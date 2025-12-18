Παρά Πέντε: Η συγκίνηση της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου όταν είδε τις σκηνές του «Κακού και της Ρίτσας»

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες παραχώρησε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, με αφορμή τη βραδινή της εμφάνιση, μιλώντας μεταξύ άλλων για την πολυαναμενόμενη επανένωση της θρυλικής σειράς «Στο Παρά Πέντε».

Η αγαπημένη ηθοποιός αποκάλυψε ότι η συμμετοχή της στο reunion δεν ήταν εύκολη υπόθεση, καθώς εκείνη την περίοδο βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη και ταξίδευε ειδικά για τα γυρίσματα. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια ξεχωριστή τηλεοπτική συνάντηση, στην οποία συμμετέχει και κοινό που δεν ανήκει στον χώρο, αλλά επιλέχθηκε μέσα από την έντονη παρουσία του στα social media, εκφράζοντας απόψεις και μοιραζόμενο προσωπικές ιστορίες.

«Έγινε με κόπο γιατί εγώ ήμουνα στη Θεσσαλονίκη εκείνο τον καιρό κι ερχόμουνα Δευτερό-Τρίτα για τα γυρίσματα. Έχει γίνει ένα ωραίο reunion, μια πολύ ωραία εκπομπή που θα δείτε, όπου έχει έρθει πάρα πολύς κόσμος που δεν ξέρουμε, στοχευμένα βέβαια, γιατί γράφανε στο TikTok και λέγαν τη γνώμη τους ή στέλνανε ιστοριούλες. Έχουν έρθει όλοι guest εκεί, μιλάμε μαζί τους, έχουμε δώσει συνεντεύξεις και μεσολαβούν και κάποιες σκηνές που γυρίσαμε γι’ αυτό το ρεβεγιόν», ανέφερε.

Στην εκπομπή, οι συντελεστές της σειράς συνομιλούν με τους καλεσμένους, δίνουν συνεντεύξεις και ανάμεσα σε όλα παρεμβάλλονται και νέες σκηνές που γυρίστηκαν ειδικά για το επετειακό ρεβεγιόν. Αναφερόμενη στη συνάντηση με τους παλιούς της συμπρωταγωνιστές, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου τόνισε πως η επαφή τους ήταν σχεδόν μαγική, καθώς, παρότι με κάποιους είχαν να συναντηθούν χρόνια, η οικειότητα επανήλθε αμέσως, σαν να μην είχε μεσολαβήσει χρόνος.

Ιδιαίτερα φορτισμένη εμφανίστηκε μιλώντας για τους ανθρώπους της σειράς που δεν βρίσκονται πια στη ζωή. Όπως είπε, η αναφορά στον Γεράσιμο Μιχελή και την Πόπη Χριστοδούλου την άγγιξε βαθιά, καθώς ήταν στενοί της φίλοι. Παρότι συγκινήθηκε βλέποντας ξανά τις σκηνές τους, εξέφρασε την πεποίθηση ότι έχουν απλώς «φύγει αλλού», βρίσκοντας γαλήνη μετά από δύσκολες στιγμές, και πως η παρουσία τους θα παραμένει ζωντανή στις καρδιές όλων.





«Το τελευταίο ήταν λίγο πιο δύσκολο για μένα, γιατί και ο Γεράσιμος Μιχελής και η Πόπη Χριστοδούλου, που έφυγαν μαζί το καλοκαίρι, ήταν φίλοι μου προσωπικοί. Συγκινήθηκα πάρα πολύ που είδα τις σκηνές τους, αλλά ξέρω ότι κάπου αλλού έχουν πάει απλώς και ο θάνατος δεν είναι όπως το έχουμε στο μυαλό μας εμείς. Ξέρω ότι χαίρονται, ότι ξεκουράστηκαν γιατί πέρασαν δύσκολα πριν φύγουν και θα είναι πάντα στις καρδιές μας», είπε χαρακτηριστικά.

