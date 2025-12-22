Good Job Nicky: «Πάω μόνο για την πρωτιά στον εθνικό τελικό της Eurovision»

Ο Good Job Nicky μίλησε για το τραγούδι που είχε καταθέσει στην ΕΡΤ για τον φετινό εθνικό τελικό και για τη βεβαιότητά του ότι μπορεί να κατακτήσει την πρωτιά

Ο Good Job Nicky βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Στην Αγκαλιά του Φάνη» και μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τη Eurovision, την επιστροφή του στη διαδικασία επιλογής της ελληνικής συμμετοχής, αλλά και τα σχέδιά του για το μέλλον.

Ο νεαρός καλλιτέχνης αναφέρθηκε αρχικά στην πρώτη του απόπειρα το 2022, όταν είχε καταθέσει στην εσωτερική επιλογή της ΕΡΤ το τραγούδι Heaven is a Sin. Εκείνη τη χρονιά, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε τελικά από την Amanda με το Die Together. Όπως εξήγησε, τότε υπήρχαν ζητήματα τόσο σε οργανωτικό επίπεδο όσο και σε προσωπικό: «Την πρώτη φορά υπήρξαν κάποια θεματάκια, δεν τα βρήκαμε με την ΕΡΤ. Εκ μέρους μου δεν ήμουν αρκετά έτοιμος σαν χαρακτήρας και σαν προσωπικότητα. Ήταν πράγματα που έπρεπε να λυθούν και πλέον έχουν λυθεί».

Στη συνέχεια, ο Good Job Nicky μίλησε με ενθουσιασμό για το τραγούδι που έχει καταθέσει φέτος στην ΕΡΤ για τον εθνικό τελικό του Sing for Greece 2026. Πρόκειται, όπως τόνισε, για ένα κομμάτι με ξένο στίχο, στο οποίο πιστεύει απόλυτα τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα του, με ξεκάθαρο στόχο την πρωτιά.

«Πάω μόνο για την πρώτη θέση. Ο διαγωνισμός έχει να προσφέρει πολλά, αλλά το θέμα είναι τι έχω εγώ να δώσω στη χώρα και στον θεσμό. Αυτή τη φορά νιώθω ότι υπάρχει πραγματική πιθανότητα να τα καταφέρω. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνω σωστά τη δουλειά μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά την αγαπημένη του ελληνική συμμετοχή στη Eurovision, δεν δίστασε να ξεχωρίσει τον Σάκη Ρουβά και το Shake It, ενώ στο τέλος της συνέντευξης προχώρησε σε μια σημαντική αποκάλυψη: αν δεν καταφέρει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα φέτος, δεν σκοπεύει να δοκιμάσει ξανά το 2027.

«Όχι, δεν θα πάω ξανά του χρόνου. Το τραγούδι που έχουμε είναι πάρα πολύ δυνατό, σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο», ανέφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τραγούδι του Good Job Nicky για το Sing for Greece 2026 είναι ένα μοντέρνο uptempo κομμάτι, επηρεασμένο από τον ήχο του The Weeknd, που αναδεικνύει τόσο την ποιότητα όσο και το βάθος της φωνής του και έχει τη δυναμική να ξεχωρίσει τόσο στο κοινό όσο και στις κριτικές επιτροπές.





