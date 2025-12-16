MadWalk 2025 Mega
Fashion 16.12.2025

Το καρό είναι το print που θα αναβαμίσει τα cozy γιορτινά σου outfits

karo_palto
Το καρό φέτος το φθινόπωρο και τον χειμώνα γίνεται must με σακάκια, φούστες, φορέματα και πουκάμισα σε φρέσκους, γιορτινούς συνδυασμούς
Μαρία Χατζηγιάννη

Το καρό παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα μοτίβα για τη φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο, προσφέροντας διαχρονική κομψότητα και αμέτρητους τρόπους styling. Αυτή την εποχή, με τα φώτα των γιορτών να φωτίζουν τους δρόμους και τις βιτρίνες γεμάτες χρώματα και υφές, το καρό γίνεται το απόλυτο statement κομμάτι, φέρνοντας ζεστασιά, στιλ και χαρούμενη διάθεση στα outfits.

Αυτή τη σεζόν, το καρό επανέρχεται με φρέσκους συνδυασμούς χρωμάτων και μοτίβων, επιτρέποντας να δημιουργηθούν σύνολα που δείχνουν μοντέρνα, πολυδιάστατα και ιδανικά για τις γιορτινές εμφανίσεις. Η επιτυχία έγκειται στο πώς συνδυάζονται τα κλασικά σχέδια με σύγχρονα cuts, αξεσουάρ και layers, προσφέροντας κομψότητα σε κάθε εμφάνιση.

https://www.instagram.com/juliesfi/

Διάβασε επίσης: Ποιος είπε ότι το καπέλο είναι μόνο για το καλοκαίρι; 3 σχέδια που θα αγαπήσεις αυτόν τον χειμώνα

Καρό σακάκι

Ένα καρό σακάκι, ιδανικά σε ανοιχτές αποχρώσεις, προσθέτει βάθος σε ουδέτερα χρώματα και δημιουργεί αρμονικό contrast με τα αξεσουάρ, όπως τσάντες ή φουλάρια. Συνδυάζεται εύκολα με straight jeans και loafers για casual-chic αποτέλεσμα ή με pencil skirt για πιο formal εμφανίσεις.

karo_jacket
https://www.instagram.com/juliesfi/

Φούστα

Οι φούστες με καρό μοτίβο, ειδικά σε συνδυασμό παστέλ και σκούρων αποχρώσεων, είναι ιδανικές για layering με πλεκτά πουλόβερ ή δερμάτινα jackets. Η προσθήκη statement σκουλαρικιών και ankle boots ολοκληρώνει ένα κομψό και σύγχρονο outfit.

Φόρεμα

Τα καρό φορέματα, είτε midi είτε mini μήκους, μπορούν να φορεθούν με ζώνη στη μέση για να τονίσουν τη σιλουέτα. Ολοκληρώνονται με suede coats ή oversized γούνες και κλασικά αξεσουάρ σε χρυσούς ή ασημένιους τόνους.

karo_forema
https://www.instagram.com/juliesfi/

Καρό Πουκάμισο

Ένα πουκάμισο με καρό σε συνδυασμό με jeans ή chinos παραμένει πάντα κλασικό και κομψό. Μπορεί να φορεθεί κάτω από ζακέτες ή cropped jackets και να συνδυαστεί με loafers ή ankle boots για ένα διαχρονικό φθινοπωρινό look.

karo_poukamiso
https://www.instagram.com/smythsisters/

Διάβασε επίσης: Coquette winter: Έτσι θα υιοθετήσεις την πιο girly τάση μέσα στις γιορτές

