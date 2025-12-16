MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 16.12.2025

Η Kylie Minogue ξανά στην κορυφή των chart στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η επανακυκλοφορία του «Kylie Christmas Fully Wrapped» φέρνει την Αυστραλή σταρ δίπλα σε David Bowie και Eminem
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Kylie Minogue επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη διαχρονική της παρουσία στη βρετανική μουσική σκηνή κατακτώντας την κορυφή των UK Albums Chart για 11η φορά. Η επιτυχία αυτή την τοποθετεί στο ίδιο επίπεδο με καλλιτέχνες όπως ο David Bowie και ο Eminem στον κατάλογο των δημιουργών με τα περισσότερα Νο 1 άλμπουμ όλων των εποχών. Το άλμπουμ «Kylie Christmas Fully Wrapped» αποτελεί επανακυκλοφορία του χριστουγεννιάτικου δίσκου «Kylie Christmas» που είχε κυκλοφορήσει αρχικά το 2015 και είχε φτάσει τότε μέχρι τη 12η θέση. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει 4 καινούργια τραγούδια καθώς και ανανεωμένη σειρά κομματιών. Παρότι το άλμπουμ είχε ήδη επανακυκλοφορήσει το 2016 με τον τίτλο «Snow Queen Edition» η εκδοχή «Fully Wrapped» θεωρείται νέο έργο βάσει των κανονισμών των charts και έτσι συνεχίζει μια μη συνεχόμενη πορεία επιτυχιών που ξεκίνησε το 1988 όταν το ομώνυμο ντεμπούτο της Kylie Minogue παρέμεινε στην κορυφή για 6 εβδομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Θα υποδυθεί η Margot Robbie την Kylie Minogue; Τι απαντά η ηθοποιός

Με το νέο αυτό Νο 1 η Kylie Minogue ξεπερνά συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως οι Abba οι Coldplay ο Michael Jackson ο Elton John και οι Queen ενώ ισοφαρίζει τους Rod Stewart και U2. Παρά ταύτα παραμένει πίσω από τους απόλυτους πρωταθλητές των charts τους Beatles και τον Robbie Williams οι οποίοι μοιράζονται την κορυφή με 15 Νο 1 άλμπουμ ο καθένας. Ο Robbie Williams φιλοδοξεί να μείνει μόνος στην πρώτη θέση τον Φεβρουάριο με την κυκλοφορία του επερχόμενου άλμπουμ «Britpop».

Την ίδια εβδομάδα η Kylie Minogue εμφανίζεται και στο singles chart με το τραγούδι «Xmas» μια χριστουγεννιάτικη κυκλοφορία αποκλειστικά για την Amazon που βρίσκεται στο Νο 16 και αναμένεται να ενισχυθεί τις επόμενες ημέρες με την κυκλοφορία σε CD και βινύλιο τα οποία εξακολουθούν να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των charts.

Στην κορυφή του UK Singles Chart βρίσκεται το «Last Christmas» των Wham το οποίο εκτοπίζει το «The Fate of Ophelia» της Taylor Swift που είχε παραμείνει στην κορυφή για 7 μη συνεχόμενες εβδομάδες. Το «Last Christmas» δεν είχε φτάσει ποτέ στο Νο 1 κατά την αρχική του κυκλοφορία το 1984 ωστόσο κατέκτησε την κορυφή για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2021 και έκτοτε επανέρχεται κάθε χρόνο κατακτώντας τον τίτλο του χριστουγεννιάτικου Νο 1 τα τελευταία 2 χρόνια.

Στην τρέχουσα κατάταξη ακολουθεί το «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey στο Νο 3 και το «Rockin Around the Christmas Tree» της Brenda Lee στο Νο 4 ενώ το «Underneath the Tree» της Kelly Clarkson επιστρέφει στο Top 5 για πρώτη φορά από το 2013 επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως το πιο δημοφιλές σύγχρονο χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Συνολικά 20 χριστουγεννιάτικα τραγούδια βρίσκονται στο Top 40.

Διάβασε επίσης: Ο Eminem προσφεύγει στη δικαιοσύνη για την προστασία του alter ego του, του Slim Shady

