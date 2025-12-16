ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ 14ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

- ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 18/12 (ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ). Οι προβολές συνεχίζονται έως και την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

Χθες βράδυ, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των βραβείων του 14ου Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας, της μεγάλης ετήσιας διοργάνωσης της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, που συνεχίζεται έως και την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 στις δύο αίθουσες της Ταινιοθήκης (Ιερά Οδός 48, μετρό Κεραμεικός). Παράλληλα, επιλεγμένα προγράμματα του παρουσιάζονται (και) online στη διεύθυνση online.tainiothiki.gr

Στην τελετή απονομής των βραβείων παρευρέθηκε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας o oποίος απηύθυνε χαιρετισμό, εκ μέρους του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Tρέιλερ: https://youtu.be/fr2mg_xE_rs

