Screen News 16.12.2025

Ο Cristiano Ronaldo έχει ρόλο στο φινάλε του Fast and Furious

christiano_ronaldo
Ο Vin Diesel έγραψε ειδικό ρόλο για τον παγκόσμιο σταρ του ποδοσφαίρου στο τελευταίο κεφάλαιο της κινηματογραφικής σειράς Fast and Furious
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Vin Diesel, καθώς πατά γκάζι προς το μεγάλο φινάλε της κινηματογραφικής σειράς Fast and Furious, διευρύνει το ήδη εντυπωσιακό καστ με την είσοδο ενός παγκόσμιου αθλητικού συμβόλου. Ο Αμερικανός ηθοποιός και παραγωγός ανακοίνωσε ότι ο Cristiano Ronaldo θα συμμετάσχει στην επερχόμενη ταινία «Fast X Part 2», η οποία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2027 και θα αποτελέσει το 12ο και τελευταίο μέρος του franchise.   Η ανακοίνωση έγινε την Παρασκευή μέσω ανάρτησης του Vin Diesel στο Instagram, όπου δημοσιεύτηκε φωτογραφία του ίδιου μαζί με τον Cristiano Ronaldo. Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Vin Diesel αποκάλυψε ότι ο ρόλος δεν είναι απλώς μια σύντομη εμφάνιση, αλλά μια συνειδητή αφηγηματική επιλογή. «Όλοι ρωτούσαν αν θα είναι μέρος της μυθολογίας του Fast. Πρέπει να σας πω ότι είναι αληθινός. Γράψαμε έναν ρόλο ειδικά για εκείνον», ανέφερε ο Vin Diesel.

Η είδηση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αποκαλύψεων γύρω από το κλείσιμο της μακροβιότερης κινηματογραφικής σειράς δράσης των τελευταίων δεκαετιών. Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Vin Diesel είχε επιβεβαιώσει ότι η επόμενη ταινία θα είναι και η τελευταία, τονίζοντας ότι το φινάλε δεν συνιστά απλώς έναν επίλογο αλλά μια συνολική γιορτή της οικογένειας που δημιουργήθηκε μέσα από τις ταινίες. «Αυτό το μεγάλο φινάλε δεν είναι απλώς ένα τέλος. Είναι ένας εορτασμός της απίστευτης οικογένειας που χτίσαμε όλοι μαζί», είχε δηλώσει τότε.

Η κινηματογραφική οικογένεια του Fast and Furious ξεκίνησε το 2001 με πρωταγωνιστές τον Vin Diesel και τον Paul Walker και με τα χρόνια εξελίχθηκε σε ένα πολυπρόσωπο σύμπαν. Στο πλευρό του Vin Diesel έχουν εμφανιστεί, μεταξύ άλλων, οι Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Dwayne Johnson, Jason Momoa, Hellen Mirren, Cardi B, John Cena, Jason Statham, Gal Gadot, Ludacris, Bow Wow, Vanessa Kirby και Alan Ritchson, διαμορφώνοντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα καστ στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Vin Diesel επιβεβαίωσε επίσης ότι τα γυρίσματα της τελευταίας ταινίας θα επιστρέψουν στο Λος Άντζελες, μια απόφαση με ισχυρό συμβολισμό για τη σειρά.

Όπως είχε επισημάνει, η επιστροφή στην πόλη από όπου ξεκίνησαν όλα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιανουαρίου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για κινηματογραφική και συναισθηματική ανασύνδεση με τις ρίζες της ιστορίας. Με την προσθήκη του Cristiano Ronaldo, ο Vin Diesel επιδιώκει να ολοκληρώσει τον κύκλο του Fast and Furious με έναν τρόπο που συνδυάζει το θέαμα, τον μύθο και τη διεθνή απήχηση, δίνοντας στο φινάλε χαρακτήρα παγκόσμιου γεγονότος.

