Ο Αντετοκούνμπο αγοράζει οκταώροφο στη Νέα Υόρκη και φουντώνουν τα σενάρια αποχώρησης από τους Bucks

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της συζήτησης για το μέλλον του, καθώς μια νέα επιχειρηματική του κίνηση στη Νέα Υόρκη αναζωπύρωσε τις φήμες περί πιθανής μετακίνησης στους New York Knicks. Ο Έλληνας φόργουορντ, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, έχει ήδη προκαλέσει θόρυβο πριν από λίγες ημέρες, όταν διέγραψε όλες τις σχετικές με τους Milwaukee Bucks αναρτήσεις από τον λογαριασμό του στο Instagram. Το ενδιαφέρον κλιμακώθηκε όταν ο Sam Charania μετέδωσε ότι ο Αντετοκούνμπο και ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, βρίσκονται σε ανοιχτό διάλογο με τους Bucks σχετικά με το αν ο δις MVP πρέπει να συνεχίσει στο Μιλγουόκι ή να αναζητήσει διαφορετική προοπτική. Παρά την ένταση της σεναριολογίας, ο ίδιος συναντήθηκε με τους συμπαίκτες του και, όπως μετέφερε ο Chris Haynes, τόνισε ότι το μόνο που μπορεί να ελέγξει είναι το παρόν και η προσπάθειά του να βελτιωθεί.

Ωστόσο, η πρόσφατη αγορά ενός οκταώροφου κτηρίου στη Νέα Υόρκη έδωσε νέα διάσταση στη δημόσια συζήτηση. Σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία, ο Αντετοκούνμπο απέκτησε στις 18 Νοεμβρίου ένα κτήριο 26.902 τετραγωνικών ποδιών στην οδό Clarkson Avenue 111 στο Prospect Lefferts Gardens στο Μπρούκλιν, καταβάλλοντας 14.1 εκατομμύρια δολάρια. Το ακίνητο, που περιλαμβάνει 28 διαμερίσματα και ολοκληρώθηκε το 2018. Η αγορά αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη του Brian Windhorst ότι πριν από την έναρξη της σεζόν οι Bucks είχαν επικοινωνήσει με τους Knicks, ζητώντας να ακούσουν προσφορά, καθώς ο Αντετοκούνμπο φερόταν να έχει εκφράσει επιθυμία ανταλλαγής προς τη Νέα Υόρκη.

