Κατερίνα Καινούργιου: Τα videos με τις φορές που έχει αναφερθεί στην εγκυμοσύνη της

Η Κατερίνα Καινούργιου ανοίγει την καρδιά της καθημερινά μέσα από την εκπομπή της στον ALPHA και μιλά για τη νέα ζωή που έρχεται

Τους τελευταίους μήνες, οι φήμες γύρω από την εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου είχαν φουντώσει έντονα. Οι εμφανίσεις της, οι ενδυματολογικές επιλογές, αλλά και κάποιες πιο προσεκτικές τοποθετήσεις της στον τηλεοπτικό αέρα, είχαν κινήσει υποψίες. Η ίδια, ωστόσο, επέλεξε συνειδητά να μη δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις, περιμένοντας να ολοκληρωθεί το πρώτο, κρίσιμο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της. Αν και δεν επιβεβαίωνε ανοιχτά τα δημοσιεύματα, με έμμεσο τρόπο άφηνε να εννοηθεί πως κάτι πολύ όμορφο συνέβαινε στη ζωή της.

Η επίσημη αποκάλυψη ήρθε τελικά μέσα από μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε πως είναι έγκυος για πρώτη φορά, ζώντας, όπως η ίδια έγραψε, ένα όνειρο μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Στη φωτογραφία που μοιράστηκε, ποζάρει μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, με εμφανώς φουσκωμένη κοιλιά, έχοντας στην αγκαλιά της τον αγαπημένο της, ενώ το χαμόγελο και η συγκίνησή της δεν κρύβονταν. «Ένα μικρό θαύμα έρχεται. Μέσα σε μια καρδούλα που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία», έγραψε στη λεζάντα, ευχαριστώντας παράλληλα τον κόσμο για την αγάπη, τις ευχές αλλά και τη διακριτικότητα που έδειξε όλο αυτό το διάστημα.

Όλες οι φορές που η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για την εγκυμοσύνη της

Λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, η παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά για την εγκυμοσύνη της για πρώτη φορά μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα». Το πλατό ήταν στολισμένο με ροζ μπαλόνια και από τα ηχεία ακουγόταν το «Mamma Mia», με την ίδια να εμφανίζεται φανερά συγκινημένη. Όπως εξομολογήθηκε, για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ήξερε αν, πότε και πώς έπρεπε να μοιραστεί το χαρμόσυνο νέο, τονίζοντας πως ο φόβος και η αγωνία είναι αναπόσπαστο κομμάτι μιας εγκυμοσύνης, ειδικά στα πρώτα στάδια.





«Το είχατε καταλάβει από την πρώτη στιγμή», είπε με χιούμορ, εξηγώντας πως το καλοκαίρι η εικόνα της την πρόδιδε, ωστόσο ήταν πολύ νωρίς για να μιλήσει δημόσια. Όπως ανέφερε, προτίμησε να περιμένει να περάσουν οι πρώτοι μήνες και να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, μέχρι ο γιατρός να της πει πως όλα πηγαίνουν καλά.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αναφορά της σε όλες τις γυναίκες που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί. Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πως και η ίδια πέρασε μια περίοδο προσπαθειών, με ιατρική καθοδήγηση αλλά χωρίς βαριές ορμόνες, μέχρι που αποφάσισε να χαλαρώσει και να αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν φυσικά. «Μη χάνετε την πίστη σας», είπε, αποκαλύπτοντας στο τέλος πως περιμένει κοριτσάκι.

Στη συνέχεια, μέσα από τις εκπομπές της, μοιράστηκε περισσότερες λεπτομέρειες για την καθημερινότητά της στην εγκυμοσύνη: από την κούραση που νιώθει πλέον ακόμη και στο περπάτημα, μέχρι τις αλλαγές στο σώμα της, τις οποίες αντιμετωπίζει με χιούμορ και αυτοσαρκασμό. «Μεγαλώνει η κοιλιά, μεγαλώνει και η μπουμπούκα», είπε χαρακτηριστικά, παραδεχόμενη πως ακόμη και τα ρούχα της αρχίζουν να μη… κουμπώνουν.









Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στήριξη που λαμβάνει από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, τονίζοντας πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του σε αυτή τη φάση. Όπως αποκάλυψε, όταν νιώθει ψυχολογική πίεση ή στεναχώρια, εκείνος φροντίζει να την προστατεύει, κλείνοντας κάθε πηγή έντασης και βάζοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ηρεμία και την υγεία της ίδιας και του μωρού.

Παράλληλα, η παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά για την ανάγκη σεβασμού προς τις εγκυμονούσες γυναίκες, επισημαίνοντας πως, παρότι η δημόσια κριτική είναι αναπόφευκτη, πρέπει πάντα να υπάρχει μέτρο και ευαισθησία, καθώς το άγχος και η στεναχώρια μπορούν να επηρεάσουν την κύηση.

Όσον αφορά τη βάπτιση της κόρης της, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πως έχει ήδη επιλέξει τους νονούς, ενώ μάλιστα έδωσε και το πρώτο όνομα: νονά του παιδιού της θα είναι η στενή της φίλη, επιχειρηματίας Ζωή Μπόικου. Όπως εξήγησε, η βάπτιση δεν θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα, καθώς το παιδάκι είναι τάμα σε συγκεκριμένο μοναστήρι, και η ίδια θέλει να τηρήσει την υπόσχεσή της.





Σε πιο προσωπικό τόνο, μίλησε ακόμη για το πόσο προστατευτική νιώθει με το σώμα της αυτή την περίοδο, αλλά και για τα όνειρα που κάνει ήδη για το μέλλον, όπως το να επισκεφθεί με το παιδί της τη Disneyland, ένα όνειρο ζωής που θέλει να μοιραστεί μαζί του όταν μεγαλώσει.









Η Κατερίνα Καινούργιου βιώνει μια από τις πιο τρυφερές και ουσιαστικές φάσεις της ζωής της, γεμάτη συγκίνηση, αγωνία, χαρά και προσμονή. Με ειλικρίνεια και αυθεντικότητα, μοιράζεται την εμπειρία της, αποδεικνύοντας πως πίσω από τα φώτα και τις κάμερες, υπάρχει μια γυναίκα που ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον πιο σημαντικό ρόλο της ζωής της: αυτόν της μητέρας.





