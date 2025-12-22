MadWalk 2025 Mega
Η Christina Aguilera γιόρτασε τα γενέθλιά της με εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της

Η Christina Aguilera μοιράστηκε φωτογραφίες από εορταστικό δείπνο και μίλησε για τη σχέση της με το σώμα και την εικόνα της
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Christina Aguilera γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της με μια εορταστική βραδιά σε χριστουγεννιάτικο κλίμα και μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη γιορτή μέσα από ανάρτησή της στα social media, τραβώντας τα βλέμματα λόγω της αισθητής αλλαγής στην εμφάνισή της. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε εμφανώς πιο αδύνατη, έχοντας χάσει περίπου 22 κιλά, μια μεταμόρφωση που έχει απασχολήσει έντονα τη δημόσια συζήτηση τα τελευταία χρόνια. Στις εικόνες που ανάρτησε, η Christina Aguilera επέλεξε να φορέσει ένα λευκό εφαρμοστό φόρεμα που ανέδειξε τη σιλουέτα της, συνδυασμένο με λευκό διχτυωτό καλσόν, γυαλιστερές κόκκινες γόβες και έναν πουά σκούφο. Τα ξανθά μαλλιά της ήταν σγουρά και χαλαρά, ενισχύοντας τη γιορτινή αισθητική της εμφάνισης. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε «Νιώθω όλη την αγάπη των γενεθλίων».

Η αλλαγή στην εικόνα της Christina Aguilera συζητείται έντονα από το 2023, όταν εμφανίστηκε δημόσια με εμφανώς μειωμένο βάρος. Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού HELLO, η Christina Aguilera έχασε περισσότερα από 18 κιλά μέσα στα τελευταία χρόνια, περιορίζοντας τη θερμιδική της πρόσληψη περίπου στις 1.600 θερμίδες ημερησίως. Το ίδιο ρεπορτάζ ανέφερε ότι ακολούθησε τη λεγόμενη Rainbow Diet, μια διατροφική προσέγγιση που βασίζεται στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών διαφορετικών χρωμάτων, με στόχο την πρόσληψη ποικίλων θρεπτικών συστατικών. Παράλληλα, το διατροφικό της πρόγραμμα περιλάμβανε τροφές, όπως ψάρι με ρύζι και λαχανικά.

Παρά τη συνεχή ενασχόληση των μέσων με το σώμα της, η Christina Aguilera έχει επανειλημμένα αντιταχθεί στην κουλτούρα της δίαιτας και στη δημόσια κριτική. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό L’Officiel το 2020 είχε δηλώσει «Δεν πρόκειται να κάνω δίαιτα, ξεπεράστε το. Πρέπει να αποδεχτείς αυτή την ομορφιά και όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία».

