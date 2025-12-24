Κατερίνα Καινούργιου: Παίρνει αναβολή ο γάμος της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Σε μια ζεστή και ειλικρινή συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, ο Κώστας Καραφώτης άνοιξε την καρδιά του, μιλώντας για προσωπικές επιλογές ζωής, τον γάμο του και την απόφαση να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την εγκυμοσύνη της συζύγου του.

Ο γνωστός τραγουδιστής εξήγησε πως η επιλογή ενός πιο κλειστού κύκλου για τον γάμο του δεν είχε σκοπό να κρύψει κάτι, αλλά να προστατεύσει τον ίδιο και τους κοντινούς του ανθρώπους από την πίεση που συχνά συνοδεύει τη δημοσιότητα. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Ήθελα να αποφύγω το άγχος της δημοσιότητας, ο στόχος δεν ήταν να αποφύγω κάτι».

Η συζήτηση πήρε πιο προσωπική τροπή, με την Κατερίνα Καινούργιου να μοιράζεται τις δικές της σκέψεις και συναισθήματα, καθώς βιώνει μια αντίστοιχη φάση στη ζωή της. Η παρουσιάστρια εξήγησε γιατί σκέφτεται να οργανώσει τον γάμο της σε στενό κύκλο, λέγοντας: «Σε νιώθω γιατί τώρα που πλησιάζει ο ερχομός του παιδιού και αρχίζω να αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα διαφορετικά. Τον γάμο που είχα σκεφτεί, αλλά τελικά θα γίνει αργότερα, είχα πει ότι θα τον κάνω με τους κουμπάρους. Για προστασία και δική μου. Και τη βάφτιση πολύ συγκεκριμένη».





Ο Κώστας Καραφώτης συμφώνησε, υπογραμμίζοντας ότι το πιο σημαντικό σε τέτοιες στιγμές είναι να νιώθει κανείς καλά με τις επιλογές του, χωρίς να ακολουθεί αυστηρούς κανόνες ή πρέπει. Με λόγια απλά αλλά ουσιαστικά είπε: «Όπως νιώσεις εκείνη τη στιγμή. Αν θέλεις να φέρεις χίλια άτομα, κάνε το έτσι, αρκεί να νιώσεις εσύ καλά. Αν θέλετε να το κάνετε μαζί με τους κουμπάρους, πηγαίνετε ένα ταξίδι και κάντε το με τους κουμπάρους».

Την ίδια στιγμή, η παρουσιάστρια δέχτηκε ένα τρυφερό δώρο από τον Κώστα Καραφώτη και τη σύζυγό του, Κατιάνα. Εμφανώς συγκινημένη και χαρούμενη, η Κατερίνα ευχαρίστησε θερμά: «Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μπορώ να το ανοίξω; Άμα είναι μωρουδιακό θα τρελαθώ». Ο Κώστας Καραφώτης αποκάλυψε τότε το περιεχόμενο του δώρου: «Δεν σου πήρα μωρουδιακό, σου πήρα ένα φορεματάκι. Έχει ένα κορδελάκι μέσα».

