John Galliano από το 1992

Η Margot Robbie φέρνει στο σήμερα δημιουργία του John Galliano από το 1992

06.02.2026
Επόμενο
Marseaux: Από το δωμάτιο του Solmeister, υποψήφια για τη Eurovision 2026

Marseaux: Από το δωμάτιο του Solmeister, υποψήφια για τη Eurovision 2026

06.02.2026

Δες επίσης

Release Athens 2026: Το θρυλικό heavy metal συγκρότημα «Pantera» έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα
City Guide

Release Athens 2026: Το θρυλικό heavy metal συγκρότημα «Pantera» έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

05.02.2026
Release Athens 2026: Baxter Dury & Anna Von Hausswolff μαζί με Nick Cave & the Bad Seeds
City Guide

Release Athens 2026: Baxter Dury & Anna Von Hausswolff μαζί με Nick Cave & the Bad Seeds

05.02.2026
5+1 πρωτότυπες και DIY αποκριάτικες στολές για ζευγάρια που θα κλέψουν την παράσταση
City Guide

5+1 πρωτότυπες και DIY αποκριάτικες στολές για ζευγάρια που θα κλέψουν την παράσταση

04.02.2026
Φεστιβάλ Ιαπωνικού Κινηματογράφου 2026: «Ο Κόσμος του Ιαπωνικού AΝiΜΕ» – Ταινίες Πρώτης Προβολής στην Ελλάδα
City Guide

Φεστιβάλ Ιαπωνικού Κινηματογράφου 2026: «Ο Κόσμος του Ιαπωνικού AΝiΜΕ» – Ταινίες Πρώτης Προβολής στην Ελλάδα

04.02.2026
Η «LOCANDIERA» του Κάρλο Γκολντόνι ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ
City Guide

Η «LOCANDIERA» του Κάρλο Γκολντόνι ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ

04.02.2026
Τα 10 σπουδαιότερα Love Stories που αποτυπώθηκαν στο χαρτί
City Guide

Τα 10 σπουδαιότερα Love Stories που αποτυπώθηκαν στο χαρτί

04.02.2026
Θέατρο Ροές: «ΕΡΓΟ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» του Τενεσί Ουίλιαμς σε σκηνοθεσία της Νάνα Παπαδάκη
City Guide

Θέατρο Ροές: «ΕΡΓΟ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» του Τενεσί Ουίλιαμς σε σκηνοθεσία της Νάνα Παπαδάκη

04.02.2026
Αστεροειδής μπορεί να κάνει κάθε κάτοικο της γης δισεκατομμυριούχο
City Guide

Αστεροειδής μπορεί να κάνει κάθε κάτοικο της γης δισεκατομμυριούχο

03.02.2026
Release Athens 2026: Οι Pet Shop Boys επιστρέφουν στην Πλατεία Νερού
City Guide

Release Athens 2026: Οι Pet Shop Boys επιστρέφουν στην Πλατεία Νερού

03.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές