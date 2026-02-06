Μουσικά Νέα 06.02.2026

Marseaux: Από το δωμάτιο του Solmeister, υποψήφια για τη Eurovision 2026

Marseaux: Από το δωμάτιο του Solmeister, υποψήφια για τη Eurovision 2026
Η διαδρομή της, οι δυσκολίες, η μουσική οικογένεια και το ταξίδι προς τη Eurovision 2026
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η ιστορία της Marseaux είναι από εκείνες που σε κάνουν να πιστεύεις ότι το ταλέντο και η επιμονή μπορούν ακόμα να ανοίγουν πόρτες. Πριν η Μαρία γίνει η «Marseaux» που γεμίζει σήμερα τα στάδια, θέατρα και κέντρα διασκέδασης, ήταν ένα κορίτσι στην Αθήνα που έψαχνε τον τρόπο να εκφράσει όλα όσα ένιωθε. Η συνάντησή της με τον Solmeister και η ένταξή της στην ομάδα των WNC δεν ήταν απλώς μια συνεργασία, αλλά η αρχή μιας μουσικής οικογένειας.

Μέσα σε ένα μικρό δωμάτιο, με ελάχιστα μέσα αλλά απέραντη φαντασία, άρχισαν να χτίζουν έναν κόσμο όπου η ποπ συνάντησε το ροκ και η ειλικρίνεια έγινε η μόνη σταθερά. Η Marseaux δεν διάλεξε τον εύκολο δρόμο των μεγάλων σόου, αλλά προτίμησε να «μεγαλώσει» οργανικά, δουλεύοντας σκληρά πίσω από τα μικρόφωνα και πάνω στις σκηνές, κερδίζοντας έναν-έναν τους ακροατές της.

https://www.instagram.com/marseaux.wnc/

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Πρώτη η Ελλάδα στο YouTube με το «Ferto» του Ακύλα – Ξεπέρασε τις 2 εκατ. προβολές

Η ζωή της τα τελευταία χρόνια θυμίζει μια διαρκή εξέλιξη, μια μεταμόρφωση από ένα συνεσταλμένο κορίτσι σε μια γυναίκα που δεν φοβάται να τσαλακωθεί. Μέσα από τα τραγούδια της, μοιράστηκε με το κοινό τις δικές της δυσκολίες, τις ανασφάλειες για την εικόνα της, τους έρωτες και τις απογοητεύσεις της, κάνοντας χιλιάδες νέους να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι.


Αυτή η βαθιά σύνδεση με τον κόσμο είναι που την κράτησε στην κορυφή, καθώς η Marseaux δεν προσπάθησε ποτέ να κρυφτεί πίσω από μια ψεύτικη εικόνα τελειότητας. Για εκείνη, η μουσική ήταν πάντα το καταφύγιό της και η ομάδα της το σπίτι της, μια σχέση που παρέμεινε αναλλοίωτη ακόμα και όταν τα νούμερα στις πλατφόρμες άρχισαν να αγγίζουν εκατομμύρια.

Σήμερα, η υποψηφιότητά της για τη Eurovision 2026 έρχεται ως μια αναγνώριση αυτής της αυθεντικής διαδρομής. Είναι μια στιγμή που βρίσκει τη Marseaux πιο έτοιμη από ποτέ, κουβαλώντας μαζί της τις εμπειρίες από τις αμέτρητες συναυλίες και την αγάπη των ανθρώπων που τη στηρίζουν από το πρώτο της βήμα. Το αν θα βρεθεί τελικά στη μεγάλη σκηνή της Ευρώπης είναι κάτι που μένει να φανεί, όμως η ουσία βρίσκεται ήδη αλλού: στο γεγονός ότι κατάφερε να ξεκινήσει από μια γειτονιά της Αθήνας και να φτάσει να θεωρείται η φωνή μιας ολόκληρης γενιάς. Η διαδρομή της είναι ένα αφιέρωμα στην πίστη στον εαυτό μας και στην αξία τού να παραμένεις ο εαυτός σου, όσα φώτα κι αν πέσουν πάνω σου.

marseaux
https://www.instagram.com/marseaux.wnc/

Διάβασε επίσης: Eurovision Flashback: 5 φορές που η Ελλάδα «έφαγε άκυρο» και 5 που μείναμε με το στόμα ανοιχτό

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Eurovision Eurovision 2026 Marseaux ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το «LO» του Μάριου Τσάγκαρη στο Θέατρο Βios

Το «LO» του Μάριου Τσάγκαρη στο Θέατρο Βios

06.02.2026
Επόμενο
Γιατί τα 80’s ήταν καθοριστικά για την ιστορία των βραβείων Grammy

Γιατί τα 80’s ήταν καθοριστικά για την ιστορία των βραβείων Grammy

06.02.2026

Δες επίσης

Γιατί τα 80’s ήταν καθοριστικά για την ιστορία των βραβείων Grammy
Μουσικά Νέα

Γιατί τα 80’s ήταν καθοριστικά για την ιστορία των βραβείων Grammy

06.02.2026
Eurovision 2026: Πρώτη η Ελλάδα στο YouTube με το «Ferto» του Ακύλα – Ξεπέρασε τις 2 εκατ. προβολές
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Πρώτη η Ελλάδα στο YouTube με το «Ferto» του Ακύλα – Ξεπέρασε τις 2 εκατ. προβολές

05.02.2026
Το Duolingo λανσάρει ειδικά μαθήματα ισπανικών πριν το show του Bad Bunny στο Super Bowl
Μουσικά Νέα

Το Duolingo λανσάρει ειδικά μαθήματα ισπανικών πριν το show του Bad Bunny στο Super Bowl

05.02.2026
Το Anti-ICE τραγούδι του Bruce Springsteen στην κορυφή των πωλήσεων
Μουσικά Νέα

Το Anti-ICE τραγούδι του Bruce Springsteen στην κορυφή των πωλήσεων

05.02.2026
Donald Trump VS Bad Bunny με επίκεντρο το Super Bowl 2026
Μουσικά Νέα

Donald Trump VS Bad Bunny με επίκεντρο το Super Bowl 2026

05.02.2026
Release Athens 2026: Baxter Dury & Anna Von Hausswolff μαζί με Nick Cave & the Bad Seeds
City Guide

Release Athens 2026: Baxter Dury & Anna Von Hausswolff μαζί με Nick Cave & the Bad Seeds

05.02.2026
«Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι»: Το νέο music video της Ελένης Φουρέιρα που σαρώνει σε streaming
Μουσικά Νέα

«Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι»: Το νέο music video της Ελένης Φουρέιρα που σαρώνει σε streaming

04.02.2026
Η αμήχανη στιγμή του Bad Bunny με τη Lady Gaga στα Grammy (Video)
Μουσικά Νέα

Η αμήχανη στιγμή του Bad Bunny με τη Lady Gaga στα Grammy (Video)

04.02.2026
Κατερίνα Λιόλιου: Παρουσιάζει το video clip του viral hit «Λογαριασμός»
Μουσικά Νέα

Κατερίνα Λιόλιου: Παρουσιάζει το video clip του viral hit «Λογαριασμός»

04.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές