Flat Hunters: Αυτοί είναι οι 3 μεσίτες – Ανταγωνίζονται για να βρουν το τέλειο σπίτι

Σε μια νέα ανακοίνωση αναφορικά με το νέο πρότζεκτ «Flat Hunters» προχώρησε νωρίτερα ο ΑΝΤ1, με σκοπό το κοινό να γνωρίσει τους 3 μεσίτες ακινήτων, οι οποίοι ανταγωνίζονται για να βρουν το τέλειο σπίτι για πολύ απαιτητικούς πελάτες, υποψήφιους αγοραστές ή πωλητές. Η μεταξύ τους «αναμέτρηση» προβλέπεται συναρπαστική και έρχεται στον ΑΝΤ1.

«Η Εκατερίνα Μαντζάκου, ο Βασίλης Αστεριάδης και ο Νίκος Κατσιαντώνης είναι οι 3 FLAT HUNTERS που έρχονται αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν όλα τους τα «όπλα» για να «κερδίσουν» τους πελάτες τους. Σε αυτή την ανταγωνιστική και καθόλου εύκολη «αποστολή» η διαδρομή τους είναι ξεχωριστή και η εμπειρία τους πολύτιμη. Το αποτέλεσμα, όμως, πολλές φορές κρίνεται στις λεπτομέρειες και οι 3 μεσίτες φροντίζουν να τα υπολογίζουν όλα! Περισσότερα για τη ζωή και την επαγγελματική πορεία των 3 «FLAT HUNTERS» μπορείτε να μάθετε εδώ: https://www.antenna.gr/flathunters.

OI «FLAT HUNTERS» ΣΕ ΔΡΑΣΗ

Τα γυρίσματα του επιτυχημένου show έχουν ήδη ξεκινήσει και οι Έλληνες Flat Hunters είναι έτοιμοι να ψάξουν και να ανακαλύψουν τα ιδανικά σπίτια για τους πελάτες τους. Σε κάθε επεισόδιο, βλέπουμε τρεις επισκέψεις σε αντίστοιχα ακίνητα και παρακολουθούμε την προσπάθεια κάθε μεσίτη να καταφέρει να βρει το ακίνητο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες του πελάτη.

Οι 3 μεσίτες έχουν δικαίωμα να δείξουν μόνο ένα ακίνητο ο καθένας, συνεπώς πρέπει να έχουν καταλάβει πολύ καλά τι ψάχνουν οι πελάτες τους. Κάθε επίσκεψη είναι γεμάτη εκπλήξεις, ευχάριστες, συγκινητικές, αλλά και αμήχανες στιγμές, καθώς οι 3 μεσίτες χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που έχουν για να διαλέξει ο πελάτης το δικό τους σπίτι και να κερδίσουν. Στο τέλος κάθε ημέρας, και επεισοδίου αντίστοιχα, ο πελάτης επιλέγει το αγαπημένο του ακίνητο.

Αν και εσύ θες να νοικιάσεις ή να αγοράσεις σπίτι δήλωσε συμμετοχή στο www.antenna.gr/flathunters και βρες το σπίτι που ψάχνεις!», αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση του σταθμού.

