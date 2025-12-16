MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 16.12.2025

Κατερίνα Καινούργιου: Τα videos με τις φορές που έχει αναφερθεί στην εγκυμοσύνη της

Κατερίνα Καινούργιου εγκυμοσύνη
Η Κατερίνα Καινούργιου ανοίγει την καρδιά της καθημερινά μέσα από την εκπομπή της στον ALPHA και μιλά για τη νέα ζωή που έρχεται
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τους τελευταίους μήνες, οι φήμες γύρω από την εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου είχαν φουντώσει έντονα. Οι εμφανίσεις της, οι ενδυματολογικές επιλογές, αλλά και κάποιες πιο προσεκτικές τοποθετήσεις της στον τηλεοπτικό αέρα, είχαν κινήσει υποψίες. Η ίδια, ωστόσο, επέλεξε συνειδητά να μη δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις, περιμένοντας να ολοκληρωθεί το πρώτο, κρίσιμο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της. Αν και δεν επιβεβαίωνε ανοιχτά τα δημοσιεύματα, με έμμεσο τρόπο άφηνε να εννοηθεί πως κάτι πολύ όμορφο συνέβαινε στη ζωή της.

Η επίσημη αποκάλυψη ήρθε τελικά μέσα από μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε πως είναι έγκυος για πρώτη φορά, ζώντας, όπως η ίδια έγραψε, ένα όνειρο μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Στη φωτογραφία που μοιράστηκε, ποζάρει μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, με εμφανώς φουσκωμένη κοιλιά, έχοντας στην αγκαλιά της τον αγαπημένο της, ενώ το χαμόγελο και η συγκίνησή της δεν κρύβονταν. «Ένα μικρό θαύμα έρχεται. Μέσα σε μια καρδούλα που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία», έγραψε στη λεζάντα, ευχαριστώντας παράλληλα τον κόσμο για την αγάπη, τις ευχές αλλά και τη διακριτικότητα που έδειξε όλο αυτό το διάστημα.

Κατερίνα Καινούργιου έγκυος
https://www.instagram.com/katken85/

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Απαντά στη Νεφέλη Μεγκ για την ατάκα «αφού εκείνη έμεινε έγκυος δεν θα μείνω στο ράφι»

Όλες οι φορές που η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για την εγκυμοσύνη της

Λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, η παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά για την εγκυμοσύνη της για πρώτη φορά μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα». Το πλατό ήταν στολισμένο με ροζ μπαλόνια και από τα ηχεία ακουγόταν το «Mamma Mia», με την ίδια να εμφανίζεται φανερά συγκινημένη. Όπως εξομολογήθηκε, για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ήξερε αν, πότε και πώς έπρεπε να μοιραστεί το χαρμόσυνο νέο, τονίζοντας πως ο φόβος και η αγωνία είναι αναπόσπαστο κομμάτι μιας εγκυμοσύνης, ειδικά στα πρώτα στάδια.


«Το είχατε καταλάβει από την πρώτη στιγμή», είπε με χιούμορ, εξηγώντας πως το καλοκαίρι η εικόνα της την πρόδιδε, ωστόσο ήταν πολύ νωρίς για να μιλήσει δημόσια. Όπως ανέφερε, προτίμησε να περιμένει να περάσουν οι πρώτοι μήνες και να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, μέχρι ο γιατρός να της πει πως όλα πηγαίνουν καλά.

Κατερίνα Καινούργιου έγκυος
https://www.instagram.com/katken85/

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αναφορά της σε όλες τις γυναίκες που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί. Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πως και η ίδια πέρασε μια περίοδο προσπαθειών, με ιατρική καθοδήγηση αλλά χωρίς βαριές ορμόνες, μέχρι που αποφάσισε να χαλαρώσει και να αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν φυσικά. «Μη χάνετε την πίστη σας», είπε, αποκαλύπτοντας στο τέλος πως περιμένει κοριτσάκι.

Στη συνέχεια, μέσα από τις εκπομπές της, μοιράστηκε περισσότερες λεπτομέρειες για την καθημερινότητά της στην εγκυμοσύνη: από την κούραση που νιώθει πλέον ακόμη και στο περπάτημα, μέχρι τις αλλαγές στο σώμα της, τις οποίες αντιμετωπίζει με χιούμορ και αυτοσαρκασμό. «Μεγαλώνει η κοιλιά, μεγαλώνει και η μπουμπούκα», είπε χαρακτηριστικά, παραδεχόμενη πως ακόμη και τα ρούχα της αρχίζουν να μη… κουμπώνουν.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στήριξη που λαμβάνει από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, τονίζοντας πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του σε αυτή τη φάση. Όπως αποκάλυψε, όταν νιώθει ψυχολογική πίεση ή στεναχώρια, εκείνος φροντίζει να την προστατεύει, κλείνοντας κάθε πηγή έντασης και βάζοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ηρεμία και την υγεία της ίδιας και του μωρού.

