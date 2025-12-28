2025: Η πιο «γλυκιά» χρονιά της showbiz – Όλες οι νέες μανούλες και οι moms-to-be του 2026

Από την Κατερίνα Καινούργιου στην Rihanna, αυτές είναι οι celebrities που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον με τα ευχάριστα νέα τους

Το 2025 φτάνει στο τέλος του αφήνοντας πίσω του μια γλυκιά επίγευση ευτυχίας, καθώς η χρονιά αυτή εξελίχθηκε σε ένα ασταμάτητο «baby boom» για την εγχώρια και τη διεθνή showbiz. Από τα τηλεοπτικά πλατό και τους αθλητικούς στίβους μέχρι τις μεγάλες σκηνές του Hollywood, ο πελαργός είχε φέτος την τιμητική του, χαρίζοντας στιγμές απόλυτης συγκίνησης.

Η ελληνική τηλεόραση και ο καλλιτεχνικός χώρος έζησαν πρωτόγνωρες στιγμές χαράς με πολλές αγαπημένες κυρίες να κρατούν πλέον στην αγκαλιά τους το θαύμα της ζωής.

Οι μανούλες του 2025

Η Ανθή Βούλγαρη και η Ελένη Τσολάκη, δύο από τις πιο δημοφιλείς παρουσιάστριες της πρωινής ζώνης, ολοκλήρωσαν την ευτυχία τους φέτος, ενώ η Τζένη Θεωνά και η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου πρόσθεσαν το δικό τους κεφάλαιο στη μητρότητα, πλημμυρίζοντας τις καρδιές μας με χαμόγελα.

Στον χώρο του αθλητισμού και της ενημέρωσης, η Δώρα Παντέλη και η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκαν με τους ακολούθους τους την πιο όμορφη διαδρομή της ζωής τους, ενώ η «χρυσή» Κατερίνα Στεφανίδη απέδειξε πως η μεγαλύτερη νίκη δεν βρίσκεται στα μετάλλια, αλλά στο νέο μέλος της οικογένειάς της.

Η λίστα των νέων μαμάδων συνεχίζεται με ονόματα που λατρεύει το κοινό: Η Παρασκευή Κερασιώτη, η Θεοδώρα Ρασέλ και η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή έφεραν φρέσκο αέρα ανανέωσης, ενώ η Αριέλ Κωνσταντινίδη, η Σιμώνη Χριστοδούλου και η Βαλέρια Χοψονίδου βίωσαν μοναδικές στιγμές ευλογίας.

Η πολιτική σκηνή είχε επίσης τις δικές της χαρές, με την Έφη Αχτσιόγλου και τη Δόμνα Μιχαηλίδου να ισορροπούν με επιτυχία ανάμεσα στα καθήκοντά τους και τον νέο τους ρόλο. Παράλληλα, η μουσική σκηνή υποδέχτηκε τα μωρά της Παυλίνας Βουλγαράκη και της Πέννης Μπαλντατζή, ενώ η Μαριλού Κοζάρη έζησε τη δική της απόλυτη οικογενειακή ευτυχία.

Σε διεθνές επίπεδο, τα φώτα στράφηκαν σε παγκόσμια είδωλα που μεγάλωσαν τις οικογένειές τους. Η Rihanna και η Nicki Minaj απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι η μητρότητα τους ταιριάζει μοναδικά, παραμένοντας στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας, ενώ η Vanessa Hudgens υποδέχτηκε το μωρό της, κερδίζοντας τον τίτλο μιας από τις πιο stylish μαμάδες του πλανήτη.

Οι «Moms-to-be» του 2026

Ωστόσο, η χαρά δεν σταματά εδώ, καθώς το 2025 κλείνει με τη γλυκιά προσμονή για τις κυρίες που διανύουν τώρα τους μήνες της εγκυμοσύνης τους. Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με την ευτυχία να είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της καθώς ετοιμάζεται για τον ρόλο της ζωής της.

Μαζί της, η ολυμπιονίκης Άννα Κορακάκη ετοιμάζεται για τον πιο σπουδαίο «στόχο» της, ενώ η Ευλαμπία Ρέβη, η Πατρίτσια Μιλκ Περιστέρη και η Γιώτα Τσιμπρικίδου ανυπομονούν να υποδεχτούν το 2026 με την πιο όμορφη αλλαγή στη ζωή τους.

Το 2025 ήταν αναμφίβολα η χρονιά της δημιουργίας και της αγάπης, υπενθυμίζοντάς μας πως πίσω από τα λαμπερά φώτα της δημοσιότητας, οι πιο σημαντικές στιγμές είναι εκείνες που εκτυλίσσονται μέσα στη ζεστασιά μιας αγκαλιάς.

