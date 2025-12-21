MadWalk 2025 Mega
Σχέσεις 21.12.2025

Όταν το φλερτ γίνεται χειραγώγηση: Τι είναι το «Negging» και γιατί καταστρέφει τις σχέσεις

Το πιο ύπουλο είδος υποτίμησης μέσα σε μια σχέση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Υπάρχουν κομπλιμέντα που σε ανεβάζουν. Και υπάρχουν κι εκείνα που, ενώ μοιάζουν θετικά, σε κάνουν να νιώθεις κάπως άβολα, σαν να κρύβουν μια μικρή αιχμηρή λεπτομέρεια. Αν σου έχει συμβεί αυτό μέσα σε μια σχέση ή ένα φλερτ, τότε πιθανότατα έχεις ήδη γνωρίσει το negging.

Ο όρος προέρχεται από τη λέξη negative και περιγράφει μια τοξική τεχνική προσέγγισης που παρουσιάζεται ως χιούμορ, πείραγμα ή ειλικρίνεια. Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για έναν έμμεσο τρόπο υποτίμησης που έχει στόχο να ρίξει την αυτοπεποίθηση του άλλου και να δημιουργήσει ανισορροπία δύναμης στη σχέση.

Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Μετά το «ghosting», έρχεται το «ζombieing»: Όταν πρώην επανέρχονται ξαφνικά στη ζωή σου

Τι είναι πραγματικά το negging

Όπως εξηγεί η ειδικός ψυχικής υγείας Jennifer Kelman, το negging είναι «μια κριτική μεταμφιεσμένη σε κομπλιμέντο». Αντί για ένα καθαρό «είσαι υπέροχος σήμερα», μπορεί να ακούσεις κάτι όπως: «Ωραίο ντύσιμο… αν και νομίζω ότι το προηγούμενο σου πήγαινε καλύτερα». Το αποτέλεσμα είναι σχεδόν πάντα το ίδιο: μπερδεύεσαι. Αναρωτιέσαι αν πρέπει να χαρείς ή να νιώσεις μειωμένος. Και αυτή ακριβώς η σύγχυση είναι το εργαλείο της χειραγώγησης.

Όταν η υποτίμηση βαφτίζεται «αστείο»

Όταν κάποιος κάνει negging και εσύ αντιδράσεις, η απάντηση είναι συχνά προβλέψιμη: «Χαλάρωσε, πλάκα έκανα», «Είσαι πολύ ευαίσθητος», «Τα παίρνεις όλα προσωπικά». Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο ακυρώνεται το συναίσθημά σου, αλλά η ευθύνη μεταφέρεται σε εσένα. Το μοτίβο συνεχίζεται, ενώ η αυτοεκτίμησή σου φθείρεται αργά και σταθερά.

Pinterest.com

Γιατί οι συγκρίσεις δεν είναι αθώες

Ένα από τα πιο συνηθισμένα χαρακτηριστικά του negging είναι η σύγκριση με τρίτους. Σχόλια όπως: «Είσαι ωραίος, αλλά εκείνος έχει κάτι παραπάνω» ή «Έχεις χιούμορ, απλώς όχι όσο ο φίλος μου ο Κώστας» δεν γίνονται τυχαία. Δημιουργούν ένα αίσθημα ανταγωνισμού και κατωτερότητας, κάνοντας τον αποδέκτη να προσπαθεί συνεχώς να αποδείξει την αξία του και να κερδίσει την έγκριση.

Πώς να καταλάβεις αν πρόκειται για negging

Το negging δεν είναι πάντα εύκολο να εντοπιστεί, ειδικά στην αρχή μιας γνωριμίας. Μπορεί να μοιάζει με φλερτ, πείραγμα ή σαρκασμό. Το κλειδί, όμως, βρίσκεται στο συναίσθημα που σου αφήνει: αν νιώθεις σύγχυση, αν αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου ή αν αντί να ανεβαίνεις… μικραίνεις, τότε κάτι δεν πάει καλά. Όπως επισημαίνει η αρθρογράφος Isabelle Thibaud στο Psychologies.com, το negging μπορεί να φαίνεται ακίνδυνο, αλλά στην πράξη «διαβρώνει τον άλλον σταδιακά». Και καμία σχέση δεν μπορεί να σταθεί πάνω στην υποτίμηση.

Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Προσοχή στους πρώην: Τι είναι το «winter coating» και πώς επηρεάζει τις σχέσεις

Δες κι αυτό…

21.12.2025

