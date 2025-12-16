Παρά Πέντε: Δες το επίσημο trailer του επετειακού επεισοδίου 

Η αντίστροφη μέτρηση για το πλέον αναμενόμενο και νοσταλγικό Reunion της ελληνικής τηλεόρασης ξεκίνησε! Η λαμπερή βραδιά του «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» έρχεται στο MEGA, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00.

Στο νέο trailer που μεταδίδεται ήδη στον αέρα του MEGA, η Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), η Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), η Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), ο Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και ο Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης), παίρνουν ξανά θέση στη μικρή οθόνη και είναι έτοιμοι να μας χαρίσουν νέες σκηνές γέλιου. Η πεντάδα του «Στο Παρά Πέντε» επιστρέφει για να μας αποκαλύψει νέες περιπέτειες και να μας εξιστορήσει πώς αντιμετώπισε τα μεγάλα γεγονότα της τελευταίας 20ετίας.

Στη διάρκεια αυτής της μοναδικής βραδιάς, οι πέντε πρωταγωνιστές, μαζί με ηθοποιούς και συντελεστές της σειράς του MEGA, αναλαμβάνουν να μας ξεναγήσουν πίσω από τις κάμερες, αποκαλύπτοντας ανέκδοτες ιστορίες και απολαυστικά backstage από την εποχή των γυρισμάτων.

Το τηλεοπτικό κοινό είχε τον πρώτο λόγο στο νοσταλγικό Reunion, καθώς επέλεξε και ανέδειξε τις πιο αγαπημένες ατάκες και στιγμιότυπα, αλλά και τις κορυφαίες σκηνές της σειράς που συνεχίζουν να προσφέρουν χαμόγελα 20 χρόνια τώρα. Επιπλέον, η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος θα δώσουν έναν αέρα αυτοσχεδιασμού στο σόου, αναβιώνοντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο στιγμές που αγαπήθηκαν όσο λίγες.

Το «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» είναι ένα πάρτι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Με τη συνοδεία ζωντανής ορχήστρας, θα τραγουδήσουμε ξανά τα τραγούδια που συνδέθηκαν άρρηκτα με το «Στο Παρά Πέντε» και σφράγισαν τα καλύτερα τηλεοπτικά στιγμιότυπα της σειράς.

Εσύ θα λείπεις από αυτό το ανεπανάληπτο Reunion; Ένα χριστουγεννιάτικο τηλεοπτικό δώρο έρχεται την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στο MEGA!

