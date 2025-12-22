MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 22.12.2025

Good Job Nicky: «Πάω μόνο για την πρωτιά στον εθνικό τελικό της Eurovision»

good_job_nicky
Ο Good Job Nicky μίλησε για το τραγούδι που είχε καταθέσει στην ΕΡΤ για τον φετινό εθνικό τελικό και για τη βεβαιότητά του ότι μπορεί να κατακτήσει την πρωτιά
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Good Job Nicky βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Στην Αγκαλιά του Φάνη» και μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τη Eurovision, την επιστροφή του στη διαδικασία επιλογής της ελληνικής συμμετοχής, αλλά και τα σχέδιά του για το μέλλον.

Ο νεαρός καλλιτέχνης αναφέρθηκε αρχικά στην πρώτη του απόπειρα το 2022, όταν είχε καταθέσει στην εσωτερική επιλογή της ΕΡΤ το τραγούδι Heaven is a Sin. Εκείνη τη χρονιά, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε τελικά από την Amanda με το Die Together. Όπως εξήγησε, τότε υπήρχαν ζητήματα τόσο σε οργανωτικό επίπεδο όσο και σε προσωπικό: «Την πρώτη φορά υπήρξαν κάποια θεματάκια, δεν τα βρήκαμε με την ΕΡΤ. Εκ μέρους μου δεν ήμουν αρκετά έτοιμος σαν χαρακτήρας και σαν προσωπικότητα. Ήταν πράγματα που έπρεπε να λυθούν και πλέον έχουν λυθεί».

Διάβασε επίσης: Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Στη συνέχεια, ο Good Job Nicky μίλησε με ενθουσιασμό για το τραγούδι που έχει καταθέσει φέτος στην ΕΡΤ για τον εθνικό τελικό του Sing for Greece 2026. Πρόκειται, όπως τόνισε, για ένα κομμάτι με ξένο στίχο, στο οποίο πιστεύει απόλυτα τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα του, με ξεκάθαρο στόχο την πρωτιά.

«Πάω μόνο για την πρώτη θέση. Ο διαγωνισμός έχει να προσφέρει πολλά, αλλά το θέμα είναι τι έχω εγώ να δώσω στη χώρα και στον θεσμό. Αυτή τη φορά νιώθω ότι υπάρχει πραγματική πιθανότητα να τα καταφέρω. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνω σωστά τη δουλειά μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά την αγαπημένη του ελληνική συμμετοχή στη Eurovision, δεν δίστασε να ξεχωρίσει τον Σάκη Ρουβά και το Shake It, ενώ στο τέλος της συνέντευξης προχώρησε σε μια σημαντική αποκάλυψη: αν δεν καταφέρει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα φέτος, δεν σκοπεύει να δοκιμάσει ξανά το 2027.

«Όχι, δεν θα πάω ξανά του χρόνου. Το τραγούδι που έχουμε είναι πάρα πολύ δυνατό, σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο», ανέφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τραγούδι του Good Job Nicky για το Sing for Greece 2026 είναι ένα μοντέρνο uptempo κομμάτι, επηρεασμένο από τον ήχο του The Weeknd, που αναδεικνύει τόσο την ποιότητα όσο και το βάθος της φωνής του και έχει τη δυναμική να ξεχωρίσει τόσο στο κοινό όσο και στις κριτικές επιτροπές.


Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η απόφαση της Αυστρίας για σημαίες, αποδοκιμασίες και τεχνητά χειροκροτήματα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Eurovision Eurovision 2026 good job nicky
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Iστορικό ρεκόρ για Kylie Minogue – Ξεπερνά Madonna και Mariah και ισοφαρίζει με Elvis Presley

Iστορικό ρεκόρ για Kylie Minogue – Ξεπερνά Madonna και Mariah και ισοφαρίζει με Elvis Presley

22.12.2025
Επόμενο
Η Klavdia αποκάλυψε για πρώτη φορά τον λόγο που χώρισε από τον OGE

Η Klavdia αποκάλυψε για πρώτη φορά τον λόγο που χώρισε από τον OGE

22.12.2025

Δες επίσης

Iστορικό ρεκόρ για Kylie Minogue – Ξεπερνά Madonna και Mariah και ισοφαρίζει με Elvis Presley
Μουσικά Νέα

Iστορικό ρεκόρ για Kylie Minogue – Ξεπερνά Madonna και Mariah και ισοφαρίζει με Elvis Presley

22.12.2025
Στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής
Μουσικά Νέα

Στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής

22.12.2025
Eurovision 2026: Αυτό είναι το πρόσωπο που θα αναλάβει τον Εθνικό Τελικό
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτό είναι το πρόσωπο που θα αναλάβει τον Εθνικό Τελικό

22.12.2025
Έλενα Παπαρίζου: Επέστρεψε στο The Voice μετά την περιπέτεια της υγείας της
Celeb News

Έλενα Παπαρίζου: Επέστρεψε στο The Voice μετά την περιπέτεια της υγείας της

21.12.2025
Νωρίτερα τα τελευταία επεισόδια της σειράς της Taylor Swift
Μουσικά Νέα

Νωρίτερα τα τελευταία επεισόδια της σειράς της Taylor Swift

21.12.2025
Ο Πέτρος Ιακωβίδης παρουσιάζει το music video για τη viral επιτυχία Τέλεια
Μουσικά Νέα

Ο Πέτρος Ιακωβίδης παρουσιάζει το music video για τη viral επιτυχία Τέλεια

19.12.2025
Ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει με το «εκρηκτικό» τσιφτετέλι Αυτό Είναι Σωστό (Video)
Μουσική

Ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει με το «εκρηκτικό» τσιφτετέλι Αυτό Είναι Σωστό (Video)

19.12.2025
Γιάννης Πλούταρχος: Δες το κινηματογραφικής αισθητικής video clip του Δε Γίνεται (Video)
Μουσική

Γιάννης Πλούταρχος: Δες το κινηματογραφικής αισθητικής video clip του Δε Γίνεται (Video)

19.12.2025
Το επικό «χαστούκι» της Cher στην Ariana Grande στο promo του SNL
Μουσικά Νέα

Το επικό «χαστούκι» της Cher στην Ariana Grande στο promo του SNL

19.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών