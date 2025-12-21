MadWalk 2025 Mega
Διατροφή 21.12.2025

Αυτές είναι οι τροφές που δεν πρέπει να πλένεις ποτέ πριν το μαγείρεμα

Από πουλερικά και κόκκινο κρέας μέχρι μανιτάρια και έτοιμα λαχανικά, αυτά τα τρόφιμα είναι πιο ασφαλή αν δεν τα ξεπλύνεις πριν το μαγείρεμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Το πλύσιμο των φρούτων και λαχανικών είναι συνήθως το πρώτο βήμα για καθαρή και υγιεινή κουζίνα. Αφαιρεί χώματα, υπολείμματα φυτοφαρμάκων και μέρος των μικροβίων, δημιουργώντας μια αίσθηση ασφάλειας πριν το μαγείρεμα ή την κατανάλωση. Ωστόσο, δεν ισχύει ότι όλα τα τρόφιμα επωφελούνται από το πλύσιμο. Κάποια τρόφιμα μπορεί να γίνουν πιο επικίνδυνα αν τα ξεπλύνεις, καθώς το νερό μπορεί να μεταφέρει βακτήρια και να μολύνει τις επιφάνειες και άλλα τρόφιμα γύρω σου.

Η επιδημιολόγος Vanessa Coffman εξηγεί ότι για αρκετά τρόφιμα, το πλύσιμο πριν το μαγείρεμα δεν είναι απαραίτητο. Σε κάποιες περιπτώσεις, η σωστή προετοιμασία και το μαγείρεμα είναι πολύ πιο σημαντικά για την ασφάλεια και την ποιότητα του φαγητού. Ακολουθούν έξι κατηγορίες τροφίμων που καλό είναι να μην πλένεις, ώστε να μειώσεις τον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης στην κουζίνα.

Πουλερικά

Το ωμό κοτόπουλο ή η γαλοπούλα δεν πρέπει ποτέ να πλένονται πριν το μαγείρεμα. Το νερό δεν καταστρέφει τα βακτήρια όπως η σαλμονέλα ή το καμπυλοβακτηρίδιο, αλλά τα διασπείρει στον νεροχύτη, στους πάγκους και σε άλλα τρόφιμα. Η ασφαλέστερη πρακτική είναι να μαγειρεύεις καλά τα πουλερικά, μέχρι η εσωτερική θερμοκρασία να φτάσει περίπου 74°C, και να καθαρίζεις σχολαστικά χέρια, σκεύη και επιφάνειες που ήρθαν σε επαφή με το ωμό κρέας.

Κόκκινο κρέας

Μοσχάρι, χοιρινό και κιμάς δεν χρειάζονται ξέβγαλμα πριν το μαγείρεμα. Το νερό μπορεί να μεταφέρει βακτήρια παντού. Καλύτερη πρακτική είναι να στεγνώσεις το κρέας με απορροφητικό χαρτί, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφο σοτάρισμα ή ρόδισμα, αφού η υγρασία δυσκολεύει την καραμέλωση της επιφάνειας.

Θαλασσινά

Τα περισσότερα ψάρια και θαλασσινά δεν χρειάζονται πλύσιμο. Η ασφάλεια εξασφαλίζεται με το σωστό μαγείρεμα και τις κατάλληλες θερμοκρασίες. Εξαίρεση αποτελούν τα οστρακοειδή με κέλυφος, όπως τα μύδια και τα στρείδια, όπου μπορείς να καθαρίσεις μόνο το κέλυφος πριν το μαγείρεμα, χωρίς να ακουμπήσεις τη σάρκα.

Αυγά

Τα αυγά του εμπορίου έχουν ήδη καθαριστεί και απολυμανθεί, επομένως το επιπλέον πλύσιμο αφαιρεί το φυσικό προστατευτικό φιλμ τους και αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης. Αν το κέλυφος είναι λερωμένο, αρκεί να σκουπίσεις απαλά με καθαρό, στεγνό χαρτί.

Μανιτάρια

Το πλύσιμο ή μούλιασμα των μανιταριών αλλοιώνει την υφή τους, καθώς απορροφούν νερό σαν σφουγγάρι. Αυτό δυσκολεύει το σωστό ρόδισμα και μειώνει τη γεύση. Προτίμησε να τα καθαρίσεις με ένα ελαφρώς νωπό πανί ή ένα μικρό πινέλο.

Έτοιμα πλυμένα λαχανικά σε σακούλα

Αν η συσκευασία αναγράφει ότι τα λαχανικά είναι έτοιμα προς κατανάλωση, δεν χρειάζονται επιπλέον ξέβγαλμα. Το επιπλέον πλύσιμο στο σπίτι μπορεί να μεταφέρει βακτήρια από τα χέρια, τον νεροχύτη ή τις επιφάνειες κοπής. Πάρε μόνο την ποσότητα που χρειάζεσαι και φυλάξτε το υπόλοιπο σε καθαρό, σφραγισμένο δοχείο.

