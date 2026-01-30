Eurovision Flashback: 5 φορές που η Ελλάδα «έφαγε άκυρο» και 5 που μείναμε με το στόμα ανοιχτό

Πιάσε ποπ κορν και πάμε να δούμε τις 10 συμμετοχές που έκαναν το Scoreboard να πάρει φωτιά

Ετοιμαστείτε, γιατί ο Φλεβάρης μπαίνει «με το μαχαίρι στα δόντια»! Η Eurovision 2026 πλησιάζει, ο Εθνικός Τελικός είναι προ των πυλών και η φάση στην Ελλάδα είναι η εξής: όλοι έχουμε γίνει κριτές, στυλίστες και σκηνοθέτες. Ποιος θα πάρει το εισιτήριο; Ποιο τραγούδι θα μας κολλήσει στο μυαλό; Και το κυριότερο, θα καταφέρουμε να περάσουμε τους Ημιτελικούς ή θα βλέπουμε τον Τελικό με το τηλεκοντρόλ στο χέρι χωρίς κανένα απολύτως κίνητρο; Πριν όμως αρχίσουμε τα στοιχήματα για το φετινό «δυνατό χαρτί», στο Mad.gr είπαμε να κάνουμε ένα δυνατό πισωγύρισμα. Γιατί καλή η φετινή ανυπομονησία, αλλά η ιστορία μας στον διαγωνισμό έχει γράψει «έπη» που μας άφησαν με το στόμα ανοιχτό. Άλλα τραγούδια τα στείλαμε με την ελπίδα της νίκης, πήγαν με το μαλλί και βγήκαν… κουρεμένα, και άλλα που δεν τους το ’χαμε, κατάφεραν να τρελάνουν την Ευρώπη και να σκαρφαλώσουν εκεί που δεν το περίμενε κανείς!

Πιάσε λοιπόν ποπ κορν και πάμε να δούμε τις 10 συμμετοχές που έκαναν το Scoreboard να πάρει φωτιά και τους Eurofans να τσακώνονται στα σχόλια του YouTube μέχρι σήμερα!

Οι 5 αδικημένες συμμετοχές

Αυτά είναι τα τραγούδια που είχαν όλα τα φόντα για την κορυφή, αλλά η τύχη ή οι κριτικές επιτροπές είχαν άλλη άποψη.

1. Σοφία Βόσσου – «Άνοιξη» (1991) Θέση: 13η

Ίσως η μεγαλύτερη αδικία στην ιστορία μας. Ένα τραγούδι-έπος που ακόμα και σήμερα το τραγουδάμε όλοι. Οι Ευρωπαίοι στα σχόλια των βίντεο γράφουν ακόμα πως αυτό το τραγούδι έπρεπε να έχει κερδίσει την πρώτη θέση.

2. Άννα Βίσση – «Everything» (2006) Θέση: 9η

Παίζαμε μέσα στην Αθήνα και η Άννα Βίσση έδωσε μια συγκλονιστική ερμηνεία που έκανε όλο το στάδιο να ανατριχιάσει. Παρόλο που το τραγούδι ήταν μια εξαιρετική ροκ μπαλάντα, περιορίστηκε στην 9η θέση. Για το μέγεθος της Βίσση και την ποιότητα του κομματιού, αυτή η θέση θεωρήθηκε μεγάλη αδικία.

3. Καλομοίρα – «Secret Combination» (2008) Θέση: 3η

Μπορεί η 3η θέση να ακούγεται πολύ καλή, αλλά η Καλομοίρα εκείνη τη χρονιά ήταν η απόλυτη κυρίαρχος. Το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία σε όλη την Ευρώπη και η παρουσία της στη σκηνή ήταν αψεγάδιαστη. Πολλοί πιστεύουν μέχρι σήμερα πως η Ελλάδα άξιζε τη νίκη εκείνη τη βραδιά αντί για τη Ρωσία.

