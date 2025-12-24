MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 24.12.2025

Κατερίνα Καινούργιου: Παίρνει αναβολή ο γάμος της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Paris calling! Ρομαντικό ταξίδι στην Πόλη του Φωτός για Καινούργιου & Κουτσουμπή - Δείτε φωτογραφίες
Η αποκάλυψη που έκανε στον αέρα της σημερινής της εκπομπής
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε μια ζεστή και ειλικρινή συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, ο Κώστας Καραφώτης άνοιξε την καρδιά του, μιλώντας για προσωπικές επιλογές ζωής, τον γάμο του και την απόφαση να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την εγκυμοσύνη της συζύγου του.

Ο γνωστός τραγουδιστής εξήγησε πως η επιλογή ενός πιο κλειστού κύκλου για τον γάμο του δεν είχε σκοπό να κρύψει κάτι, αλλά να προστατεύσει τον ίδιο και τους κοντινούς του ανθρώπους από την πίεση που συχνά συνοδεύει τη δημοσιότητα. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Ήθελα να αποφύγω το άγχος της δημοσιότητας, ο στόχος δεν ήταν να αποφύγω κάτι».

https://www.instagram.com/katken85/?hl=el

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα 2 ονόματα που θα δώσει στην κόρη της

Η συζήτηση πήρε πιο προσωπική τροπή, με την Κατερίνα Καινούργιου να μοιράζεται τις δικές της σκέψεις και συναισθήματα, καθώς βιώνει μια αντίστοιχη φάση στη ζωή της. Η παρουσιάστρια εξήγησε γιατί σκέφτεται να οργανώσει τον γάμο της σε στενό κύκλο, λέγοντας: «Σε νιώθω γιατί τώρα που πλησιάζει ο ερχομός του παιδιού και αρχίζω να αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα διαφορετικά. Τον γάμο που είχα σκεφτεί, αλλά τελικά θα γίνει αργότερα, είχα πει ότι θα τον κάνω με τους κουμπάρους. Για προστασία και δική μου. Και τη βάφτιση πολύ συγκεκριμένη».


Ο Κώστας Καραφώτης συμφώνησε, υπογραμμίζοντας ότι το πιο σημαντικό σε τέτοιες στιγμές είναι να νιώθει κανείς καλά με τις επιλογές του, χωρίς να ακολουθεί αυστηρούς κανόνες ή πρέπει. Με λόγια απλά αλλά ουσιαστικά είπε: «Όπως νιώσεις εκείνη τη στιγμή. Αν θέλεις να φέρεις χίλια άτομα, κάνε το έτσι, αρκεί να νιώσεις εσύ καλά. Αν θέλετε να το κάνετε μαζί με τους κουμπάρους, πηγαίνετε ένα ταξίδι και κάντε το με τους κουμπάρους».

Η Κατερίνα Καινούργιου αλλάζει το σπίτι της λόγω του μωρού - Η αποκάλυψη που έκανε on air
https://www.instagram.com/katken85/

Την ίδια στιγμή, η παρουσιάστρια δέχτηκε ένα τρυφερό δώρο από τον Κώστα Καραφώτη και τη σύζυγό του, Κατιάνα. Εμφανώς συγκινημένη και χαρούμενη, η Κατερίνα ευχαρίστησε θερμά: «Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μπορώ να το ανοίξω; Άμα είναι μωρουδιακό θα τρελαθώ». Ο Κώστας Καραφώτης αποκάλυψε τότε το περιεχόμενο του δώρου: «Δεν σου πήρα μωρουδιακό, σου πήρα ένα φορεματάκι. Έχει ένα κορδελάκι μέσα».

Διάβασε επίσης: Αλεξάνδρα Νίκα: Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ποζάρει αγκαλιά με τον γιο τους μπροστά από το δέντρο

Δες κι αυτό….

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΓΑΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσούμπης ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
To trick του TikTok για smoky eye που θα ζήλευε κάθε makeup artist

To trick του TikTok για smoky eye που θα ζήλευε κάθε makeup artist

24.12.2025
Επόμενο
Mente Fuerte στο After Dark: «Δε θα σταματήσω να λέω ότι η Μαρία Σολωμού είναι οικογένειά μου»

Mente Fuerte στο After Dark: «Δε θα σταματήσω να λέω ότι η Μαρία Σολωμού είναι οικογένειά μου»

24.12.2025

Δες επίσης

Mente Fuerte στο After Dark: «Δε θα σταματήσω να λέω ότι η Μαρία Σολωμού είναι οικογένειά μου»
Celeb News

Mente Fuerte στο After Dark: «Δε θα σταματήσω να λέω ότι η Μαρία Σολωμού είναι οικογένειά μου»

24.12.2025
Bradley Cooper – Gigi Hadid: Ένα βήμα πριν τον γάμο για το πιο συζητημένο ζευγάρι του Hollywood
Celeb News

Bradley Cooper – Gigi Hadid: Ένα βήμα πριν τον γάμο για το πιο συζητημένο ζευγάρι του Hollywood

24.12.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα 2 ονόματα που θα δώσει στην κόρη της
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα 2 ονόματα που θα δώσει στην κόρη της

23.12.2025
Αλεξάνδρα Νίκα: Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ποζάρει αγκαλιά με τον γιο τους μπροστά από το δέντρο
Celeb News

Αλεξάνδρα Νίκα: Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ποζάρει αγκαλιά με τον γιο τους μπροστά από το δέντρο

23.12.2025
Enrique Iglesias – Anna Kournikova: Γονείς για τέταρτη φορά – Η πρώτη φωτογραφία του μωρού
Celeb News

Enrique Iglesias – Anna Kournikova: Γονείς για τέταρτη φορά – Η πρώτη φωτογραφία του μωρού

23.12.2025
Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης χώρισαν μετά από 23 χρόνια
Celeb News

Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης χώρισαν μετά από 23 χρόνια

23.12.2025
Anok Yai: Από την πασαρέλα στο χειρουργείο για κρίσιμη επέμβαση στους πνεύμονες
Celeb News

Anok Yai: Από την πασαρέλα στο χειρουργείο για κρίσιμη επέμβαση στους πνεύμονες

23.12.2025
Victoria Beckham: Η πρώτη αντίδραση μετά την ψηφιακή «απομόνωση» από τον γιο της
Celeb News

Victoria Beckham: Η πρώτη αντίδραση μετά την ψηφιακή «απομόνωση» από τον γιο της

23.12.2025
Τα δημοσιεύματα που ενόχλησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και η δημόσια διάψευση
Celeb News

Τα δημοσιεύματα που ενόχλησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και η δημόσια διάψευση

22.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

H e-αναξιοπιστία της Πειραιώς

H e-αναξιοπιστία της Πειραιώς

Το μυστικό για το τέλειο Χριστόψωμο: Η συνταγή που θα κάνει το σπίτι σας να μοσχοβολήσει

Το μυστικό για το τέλειο Χριστόψωμο: Η συνταγή που θα κάνει το σπίτι σας να μοσχοβολήσει