Κατερίνα Καινούργιου
https://www.instagram.com/katken85/

Παράλληλα, η παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά για την ανάγκη σεβασμού προς τις εγκυμονούσες γυναίκες, επισημαίνοντας πως, παρότι η δημόσια κριτική είναι αναπόφευκτη, πρέπει πάντα να υπάρχει μέτρο και ευαισθησία, καθώς το άγχος και η στεναχώρια μπορούν να επηρεάσουν την κύηση.

Όσον αφορά τη βάπτιση της κόρης της, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πως έχει ήδη επιλέξει τους νονούς, ενώ μάλιστα έδωσε και το πρώτο όνομα: νονά του παιδιού της θα είναι η στενή της φίλη, επιχειρηματίας Ζωή Μπόικου. Όπως εξήγησε, η βάπτιση δεν θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα, καθώς το παιδάκι είναι τάμα σε συγκεκριμένο μοναστήρι, και η ίδια θέλει να τηρήσει την υπόσχεσή της.


Σε πιο προσωπικό τόνο, μίλησε ακόμη για το πόσο προστατευτική νιώθει με το σώμα της αυτή την περίοδο, αλλά και για τα όνειρα που κάνει ήδη για το μέλλον, όπως το να επισκεφθεί με το παιδί της τη Disneyland, ένα όνειρο ζωής που θέλει να μοιραστεί μαζί του όταν μεγαλώσει.



Η Κατερίνα Καινούργιου βιώνει μια από τις πιο τρυφερές και ουσιαστικές φάσεις της ζωής της, γεμάτη συγκίνηση, αγωνία, χαρά και προσμονή. Με ειλικρίνεια και αυθεντικότητα, μοιράζεται την εμπειρία της, αποδεικνύοντας πως πίσω από τα φώτα και τις κάμερες, υπάρχει μια γυναίκα που ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον πιο σημαντικό ρόλο της ζωής της: αυτόν της μητέρας.


Διάβασε επίσης: Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

16.12.2025

Δες επίσης

Κλέλια Ανδριολάτου: Ο ξέφρενος και αισθησιακός χορός στο πάρτι της Βάσιας Κωσταρά (video)
Celeb News

Κλέλια Ανδριολάτου: Ο ξέφρενος και αισθησιακός χορός στο πάρτι της Βάσιας Κωσταρά (video)

16.12.2025
Angelina Jolie: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά την ουλή από την μαστεκτομή στο εξώφυλλο του TIME France
Celeb News

Angelina Jolie: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά την ουλή από την μαστεκτομή στο εξώφυλλο του TIME France

16.12.2025
Το συγκινητικό χειρόγραφο μήνυμα της Kate Middleton για όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο
Celeb News

Το συγκινητικό χειρόγραφο μήνυμα της Kate Middleton για όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο

15.12.2025
Ρομαντική απόδραση στην Πράγα για τον Διονύση Σχοινά και την Καίτη Γαρμπή (video)
Celeb News

Ρομαντική απόδραση στην Πράγα για τον Διονύση Σχοινά και την Καίτη Γαρμπή (video)

15.12.2025
Δες την έπαυλη του Jamie Foxx που μοιάζει με το σπίτι του Αγίου Βασίλη
Celeb News

Δες την έπαυλη του Jamie Foxx που μοιάζει με το σπίτι του Αγίου Βασίλη

15.12.2025
Ανδρομάχη: Το συγκινητικό βίντεο με τον γιο της – «Χριστέ μου, τι δώρο μας έκανε Θεός;»
Celeb News

Ανδρομάχη: Το συγκινητικό βίντεο με τον γιο της – «Χριστέ μου, τι δώρο μας έκανε Θεός;»

15.12.2025
Η Κατερίνα Λιόλιου αποκαλύπτει τα βήματα της προετοιμασίας της λίγο πριν ανέβει στην πίστα
Celeb News

Η Κατερίνα Λιόλιου αποκαλύπτει τα βήματα της προετοιμασίας της λίγο πριν ανέβει στην πίστα

15.12.2025
Νίκος Μουτσινάς: Η αποκάλυψη για την ανεπιτυχή προσπάθεια μονογονεϊκής οικογένειας – «Το κράτος δεν με βοήθησε»
Celeb News

Νίκος Μουτσινάς: Η αποκάλυψη για την ανεπιτυχή προσπάθεια μονογονεϊκής οικογένειας – «Το κράτος δεν με βοήθησε»

15.12.2025
Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη μετά από έλεγχο αλκοτέστ
Celeb News

Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη μετά από έλεγχο αλκοτέστ

15.12.2025
6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

ΕΡΤ : Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024

ΕΡΤ : Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024

ΑΙΧΜΕΣ: Νέο πακέτο στα media;

ΑΙΧΜΕΣ: Νέο πακέτο στα media;

Alpha (Bank), όπως… αναισθησία

Alpha (Bank), όπως… αναισθησία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ απασφαλίζει κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ απασφαλίζει κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη