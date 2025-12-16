MadWalk 2025 Mega
Μαλού – «Ασπιρίνη»: Mάς πάει στη Νέα Υόρκη μέσα από το νέο της video clip

Μια μπαλάντα «πλασμένη» με το ταλέντο και την ιδιαίτερη συναισθηματική χροιά της Μαλού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Μαλού συνεχίζει τη δισκογραφική της πορεία με το νέο τραγούδι «Ασπιρίνη», που κυκλοφορεί από την Panik Records μαζί με music video που γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη.

Το «Ασπιρίνη» είναι μια ρομαντική μπαλάντα που μιλά για έναν έρωτα που χάθηκε, αλλά ποτέ δεν ξεπεράστηκε. Μια μπαλάντα «πλασμένη» με το ταλέντο και την ιδιαίτερη συναισθηματική χροιά της Μαλού, καθώς πέρα από την ερμηνεία, η μουσική και οι στίχοι ανήκουν στην ίδια.

Διάβασε επίσης: Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Το «Ασπιρίνη» ντύνεται με εικόνες που γυρίστηκαν στη Νέα Υόρκη. Με φόντο τη ρομαντική ομορφιά της αμερικανικής μεγαλούπολης, το video μεταφέρει τη νοσταλγία και το ανεπούλωτο συναίσθημα του τραγουδιού, δημιουργώντας μια κινηματογραφική αφήγηση που ενισχύει την ερμηνεία και την ατμόσφαιρά του. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Παναγιώτης Πάρις Ορφανός.

Την ίδια στιγμή, η Μαλού συνεχίζει να «μαγεύει» το κοινό με τις live εμφανίσεις της ανά την Ελλάδα.

Βρείτε το «Ασπιρίνη» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/aspirini

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Περρής μάς φέρνει τα πιο ατμοσφαιρικά Χριστούγεννα!