4. Γιάννα Τερζή – «Όνειρό Μου» (2018) Θέση: 14η (Ημιτελικός)

Ένα τραγούδι με βαθιά ελληνικό στίχο και υπέροχη μελωδία που όλοι πίστευαν πως θα φτάσει πολύ ψηλά. Ο αποκλεισμός από τον τελικό ήταν ένα τεράστιο σοκ για όλους. Η αγάπη που δείχνει ο κόσμος στο τραγούδι μέχρι σήμερα αποδεικνύει πως η Γιάννα άξιζε μια θέση ανάμεσα στους καλύτερους.

5. Μαρίνα Σάττι – «ZARI» (2024) – Θέση: 11η

Η Μαρίνα Σάττι τόλμησε κάτι τελείως διαφορετικό και κατάφερε να γίνει θέμα συζήτησης σε όλο τον κόσμο. Τα εκατομμύρια views στο διαδίκτυο δείχνουν πως ο κόσμος λάτρεψε το «Ζάρι». Δυστυχώς, οι κριτικές επιτροπές δεν φάνηκαν να καταλαβαίνουν αυτόν τον νέο ήχο, αφήνοντάς το εκτός της πρώτης δεκάδας.

Οι 5 συμμετοχές που πήγαν καλύτερα από το αναμενόμενο

Υπάρχουν όμως και οι φορές που η ενέργεια της στιγμής και η ελληνική ψυχή κατάφεραν να κερδίσουν την Ευρώπη και να μας χαρίσουν θέσεις που δεν περιμέναμε.

1. Γιώργος Αλκαίος – «OPA» (2010) Θέση: 8η

Ο Αλκαίος πήγε με ένα καθαρά ελληνικό, λαϊκό τραγούδι και κατάφερε να κάνει όλη την Ευρώπη να φωνάζει «Όπα». Αν και η μουσική μόδα τότε ήταν διαφορετική, το κέφι και η δύναμη της ομάδας στη σκηνή μας έφεραν πολύ ψηλά στην τελική κατάταξη.

2. Λούκας Γιώρκας & Stereo Mike – «Watch My Dance» (2011) Θέση: 7η

Ένας συνδυασμός από ζεϊμπέκικο και ραπ που στην αρχή πολλοί φοβήθηκαν πως δεν θα αρέσει στους ξένους. Όμως, η παθιασμένη ερμηνεία του Λούκα έκανε το θαύμα της. Η 7η θέση ήταν μια τεράστια επιτυχία που απέδειξε πως η αυθεντικότητα πάντα εκτιμάται.

3. Koza Mostra & Αγάθωνας – «Alcohol Is Free» (2013) Θέση: 6η

Κανείς δεν περίμενε πως ένα τραγούδι με μπαγλαμά και έντονο ρυθμό θα έφτανε τόσο ψηλά. Κι όμως, η 6η θέση ήταν ένας θρίαμβος. Η παρέα του Αγάθωνα απέδειξε πως όταν υπάρχει τρέλα και καλή διάθεση, η Eurovision μπορεί να σε ανταμείψει με το παραπάνω.

4. Στεφανία Λυμπερακάκη – «Last Dance» (2021) Θέση: 10η

Η Στεφανία ήταν μια πολύ φρέσκια παρουσία, αλλά το τραγούδι ήταν ένα κλασικό ποπ κομμάτι. Χάρη στα έξυπνα οπτικά εφέ που χρησιμοποιήθηκαν στη σκηνή, η Ελλάδα κατάφερε να μπει στην πρώτη δεκάδα, ξεπερνώντας πολλά άλλα φαβορί εκείνης της χρονιάς.

5. Αμάντα Γεωργιάδη Τένφιορντ – «Die Together» (2022) Θέση: 8η

Μια ποιοτική συμμετοχή που βασίστηκε πολύ στις ψήφους των κριτικών επιτροπών. Παρόλο που δεν ήταν το κλασικό τραγούδι που ξεσηκώνει τα πλήθη, το μινιμαλιστικό στήσιμο στη σκηνή λειτούργησε υπέρ μας, χαρίζοντας στην Ελλάδα μια θέση στην πρώτη οκτάδα.

Εσύ τι πιστεύεις; Ποιο τραγούδι αδικήθηκε περισσότερο και ποιο θεωρείς ότι πήρε περισσότερα από όσα άξιζε;

