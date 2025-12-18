MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 18.12.2025

Σφοδρές αντιδράσεις για σχόλιο του Elon Musk σχετικά με το στήθος της Sydney Sweeney

Ο επικεφαλής της πλατφόρμας X δέχθηκε έντονη κριτική για ανάρτηση που θεωρήθηκε προσβλητική και ακατάλληλη 
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανάρτηση του Elon Musk, με αφορμή την εμφάνιση της ηθοποιού Sydney Sweeney στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «The Housemaid» στο Λος Άντζελες. Ο 54χρονος δισεκατομμυριούχος δέχθηκε σφοδρή κριτική από χρήστες της πλατφόρμας X, οι οποίοι χαρακτήρισαν το σχόλιό του ατυχές και ακατάλληλο, επισημαίνοντας τη μεγάλη διαφορά ηλικίας που τον χωρίζει από την 28χρονη ηθοποιό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Sydney Sweeney με αλά Marilyn Monroe εμφάνιση μαγνητίζει τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί

Η Sydney Sweeney εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί φορώντας λευκό φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, επιλογή που προσέλκυσε πλήθος σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Elon Musk ανάρτησε απάντηση σε σχετικό βίντεο, δημοσιεύοντας ένα γραφικό που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη. Στην πρώτη εικόνα παρουσιαζόταν μια γυναίκα με μεγάλο στήθος με τη λεζάντα «πώς φαίνεται», ενώ στη δεύτερη απεικονιζόταν μια σπονδυλική στήλη σε κόκκινη απόχρωση με τη λεζάντα «πώς αισθάνεται». Το γραφικό συνοδευόταν από παιδική φωνή που έλεγε «πονάω», υπονοώντας πόνο στην πλάτη.

www.instagram.com/sydney_sweeney

Η ανάρτηση προκάλεσε κύμα αγανάκτησης. Πολλοί χρήστες υπογράμμισαν ότι είναι ακατάλληλο για τον Elon Musk να σχολιάζει το σώμα μιας τόσο νεότερης γυναίκας. Ένας χρήστης έγραψε «είναι 30 χρόνια νεότερή σου, παράξενο», αναφερόμενος στη διαφορά ηλικίας των 26 χρόνων. Ο συν παρουσιαστής του podcast TrueAnon, Brace Belden, σχολίασε ειρωνικά «εξαιρετικό σχόλιο», ενώ άλλος χρήστης έγραψε «τι κάνει εδώ ο άνθρωπος».

Αρκετοί συνέκριναν την ανάρτηση αυτή με παλαιότερες τοποθετήσεις του Elon Musk που είχαν επίσης προκαλέσει αντιδράσεις. Μεταξύ αυτών αναφέρθηκε και ανάρτηση του Σεπτεμβρίου 2024, όταν ο Elon Musk είχε απευθυνθεί στην Taylor Swift μετά τη δημόσια στήριξή της στην Kamala Harris για τις προεδρικές εκλογές, γράφοντας «εντάξει Taylor, κέρδισες, θα σου κάνω ένα παιδί και θα προστατεύω τις γάτες σου με τη ζωή μου», σχόλιο που είχε επίσης χαρακτηριστεί ακατανόητο και προσβλητικό.

Διάβασε επίσης: Δες το trailer του The Housemaid με την Sydney Sweeney και την Amanda Seyfried

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Elon Musk Sydney Sweeney
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το γκρι με το γαλάζιο είναι ο χρωματικός συνδυασμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις το total black

Το γκρι με το γαλάζιο είναι ο χρωματικός συνδυασμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις το total black

18.12.2025
Επόμενο
Πέθανε ο Antony Price: Ο σχεδιαστής που έντυσε τους θρύλους της rock

Πέθανε ο Antony Price: Ο σχεδιαστής που έντυσε τους θρύλους της rock

18.12.2025

Δες επίσης

William και Kate: Ποζάρουν οικογενειακά για το χριστουγεννιάτικο πορτρέτο
Celeb News

William και Kate: Ποζάρουν οικογενειακά για το χριστουγεννιάτικο πορτρέτο

18.12.2025
Στο νοσοκομείο με έμφραγμα ο Γιώργος Καρτελιάς
Celeb News

Στο νοσοκομείο με έμφραγμα ο Γιώργος Καρτελιάς

18.12.2025
Γιατί η Gwyneth Paltrow δεν θα φιλούσε ποτέ ξανά κανέναν όπως τον Ethan Hawke
Celeb News

Γιατί η Gwyneth Paltrow δεν θα φιλούσε ποτέ ξανά κανέναν όπως τον Ethan Hawke

18.12.2025
John Travolta: Φέρεται να είναι πατέρας του δισέγγονου του Elvis Presley – Αμφιλεγόμενοι ισχυρισμοί
Celeb News

John Travolta: Φέρεται να είναι πατέρας του δισέγγονου του Elvis Presley – Αμφιλεγόμενοι ισχυρισμοί

18.12.2025
Ο Leonardo DiCaprio αποκαλύπτει στην Jennifer Lawrence γιατί δεν έχει παρακολουθήσει ξανά τον Τιτανικό
Celeb News

Ο Leonardo DiCaprio αποκαλύπτει στην Jennifer Lawrence γιατί δεν έχει παρακολουθήσει ξανά τον Τιτανικό

18.12.2025
Από το «Ζάρι» στα Labubu: Η ελληνική ανασκόπηση που εξηγεί γιατί το 2025 ήταν το πιο weird έτος
Celeb World

Από το «Ζάρι» στα Labubu: Η ελληνική ανασκόπηση που εξηγεί γιατί το 2025 ήταν το πιο weird έτος

18.12.2025
Ανησυχία για την κατάσταση του μοντέλου Katie Price: «Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας»
Celeb News

Ανησυχία για την κατάσταση του μοντέλου Katie Price: «Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας»

17.12.2025
Η Michelle Obama εμφανίστηκε πιο αδύνατη από ποτέ στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live
Celeb News

Η Michelle Obama εμφανίστηκε πιο αδύνατη από ποτέ στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live

17.12.2025
Έφυγε από τη ζωή η star του  NCIS Los Angeles, Rachael Carpani, σε ηλικία 45 ετών
Celeb News

Έφυγε από τη ζωή η star του  NCIS Los Angeles, Rachael Carpani, σε ηλικία 45 ετών

17.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας