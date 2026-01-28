Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 28.01.2026

Eurovision 2026: Αυτό είναι το μεγάλο όνομα που θα τραγουδήσει στον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Η προκήρυξη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας - Πώς θα γίνει η επιλογή του τραγουδιού
Μετά την Κλαυδία και την Τάμτα, έγινε γνωστό ακόμα ένα δυνατό όνομα για την κορύφωση του διαγωνισμού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μετρώντας αντίστροφα για το Sing for Greece 2026, που πλησιάζει πια σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, αρχίζει να ξεκαθαρίζει και το τοπίο γύρω από τους καλλιτέχνες που θα δώσουν το «παρών» ως special guests στις ζωντανές βραδιές του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Αθηνά Κλήμη μέσα από την εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA, ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής φαίνεται πως ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή του μεγάλου τελικού. Ο λόγος για τον Χρήστο Μάστορα, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο καλεσμένος της βραδιάς της 15ης Φεβρουαρίου.

Η ΕΡΤ, μετά τις ήδη επιβεβαιωμένες εμφανίσεις της Κλαυδίας στον πρώτο ημιτελικό και της Τάμτα στον δεύτερο, αναζητούσε ένα ηχηρό όνομα για να πλαισιώσει τον τελικό του Sing for Greece. Και η επιλογή του Χρήστου Μάστορα μοιάζει να «κουμπώνει» απόλυτα τόσο καλλιτεχνικά όσο και συμβολικά.Άλλωστε, ο δημοφιλής τραγουδιστής έχει τη δική του ιστορία με τον θεσμό της Eurovision. Στα πρώτα του βήματα, συμμετείχε μαζί με τις Μέλισσες στον εθνικό τελικό του 2010 με το τραγούδι «Κινέζος», τη χρονιά που τελικά την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Γιώργος Αλκαίος με το «Ώπα».

Υπενθυμίζεται ότι το Sing for Greece 2026 θα πραγματοποιηθεί σε τρεις βραδιές: οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα λάβει χώρα την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, με φόντο την επιλογή της ελληνικής συμμετοχής για τη Eurovision.

Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece 2026 ΕΡΤ1 Χρήστος Μάστορας
28.01.2026
