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Μουσικά Νέα 22.06.2026

«Θέλω να κάνω οικογένεια»: Η εξομολόγηση του Θοδωρή Φέρρη για το μέλλον και την πατρότητα

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Ο Θοδωρής Φέρρης βρέθηκε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού και μίλησε για την αγάπη που λαμβάνει από τον κόσμο και τα σχέδιά του για το μέλλον
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Θοδωρής Φέρρης μίλησε για την επαγγελματική του πορεία και την αγάπη του κοινού.
  • Ο τραγουδιστής εξέφρασε την έντονη επιθυμία του να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.
  • Ο Θοδωρής Φέρρης θεωρεί την πατρότητα έναν από τους βασικούς προσωπικούς του στόχους.
  • Ο καλλιτέχνης δηλώνει αισιόδοξος για τον ρόλο του ως πατέρας στο μέλλον.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού βρέθηκε ο Θοδωρής Φέρρης, παραχωρώντας μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης για την επαγγελματική του πορεία, την επιτυχία που βιώνει τα τελευταία χρόνια αλλά και τις προσωπικές του επιθυμίες για το μέλλον.

ferris
https://www.instagram.com/thodorisferris/

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η παρουσιάστρια δεν δίστασε να τον ρωτήσει αν σκέφτεται το ενδεχόμενο να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια, με τον δημοφιλή τραγουδιστή να απαντά με απόλυτη ειλικρίνεια.

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Αρχικά, ο Θοδωρής Φέρρης αναφέρθηκε στην περίοδο που διανύει επαγγελματικά και στην αγάπη που εισπράττει από τον κόσμο, εξηγώντας πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητά του τα τελευταία χρόνια. «Μου έχει έρθει αυτό το δώρο που θα μπορούσε να μου είχε έρθει πιο παλιά, οπότε όλη μου η ενέργεια είναι εκεί. Το άκουγα που το λέγανε παλιά αυτό οι καλλιτέχνες, ότι “δίνω όλη την ενέργεια στη δουλειά μου, δεν έχω χρόνο για τον εαυτό μου” και έλεγα: τι λένε; Πράγματι όμως παίρνω αγάπη. Για τα δεδομένα τα δικά μου παίρνω πολλή αγάπη».


Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής μίλησε ανοιχτά για την επιθυμία του να αποκτήσει οικογένεια, αποκαλύπτοντας ότι πλέον αποτελεί έναν από τους βασικούς προσωπικούς του στόχους. «Θέλω να κάνω οικογένεια! Κάνω ψυχοθεραπεία 13 χρόνια, πιστεύω στα 30 θα έχω ωριμάσει». Ο ίδιος δεν έκρυψε πως σκέφτεται συχνά το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας στο μέλλον και μάλιστα δήλωσε αισιόδοξος για τον ρόλο που θα μπορούσε να έχει ως γονιός. «Προφανώς και φαντάζομαι να είμαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Το τελευταίο διάστημα σαν να το έχω βάλει στόχο».

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https://www.instagram.com/thodorisferris

Η εξομολόγηση του Θοδωρή Φέρρη ήρθε σε μια περίοδο όπου η καριέρα του βρίσκεται σε ανοδική πορεία, με τον ίδιο να απολαμβάνει την αγάπη του κοινού και παράλληλα να κοιτάζει μπροστά, θέτοντας νέους προσωπικούς στόχους για τη ζωή του.

Θοδωρής Φερρής: Ο καλλιτέχνης που έμαθε στην Ελλάδα να ερωτεύεται ξανά το 2025
https://www.instagram.com/thodorisferris

Μέσα από τα λόγια του έγινε φανερό πως, πέρα από τις επαγγελματικές επιτυχίες, ο γνωστός τραγουδιστής δίνει πλέον ιδιαίτερη σημασία και στην προσωπική του ολοκλήρωση, με τη δημιουργία οικογένειας να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιθυμίες του για τα επόμενα χρόνια.

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Θοδωρής Φέρρης Ναταλία Γερμανού
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