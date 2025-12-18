Σφοδρές αντιδράσεις για σχόλιο του Elon Musk σχετικά με το στήθος της Sydney Sweeney

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανάρτηση του Elon Musk, με αφορμή την εμφάνιση της ηθοποιού Sydney Sweeney στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «The Housemaid» στο Λος Άντζελες. Ο 54χρονος δισεκατομμυριούχος δέχθηκε σφοδρή κριτική από χρήστες της πλατφόρμας X, οι οποίοι χαρακτήρισαν το σχόλιό του ατυχές και ακατάλληλο, επισημαίνοντας τη μεγάλη διαφορά ηλικίας που τον χωρίζει από την 28χρονη ηθοποιό.

Η Sydney Sweeney εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί φορώντας λευκό φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, επιλογή που προσέλκυσε πλήθος σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Elon Musk ανάρτησε απάντηση σε σχετικό βίντεο, δημοσιεύοντας ένα γραφικό που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη. Στην πρώτη εικόνα παρουσιαζόταν μια γυναίκα με μεγάλο στήθος με τη λεζάντα «πώς φαίνεται», ενώ στη δεύτερη απεικονιζόταν μια σπονδυλική στήλη σε κόκκινη απόχρωση με τη λεζάντα «πώς αισθάνεται». Το γραφικό συνοδευόταν από παιδική φωνή που έλεγε «πονάω», υπονοώντας πόνο στην πλάτη.

Η ανάρτηση προκάλεσε κύμα αγανάκτησης. Πολλοί χρήστες υπογράμμισαν ότι είναι ακατάλληλο για τον Elon Musk να σχολιάζει το σώμα μιας τόσο νεότερης γυναίκας. Ένας χρήστης έγραψε «είναι 30 χρόνια νεότερή σου, παράξενο», αναφερόμενος στη διαφορά ηλικίας των 26 χρόνων. Ο συν παρουσιαστής του podcast TrueAnon, Brace Belden, σχολίασε ειρωνικά «εξαιρετικό σχόλιο», ενώ άλλος χρήστης έγραψε «τι κάνει εδώ ο άνθρωπος».

Αρκετοί συνέκριναν την ανάρτηση αυτή με παλαιότερες τοποθετήσεις του Elon Musk που είχαν επίσης προκαλέσει αντιδράσεις. Μεταξύ αυτών αναφέρθηκε και ανάρτηση του Σεπτεμβρίου 2024, όταν ο Elon Musk είχε απευθυνθεί στην Taylor Swift μετά τη δημόσια στήριξή της στην Kamala Harris για τις προεδρικές εκλογές, γράφοντας «εντάξει Taylor, κέρδισες, θα σου κάνω ένα παιδί και θα προστατεύω τις γάτες σου με τη ζωή μου», σχόλιο που είχε επίσης χαρακτηριστεί ακατανόητο και προσβλητικό.

