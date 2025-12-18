MadWalk 2025 Mega
Το γκρι με το γαλάζιο είναι ο χρωματικός συνδυασμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις το total black

grki_mple_look
Ο πιο κομψός χρωματικός συνδυασμός του χειμώνα 2025/26 συνδυάζει την ηρεμία του γαλάζιου με τη διαχρονική φινέτσα του γκρι, δημιουργώντας τα πιο σύγχρονα σύνολα
Μαρία Χατζηγιάννη

Αναλύοντας το χρωματικό σύμπαν που θα μας εμπνεύσει τον φετινό χειμώνα, γίνεται σαφές ότι η παλέτα δεν περιορίζεται πια στο κλασικό μαύρο και λευκό ούτε στο χρώμα της χρονιάς, το βαθύ καφέ. Η μόδα της νέας σεζόν μας καλεί να αγκαλιάσουμε έναν πιο εκλεπτυσμένο οπτικό δυναμισμό, μέσα από συνδυασμούς που είναι σύγχρονοι, φωτεινοί αλλά διακριτικοί. Ένας από τους πιο δυνατούς; Το γκρι και το γαλάζιο.

Δύο κλασικοί και σοφιστικέ τόνοι που, όταν συνδυάζονται, αναδεικνύουν ο ένας τις ιδιότητες του άλλου. Το γαλάζιο, σε όλες του τις εκδοχές, φέρνει μαζί του αίσθηση ηρεμίας, ασφάλειας και αυτοπεποίθησης. Το γκρι, εξίσου κομψό και ευκολοφόρετο με το μαύρο, αποδεικνύεται ακόμη πιο ευέλικτο χάρη στις άπειρες αποχρώσεις και υφές του.

mple_gkri
https://www.instagram.com/perrinejusy/

Διάβασε επίσης: Η δερμάτινη καμπαρτίνα επιστρέφει δυναμικά στις πασαρέλες και τις street style εμφανίσεις – 4 fashion items για να αγοράσεις

Το κοινό ψυχρό τους υπόβαθρο δημιουργεί μια απόλυτα ισορροπημένη αρμονία, χωρίς σκληρές αντιθέσεις. Στις πασαρέλες του φθινόπωρο/χειμώνας 2025/26, η ένωση αυτών των δύο αποχρώσεων μεταφράστηκε σε σύνολα με χαλαρό, εκλεπτυσμένο χαρακτήρα και διαχρονική κομψότητα. Ένας ιδανικός συνδυασμός για όσους αναζητούν μια σύγχρονη εναλλακτική της neutral παλέτας.

Powder blue & ανθρακί κοστούμι

Ο οίκος Miu Miu συνδυάζει ένα φίνο powder blue με το βαθύ ανθρακί σε ένα ταγέρ από μάλλινη τσόχα. Οι λεπτομέρειες, γόβες με τακούνι και κάλτσες μέχρι το γόνατο, ενισχύουν το layering αποχρώσεων του γκρι, από μεταλλικό έως ice, δημιουργώντας ένα αυστηρό αλλά εξαιρετικά θηλυκό αποτέλεσμα.

miu_miu
https://www.miumiu.com/

Γραφίτης και baby blue

Η Anteprima παίζει με τις υφές και τις αντιθέσεις, παρουσιάζοντας ένα κοστούμι από «χνούδινο» μάλλινο ύφασμα σε graphite gray, συνδυασμένο με πουκάμισο από poplin σε παγωμένο baby blue. Το styling με loafers και κάλτσες μέχρι το γόνατο επιβεβαιώνει τη δυναμική του ανδρόγυνου chic που κυριαρχεί τη σεζόν.

mple_gri
https://en.anteprima.com/

Baby blue πουκάμισο & γκρι καρό παντελόνι

Η Jane Wade προτείνει μια πιο ανάλαφρη, αλλά εξίσου sophisticated εκδοχή του συνδυασμού. Ριγέ μπλούζα με ασύμμετρο κόψιμο σε διακριτικό baby blue συναντά ρευστό tailored παντελόνι σε iron gray με καρό ύφανση. Ένα σύνολο απαλό, φωτεινό και διακριτικά κομψό.

gri_mple
https://www.jane-wade.com/

Γαλάζια ζακέτα & γκρι tailored φούστα

Η Julie Kegels επαναφέρει το power dressing των ’80s μέσα από σύγχρονο φίλτρο. Ένα twin set με γαλάζια ζακέτα συνδυάζεται με pencil φούστα σε dove gray, με τη σατέν φόδρα να «βγαίνει» στο εξωτερικό. Η χρωματική φρεσκάδα εξισορροπεί τη δομή, δίνοντας νέα πνοή στο office look.

mple_gri_outfit
https://www.juliekegels.com/

Διάβασε επίσης: 3 έξυπνα fashion hacks από τα catwalks που αναβαθμίζουν κάθε look

Δες κι αυτό…

 

