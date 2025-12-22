Gisele Bündchen: Παντρεύτηκε «μυστικά» μετά από 2 χρόνια σχέσης

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μετά από δύο χρόνια σχέσης και την απόκτηση παιδιού

Η Gisele Bündchen και ο Joaquim Valente παντρεύτηκαν σε μια ιδιωτική και διακριτική τελετή, επιβεβαιώνοντας ότι η προσωπική τους ζωή παραμένει προτεραιότητα μακριά από τη δημόσια έκθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Page Six, το διάσημο μοντέλο και ο προπονητής ζίου ζίτσου αντάλλαξαν όρκους στο σπίτι τους στη Φλόριντα, την σε μια τελετή απόλυτα οικογενειακή, παρουσία στενού κύκλου φίλων και συγγενών.

Διάβασε επίσης: Η Gisele Bündchen μοιράζεται τρυφερές οικογενειακές στιγμές και γίνεται viral

Τον Φεβρουάριο του 2025 η Gisele Bündchen και ο Joaquim Valente απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν αποκαλύψει το όνομα ή το φύλο του. Η κοινή τους πορεία είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, καθώς η γνωριμία τους ανάγεται στο 2021, όταν η Gisele Bündchen άρχισε να συνεργάζεται με τον Joaquim Valente στο πλαίσιο μαθημάτων ζίου ζίτσου.

Η Gisele Bündchen είχε χωρίσει από τον Tom Brady τον Οκτώβριο του 2022, έπειτα από 13 χρόνια γάμου. Μαζί με τον Tom Brady έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Benjamin Brady ηλικίας 15 ετών και τη Vivian Brady ηλικίας 12 ετών.

Ο γάμος της Gisele Bündchen με τον Joaquim Valente σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του διεθνούς supermodel, το οποίο φαίνεται να χτίζεται με σταθερότητα, οικογενειακή ισορροπία και συνειδητή απομάκρυνση από τη δημοσιότητα.

Διάβασε επίσης: Ο πρίγκιπας William «στρατολογεί» τη Gisele Bündchen για το καλό του πλανήτη

Δες κι αυτό…