Eurovision 2026: Αυτό είναι το μεγάλο όνομα που θα τραγουδήσει στον Εθνικό Τελικό

Μετά την Κλαυδία και την Τάμτα, έγινε γνωστό ακόμα ένα δυνατό όνομα για την κορύφωση του διαγωνισμού

Μετρώντας αντίστροφα για το Sing for Greece 2026, που πλησιάζει πια σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, αρχίζει να ξεκαθαρίζει και το τοπίο γύρω από τους καλλιτέχνες που θα δώσουν το «παρών» ως special guests στις ζωντανές βραδιές του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Αθηνά Κλήμη μέσα από την εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA, ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής φαίνεται πως ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή του μεγάλου τελικού. Ο λόγος για τον Χρήστο Μάστορα, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο καλεσμένος της βραδιάς της 15ης Φεβρουαρίου.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Θρίαμβος για την Ελλάδα – Σκαρφάλωσε στην 3η θέση των στοιχημάτων

Η ΕΡΤ, μετά τις ήδη επιβεβαιωμένες εμφανίσεις της Κλαυδίας στον πρώτο ημιτελικό και της Τάμτα στον δεύτερο, αναζητούσε ένα ηχηρό όνομα για να πλαισιώσει τον τελικό του Sing for Greece. Και η επιλογή του Χρήστου Μάστορα μοιάζει να «κουμπώνει» απόλυτα τόσο καλλιτεχνικά όσο και συμβολικά.Άλλωστε, ο δημοφιλής τραγουδιστής έχει τη δική του ιστορία με τον θεσμό της Eurovision. Στα πρώτα του βήματα, συμμετείχε μαζί με τις Μέλισσες στον εθνικό τελικό του 2010 με το τραγούδι «Κινέζος», τη χρονιά που τελικά την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Γιώργος Αλκαίος με το «Ώπα».

Υπενθυμίζεται ότι το Sing for Greece 2026 θα πραγματοποιηθεί σε τρεις βραδιές: οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα λάβει χώρα την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, με φόντο την επιλογή της ελληνικής συμμετοχής για τη Eurovision.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αυτό είναι το ελληνικό τραγούδι που στηρίζει ο Alexander Rybak

Δες κι αυτό…