ΕΑΕΕ: Νέα καμπάνια κατά της οδήγησης με αλκοόλ με τη Marseaux

Η ΕΑΕΕ λανσάρει νέα καμπάνια με τη Marseaux και τον dPans κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Με μια ματιά Νέα καμπάνια της ΕΑΕΕ κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ με τη Marseaux και τον dPans.

Κεντρικό μήνυμα: «Αν απόψε φύγεις, να φτάσεις», τονίζοντας την ασφαλή επιστροφή μετά από έξοδο.

Η καμπάνια εστιάζει στην πρόληψη τροχαίων και στην υπεύθυνη, συλλογική συμπεριφορά στον δρόμο.

Στόχος η ευαισθητοποίηση, κυρίως του νεανικού κοινού, μέσω τηλεόρασης, κινηματογράφων και social media. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) παρουσιάζει νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης για την αποφυγή της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, με τη συμμετοχή της Marseaux και του dPans, εστιάζοντας στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και στην υπεύθυνη συμπεριφορά στον δρόμο.

Με κεντρικό μήνυμα «Αν απόψε φύγεις, να φτάσεις», η πρωτοβουλία επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία της ασφαλούς επιστροφής μετά από μια βραδινή έξοδο, τονίζοντας ότι η διασκέδαση δεν ολοκληρώνεται αν δεν συνοδεύεται από την ασφαλή επιστροφή στο σπίτι. Η καμπάνια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της παρέας, προβάλλοντας την ιδέα ότι η ευθύνη για την ασφάλεια στους δρόμους είναι συλλογική.

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Στην καμπάνια συμμετέχουν η Marseaux, μία από τις πιο δημοφιλείς καλλιτέχνιδες της νέας γενιάς, καθώς και ο δημιουργός dPans, συμβάλλοντας με τη μουσική τους ταυτότητα στη διάδοση ενός μηνύματος που απευθύνεται κυρίως σε νέους ανθρώπους και παρέες.

Το οπτικοακουστικό υλικό της καμπάνιας εστιάζει στη στιγμή πριν την αναχώρηση από μια νυχτερινή έξοδο, εκεί όπου μια απλή απόφαση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Μέσα από μια ρεαλιστική και συναισθηματική προσέγγιση, υπογραμμίζεται ότι η επιλογή να μην οδηγήσει κάποιος μετά από κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να αποτρέψει σοβαρά τροχαία και να σώσει ζωές.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, δήλωσε ότι η υπεύθυνη οδήγηση αποτελεί κοινή ευθύνη όλων και ότι ακόμη και μία σωστή απόφαση πριν την οδήγηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όπως σημείωσε, η πρόληψη και η συνειδητή στάση απέναντι στο αλκοόλ είναι κρίσιμες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η καμπάνια θα προβληθεί σε τηλεόραση, κινηματογράφους και ψηφιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο να ευαισθητοποιήσει κυρίως το νεανικό κοινό και να ενισχύσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από την οδική ασφάλεια και την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ.