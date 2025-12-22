Η Klavdia αποκάλυψε για πρώτη φορά τον λόγο που χώρισε από τον OGE

Στην εκπομπή «Τετ Α Τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος βρέθηκε καλεσμένη η Klavdia, η οποία εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision τον περασμένο Μάιο και μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον χωρισμό της από τον Oge, ξεκαθαρίζοντας πως οι σχέσεις τους παραμένουν φιλικές.

Όπως εξομολογήθηκε, ο χωρισμός ήρθε μετά τη Eurovision, ωστόσο τόνισε πως ο διαγωνισμός δεν έπαιξε ρόλο στην απόφασή τους. Σύμφωνα με την ίδια, η αιτία ήταν η έντονη ασυμφωνία χαρακτήρων, η οποία δεν επέτρεπε στη σχέση να εξελιχθεί ομαλά. Η Klavdia ανέφερε ότι η μεταξύ τους δυναμική δεν λειτουργούσε θετικά ούτε για την ίδια ούτε για τον Oge, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Όπως είπε, υπήρχε η αίσθηση ότι ο ένας περιόριζε τον άλλον, γεγονός που τους οδήγησε στην απόφαση να τραβήξουν διαφορετικούς δρόμους.

Διάβασε επίσης: Gisele Bündchen: Παντρεύτηκε «μυστικά» μετά από 2 χρόνια σχέσης

Για τον λόγο αυτό, επέλεξαν να χωρίσουν και να επιστρέψουν σε μια σχέση παρόμοια με εκείνη που είχαν πριν: δύο άνθρωποι που κινούνται στον ίδιο χώρο, με αμοιβαίο σεβασμό και καλή επικοινωνία. Μάλιστα, η τραγουδίστρια δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνεργασίας, τονίζοντας πως δεν υπήρξε κάποια έντονη σύγκρουση ή αρνητικό γεγονός που να τους απομακρύνει οριστικά. Αναφερόμενη στα σχόλια που ακούστηκαν μετά τον χωρισμό, η Klavdia ξεκαθάρισε πως δεν ισχύουν τα σενάρια ότι «πήραν τα μυαλά της αέρα» μετά τη Eurovision. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αν η σχέση ήταν υγιής, θα συνέχιζαν να είναι μαζί. Από τη στιγμή που δεν λειτουργούσε, ο χωρισμός ήταν η πιο ειλικρινής επιλογή. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η συμμετοχή της στη Eurovision δεν σχετίζεται με την προσωπική της απόφαση, καθώς επρόκειτο για δύο έντονες προσωπικότητες με πολλά κοινά στοιχεία, τα οποία τελικά οδηγούσαν σε συγκρούσεις.

«Μετά τη Eurovision υπήρξε ένας χωρισμός, αλλά νομίζω και η Eurovision να μην υπήρχε στη μέση… Δηλαδή δεν επηρέασε η Eurovision τον χωρισμό, είχε να κάνει καθαρά με το ότι υπήρχε έντονη ασυμφωνία χαρακτήρων. Δεν μπορούσε αυτό να ευδοκιμήσει και να λειτουργήσει και για τους δυο μας. Ούτε στον Oge έκανε αντίστοιχα καλό στον ίδιο και στη δουλειά του. Επειδή υπήρχε αυτή η ασυμφωνία χαρακτήρων, κάπως νιώθαμε ότι κρατάει ο ένας πίσω τον άλλο.

Οπότε για εμάς ήταν προτιμότερο να χωρίσουμε και να είμαστε, όπως ήμασταν και πριν. Δύο άνθρωποι στον ίδιο χώρο. Είμαστε κουλ μεταξύ μας, μια χαρά. Μπορεί και να ξανασυνεργαστούμε. Δεν έγινε κάτι κακό που μας έκανε να μισήσει ο ένας τον άλλο. Κάποιοι το σχολίασαν αρνητικά και είπαν ότι πήραν τα μυαλά μου αέρα και πάω για άλλα πράγματα. Καμία σχέση. Αν τα πράγματα ήταν καλά θα είμασταν μαζί. Από τη στιγμή που δεν ήταν καλά, δεν είμαστε μαζί. H Eurovision δεν έχει να κάνει με τον χωρισμό. Ήμασταν δύο προσωπικότητες πολύ κοινές μεταξύ τους και αυτό μας έφερνε σε σύγκρουση», εξομολογήθηκε η Klavdia για τον χωρισμό της από τον Oge.

Διάβασε επίσης: Έλενα Παπαρίζου: Επέστρεψε στο The Voice μετά την περιπέτεια της υγείας της

Δες κι αυτό…