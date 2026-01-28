Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 28.01.2026

Η Claire Danes κατέρρευσε όταν έμαθε ότι ήταν έγκυος στα 44 της

Η Claire Danes μιλά για τον φόβο, την έκπληξη και τη συναισθηματική φόρτιση της τρίτης εγκυμοσύνης της σε συνέντευξη στο podcast της Amy Poehler
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Claire Danes μίλησε ανοιχτά για τη βαθιά συναισθηματική αντίδρασή της όταν έμαθε ότι ήταν έγκυος στο τρίτο της παιδί σε ηλικία 44 ετών, περιγράφοντας τη στιγμή ως πλήρη κατάρρευση. Η ηθοποιός, η οποία σήμερα είναι 46 ετών, αποκάλυψε ότι η είδηση την αιφνιδίασε σε τέτοιο βαθμό ώστε τηλεφώνησε στον γυναικολόγο της κλαίγοντας ανεξέλεγκτα. Η Claire Danes έκανε την εξομολόγηση στο podcast «Good Hang with Amy Poehler», σε συνομιλία με την Amy Poehler. Όταν ρωτήθηκε αν ξέσπασε σε δάκρυα μόλις έμαθε ότι ήταν ξανά έγκυος, απάντησε χωρίς δισταγμό «απολύτως». Στη συνέχεια περιέγραψε τη στιγμή λέγοντας «τηλεφώνησα στον γυναικολόγο μου κλαίγοντας σπασμωδικά. Ήταν μια καθαρή κατάρρευση. Τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν προμελετημένο. Δεν ήξερα ότι ήταν σωματικά δυνατό. Ήμουν 44 ετών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Claire Danes σημείωσε ότι τα παιδιά της έχουν μεταξύ τους σχεδόν 5 χρόνια διαφορά ηλικίας και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν για να αποκτήσει το δεύτερο παιδί της. Όπως εξήγησε «ο Rowan ήταν πολύ δύσκολος. Χρειάστηκε να κάνω 2 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης», γεγονός που έκανε την απροσδόκητη τρίτη εγκυμοσύνη ακόμη πιο σοκαριστική για την ίδια. Η ηθοποιός έχει αποκτήσει 3 παιδιά με τον σύζυγό της, τον Hugh Dancy. Ο μεγαλύτερος γιος τους Cyrus είναι 12 ετών, ο Rowan είναι 7 ετών, ενώ η κόρη τους Shay γεννήθηκε το 2023 και είναι σήμερα 2 ετών. Η Claire Danes περιέγραψε τη σημερινή οικογενειακή της πραγματικότητα λέγοντας «είναι ένα ταξίδι. Έχω ταυτόχρονα έναν έφηβο και ένα νήπιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ίδια επανήλθε στο θέμα της τρίτης εγκυμοσύνης της και σε παλαιότερη συνέντευξή της στο podcast «SmartLess», όπου είχε παραδεχθεί ότι ένιωσε τρομοκρατημένη. Εκεί είχε δηλώσει «ήμουν πολύ μεγάλη όταν συνέβη αυτό και πραγματικά δεν πίστευα ότι ήταν δυνατό». Παράλληλα αποκάλυψε ότι στην αρχή αισθάνθηκε ντροπή, εξηγώντας «ήταν σαν να ήμουν άτακτη. Σαν να με είχαν πιάσει να κάνω κάτι πέρα από το σημείο που έπρεπε. Ήταν περίεργο και ένιωθα ότι είχα ξεπεράσει ένα όριο που δεν είχα συνειδητοποιήσει».Η Claire Danes και ο Hugh Dancy γνωρίστηκαν το 2006 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Evening» και παντρεύτηκαν το 2009. Από τότε διατηρούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή, με την ηθοποιό να μιλά σπάνια με τέτοια ειλικρίνεια για τις προσωπικές της εμπειρίες. Η πρόσφατη εξομολόγησή της φωτίζει μια λιγότερο συζητημένη πλευρά της μητρότητας σε μεγαλύτερη ηλικία, δίνοντας φωνή στον φόβο, την αβεβαιότητα αλλά και τη βαθιά ανθρώπινη διάσταση μιας απρόσμενης εγκυμοσύνης.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

claire danes ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
