MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
TV 18.12.2025

ROUK ZOUK: Γέλια και πολλή φασαριά στο εορταστικό επεισόδιο με το καστ της σειράς «Γιατί ρε Πατέρα»

ROUK ZOUK
Οι πρωταγωνιστές της πιο απρόβλεπτης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 κάνουν πολλή φασαρία και παίζουν για καλό σκοπό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 21:00, η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται εκλεκτούς ηθοποιούς που όλοι ή σχεδόν όλοι κάτι κρύβουν και όλοι ή σχεδόν όλοι ψάχνουν 3 εκατομμύρια ευρώ! Οι πρωταγωνιστές της πιο απρόβλεπτης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχονται στο εορταστικό «ROUK ZOUK», κάνουν πολλή φασαρία και παίζουν για καλό σκοπό, για τη στήριξη του Σωματείου ΔΕΣΜΟΣ και του Συλλόγου Φλόγα.

Στη μία πλευρά του στούντιο, βρίσκεται η ομάδα «BELIEVABLE» με τους Ηλία Βαλάση, Κωνσταντίνο Λιάρο, Θεανώ Κλάδη, Χρήστο Γαβριηλίδη και Μιχάλη Μιχαλακίδη. Απέναντί τους, είναι οι «UNBELIEVABLE» με τους Θάνο Μπίρκο, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Νίκη Λάμη, Αμαλία Νίνου, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου και Έλενα Μεγγρέλη.

ROUK ZOUK

Διάβασε επίσης: Παρά Πέντε: Η συγκίνηση της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου όταν είδε τις σκηνές του «Κακού και της Ρίτσας»

Ετοιμαστείτε για μία απολαυστική βραδιά με τον Θάνο Μπίρκο να παραδέχεται πως στο σπίτι του παίζει πάρα πολύ ROUK ZOUK, τον Ηλία Βαλάση και τη Ζέτα να θυμούνται τα… παλιά και τον Κωνσταντίνο Λιάρο να κάνει τα πάντα για να… «βγει» το επεισόδιο «ατίθασο». Όταν η Έλενα Μεγγρέλη παίζει συμβαίνουν όλα τα… unbelievable, ενώ η κουβέντα παίρνει φωτιά όταν ο Χρήστος Γαβριηλίδης μιλάει για το γούρικο εσώρουχό του. Η Θεανώ Κλάδη δεν φοβάται να τα «βάλει» με τον Δάσκαλο για κάτι κέρατα, ο Μιχάλης Μιχαλακίδης αποδεικνύεται άσσος στην παντομίμα, της Κωνσταντίνας Μιχαήλ της κάνουν προξενιό, ενώ η Νίκη Λάμη δεν παρατήρησε ότι κάποια, κάπου, κάποτε έβγαλε τα ακουστικά της. Τέλος, η Αμαλία Νίνου το παλεύει πολύ για την ομάδα της και η Φωτεινή Παπαχριστοπούλου δίνει ένα μοναδικό tip σε όλους μας!

ROUK ZOUK

Το χρηματικό ποσό που θα συγκεντρωθεί από τη βραδιά, εντάσσεται στην πρωτοβουλία του ΑΝΤ1 για τα παιδιά, ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ.

«ROUK ZOUK» – ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

ROUK ZOUK

Διάβασε επίσης: GNTM: Ο παίκτης που αποχώρησε μια ανάσα πριν τον ημιτελικό

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ANT1 Γιατί ρε πατέρα ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ Ρουκ Ζουκ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο A$AP Rocky αποκαλύπτει το εξώφυλλο του Don’t Be Dumb με την υπογραφή του Tim Burton

Ο A$AP Rocky αποκαλύπτει το εξώφυλλο του Don’t Be Dumb με την υπογραφή του Tim Burton

18.12.2025
Επόμενο
Το γκρι με το γαλάζιο είναι ο χρωματικός συνδυασμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις το total black

Το γκρι με το γαλάζιο είναι ο χρωματικός συνδυασμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις το total black

18.12.2025

Δες επίσης

Παρά Πέντε: Η συγκίνηση της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου όταν είδε τις σκηνές του «Κακού και της Ρίτσας»
TV

Παρά Πέντε: Η συγκίνηση της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου όταν είδε τις σκηνές του «Κακού και της Ρίτσας»

18.12.2025
GNTM: Ο παίκτης που αποχώρησε μια ανάσα πριν τον ημιτελικό
TV

GNTM: Ο παίκτης που αποχώρησε μια ανάσα πριν τον ημιτελικό

18.12.2025
Φάρμα: Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής
TV

Φάρμα: Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής

17.12.2025
Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει στο GNTM – Ο ρόλος της
TV

Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει στο GNTM – Ο ρόλος της

17.12.2025
Παραμονή Χριστουγέννων στον Alpha με τον Κωνσταντίνο Αργυρό!
TV

Παραμονή Χριστουγέννων στον Alpha με τον Κωνσταντίνο Αργυρό!

16.12.2025
Απρόοπτο στην «Κοινωνία Ώρα Mega» με την Ανθή Βούλγαρη – Αποχώρησε εκτάκτως
TV

Απρόοπτο στην «Κοινωνία Ώρα Mega» με την Ανθή Βούλγαρη – Αποχώρησε εκτάκτως

16.12.2025
Παρά Πέντε: Δες το επίσημο trailer του επετειακού επεισοδίου
TV

Παρά Πέντε: Δες το επίσημο trailer του επετειακού επεισοδίου

16.12.2025
Αλλαγή σχεδίων για το Survivor 2026 στον ΣΚΑΪ
TV

Αλλαγή σχεδίων για το Survivor 2026 στον ΣΚΑΪ

16.12.2025
Αυλαία για το GNTM – Η ημερομηνία του μεγάλου τελικού
TV

Αυλαία για το GNTM – Η ημερομηνία του μεγάλου τελικού

16.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας