MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Screen News 16.12.2025

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ 14ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

- ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 18/12 (ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ). Οι προβολές συνεχίζονται έως και την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου
Mad.gr

Χθες βράδυ, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των βραβείων του 14ου Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας, της μεγάλης ετήσιας διοργάνωσης της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, που συνεχίζεται έως και την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 στις δύο αίθουσες της Ταινιοθήκης (Ιερά Οδός 48, μετρό Κεραμεικός). Παράλληλα, επιλεγμένα προγράμματα του παρουσιάζονται (και) online στη διεύθυνση  online.tainiothiki.gr

Στην τελετή απονομής των βραβείων παρευρέθηκε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας o oποίος απηύθυνε χαιρετισμό, εκ μέρους του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Tρέιλερ:  https://youtu.be/fr2mg_xE_rs

Διαβάστε την συνέχεια στο paron.gr

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
κινηματογράφος Φεστιβάλ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Παρά Πέντε: Δες το επίσημο trailer του επετειακού επεισοδίου

Παρά Πέντε: Δες το επίσημο trailer του επετειακού επεισοδίου

16.12.2025
Επόμενο
Το καρό είναι το print που θα αναβαμίσει τα cozy γιορτινά σου outfits

Το καρό είναι το print που θα αναβαμίσει τα cozy γιορτινά σου outfits

16.12.2025

Δες επίσης

“Αρσέν Λουπέν: Το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας”: Μια παράσταση για όλη την οικογένεια στο θέατρο Αλάμπρα
City Guide

“Αρσέν Λουπέν: Το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας”: Μια παράσταση για όλη την οικογένεια στο θέατρο Αλάμπρα

16.12.2025
ΘΕΑΤΡΟ ARROYO: “Το καταραμένο παιδί” του Honoré de Balzac
City Guide

ΘΕΑΤΡΟ ARROYO: “Το καταραμένο παιδί” του Honoré de Balzac

16.12.2025
“Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή;” Μέρος Πρώτο, του Αλέξανδρου Ρήγα – Έρχεται στους κινηματογράφους
Cinema

“Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή;” Μέρος Πρώτο, του Αλέξανδρου Ρήγα – Έρχεται στους κινηματογράφους

16.12.2025
Μορφή ο Gary De’Snake – Άνοδος στην αγορά ερπετών στην Κίνα λόγω Zootopia 2
Cinema

Μορφή ο Gary De’Snake – Άνοδος στην αγορά ερπετών στην Κίνα λόγω Zootopia 2

16.12.2025
ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Christmas Bazaar γεμάτο αγάπη για τα παιδιά της Παιδόπολης «Άγιος Ανδρέας»
City Guide

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Christmas Bazaar γεμάτο αγάπη για τα παιδιά της Παιδόπολης «Άγιος Ανδρέας»

16.12.2025
Ο Cristiano Ronaldo έχει ρόλο στο φινάλε του Fast and Furious
Cinema

Ο Cristiano Ronaldo έχει ρόλο στο φινάλε του Fast and Furious

16.12.2025
Stranger Things 5: Η γυναίκα που ενέπνευσε τους δημιουργούς μπαίνει στη σειρά του Netflix
Cinema

Stranger Things 5: Η γυναίκα που ενέπνευσε τους δημιουργούς μπαίνει στη σειρά του Netflix

16.12.2025
Η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο για τον μήνα Νοέμβριο βρίσκεται στην Καλαμάτα
City Guide

Η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο για τον μήνα Νοέμβριο βρίσκεται στην Καλαμάτα

15.12.2025
Stranger Things 5: Δες το trailer του 2ου μέρους – Το μεγάλο φινάλε πλησιάζει
Cinema

Stranger Things 5: Δες το trailer του 2ου μέρους – Το μεγάλο φινάλε πλησιάζει

15.12.2025
6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

ΕΡΤ : Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024

ΕΡΤ : Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024

ΑΙΧΜΕΣ: Νέο πακέτο στα media;

ΑΙΧΜΕΣ: Νέο πακέτο στα media;

Alpha (Bank), όπως… αναισθησία

Alpha (Bank), όπως… αναισθησία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ απασφαλίζει κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ απασφαλίζει κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη