Έγκυος η Άννα Κορακάκη – Το φύλο του μωρού και οι πρώτες φωτογραφίες

Μια από τις πιο όμορφες ανακοινώσεις έκανε το απόγευμα της Παρασκευής 18 Δεκεμβρίου η Άννα Κορακάκη, αποκαλύπτοντας πως διανύει μια από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής της, καθώς είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί.

Η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τρυφερές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στις οποίες ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον σύζυγό της, Γιάννη Χαλκιαδάκη. Όπως φαίνεται, η εγκυμοσύνη της βρίσκεται ήδη σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, με την ίδια να έχει καταφέρει να κρατήσει το ευχάριστο νέο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μάλιστα, η Άννα Κορακάκη αποκάλυψε πως το ζευγάρι περιμένει κοριτσάκι, το οποίο αναμένεται να έρθει στον κόσμο στις αρχές του 2026.

Διάβασε επίσης: Κωνσταντίνος Αργυρός: Η απάντηση για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού με την Αλεξάνδρα Νίκα

Στη συγκινητική της ανάρτηση, έγραψε χαρακτηριστικά: «Η οικογένειά μας μεγαλώνει… δυο ποδαράκια, τέσσερις πατούσες και οι καρδιές μας με απέραντη αγάπη και λαχτάρα να χτυπάνε πια για σένα. Το μικρό μας κοριτσάκι γεμίζει ήδη τις σκέψεις και τα όνειρά μας με φως».

Η Άννα Κορακάκη και ο Γιάννης Χαλκιαδάκης ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 23 Σεπτεμβρίου 2023, ωστόσο η είδηση του γάμου τους έγινε γνωστή αρκετό καιρό αργότερα, καθώς το ζευγάρι είχε επιλέξει να κρατήσει χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή. Υπενθυμίζεται πως η κορυφαία αθλήτρια είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα της πριν από δύο χρόνια, εξηγώντας τότε ότι η δημιουργία οικογένειας θα έμπαινε σε δεύτερη μοίρα, καθώς προτεραιότητά της ήταν οι αθλητικές της υποχρεώσεις και οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

«Πρώτα έρχονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες και μετά οι υπόλοιπες προτεραιότητες, γιατί θέλω να κάνω τη δική μου οικογένεια», είχε δηλώσει το 2024.

Και όπως φαίνεται, το 2026 η ευχή αυτή θα γίνει πραγματικότητα με τον πιο όμορφο τρόπο.

Διάβασε επίσης: Η Klavdia αποκάλυψε για πρώτη φορά τον λόγο που χώρισε από τον OGE

Δες κι αυτό…