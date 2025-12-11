MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 11.12.2025

Ο Αντετοκούνμπο αγοράζει οκταώροφο στη Νέα Υόρκη και φουντώνουν τα σενάρια αποχώρησης από τους Bucks

Η νέα επενδυτική κίνηση του σταρ του ΝΒΑ επαναφέρει στο προσκήνιο τα σενάρια αποχώρησης από το Μιλγουόκι και πιθανής μετακίνησης στους New York Knicks
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της συζήτησης για το μέλλον του, καθώς μια νέα επιχειρηματική του κίνηση στη Νέα Υόρκη αναζωπύρωσε τις φήμες περί πιθανής μετακίνησης στους New York Knicks. Ο Έλληνας φόργουορντ, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, έχει ήδη προκαλέσει θόρυβο πριν από λίγες ημέρες, όταν διέγραψε όλες τις σχετικές με τους Milwaukee Bucks αναρτήσεις από τον λογαριασμό του στο Instagram. Το ενδιαφέρον κλιμακώθηκε όταν ο Sam Charania μετέδωσε ότι ο Αντετοκούνμπο και ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, βρίσκονται σε ανοιχτό διάλογο με τους Bucks σχετικά με το αν ο δις MVP πρέπει να συνεχίσει στο Μιλγουόκι ή να αναζητήσει διαφορετική προοπτική. Παρά την ένταση της σεναριολογίας, ο ίδιος συναντήθηκε με τους συμπαίκτες του και, όπως μετέφερε ο Chris Haynes, τόνισε ότι το μόνο που μπορεί να ελέγξει είναι το παρόν και η προσπάθειά του να βελτιωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεισε τα 31 και η σύζυγός του έκανε την πιο τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

Ωστόσο, η πρόσφατη αγορά ενός οκταώροφου κτηρίου στη Νέα Υόρκη έδωσε νέα διάσταση στη δημόσια συζήτηση. Σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία, ο Αντετοκούνμπο απέκτησε στις 18 Νοεμβρίου ένα κτήριο 26.902 τετραγωνικών ποδιών στην οδό Clarkson Avenue 111 στο Prospect Lefferts Gardens στο Μπρούκλιν, καταβάλλοντας 14.1 εκατομμύρια δολάρια. Το ακίνητο, που περιλαμβάνει 28 διαμερίσματα και ολοκληρώθηκε το 2018. Η αγορά αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη του Brian Windhorst ότι πριν από την έναρξη της σεζόν οι Bucks είχαν επικοινωνήσει με τους Knicks, ζητώντας να ακούσουν προσφορά, καθώς ο Αντετοκούνμπο φερόταν να έχει εκφράσει επιθυμία ανταλλαγής προς τη Νέα Υόρκη.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η χυλόπιτα που έγινε love story! Η αποκάλυψη του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την γνωριμία με την γυναίκα του

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Instagram Milwaukee Bucks New York Knicks Γιάννης Αντετοκούνμπο
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Γιώργος Τσαλίκης μάς ανοίγει το σπίτι του και αφιερώνει «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά… Μια χαρά» με Χριστοφόρου & ONE

Ο Γιώργος Τσαλίκης μάς ανοίγει το σπίτι του και αφιερώνει «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά… Μια χαρά» με Χριστοφόρου & ONE

11.12.2025
Επόμενο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: MADWALK Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: MADWALK Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ

11.12.2025

Δες επίσης

Η Κλέλια Ανδριολάτου χορεύει latin και ξεσηκώνει το Instagram – Το viral video
Celeb News

Η Κλέλια Ανδριολάτου χορεύει latin και ξεσηκώνει το Instagram – Το viral video

11.12.2025
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Απαθανατίζει τον Κίμωνα Κουρή να παίζει πιάνο με τον γιο τους (φωτογραφία)
Celeb News

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Απαθανατίζει τον Κίμωνα Κουρή να παίζει πιάνο με τον γιο τους (φωτογραφία)

11.12.2025
Ο Βασίλης Μπισμπίκης αποθέωσε την Δέσποινα Βανδή με μια φωτογραφία στο Instagram
Celeb News

Ο Βασίλης Μπισμπίκης αποθέωσε την Δέσποινα Βανδή με μια φωτογραφία στο Instagram

11.12.2025
Η Jennifer Aniston αποκάλυψε τη μεγαλύτερη της «beauty» αμαρτία και το fashion trend που απεχθάνεται
Celeb News

Η Jennifer Aniston αποκάλυψε τη μεγαλύτερη της «beauty» αμαρτία και το fashion trend που απεχθάνεται

11.12.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Απαντά στη Νεφέλη Μεγκ για την ατάκα «αφού εκείνη έμεινε έγκυος δεν θα μείνω στο ράφι»
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Απαντά στη Νεφέλη Μεγκ για την ατάκα «αφού εκείνη έμεινε έγκυος δεν θα μείνω στο ράφι»

10.12.2025
Bella Hadid: Οι σπάνιες ρομαντικές εικόνες με τον σύντροφό της στο Instagram
Celeb News

Bella Hadid: Οι σπάνιες ρομαντικές εικόνες με τον σύντροφό της στο Instagram

10.12.2025
Δύο χρόνια μετά, η Rebel Wilson και η Ramona Agruma περιμένουν το δεύτερο τους παιδί
Celeb News

Δύο χρόνια μετά, η Rebel Wilson και η Ramona Agruma περιμένουν το δεύτερο τους παιδί

10.12.2025
Η Αθηνά Οικονομάκου διέψευσε τις φήμες για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα – «Ψέματα όλα»
Celeb News

Η Αθηνά Οικονομάκου διέψευσε τις φήμες για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα – «Ψέματα όλα»

10.12.2025
Αυτό είναι το μοναδικό στοιχείο επάνω της που θεωρεί πραγματικά φυσικό η Kris Jenner
Celeb News

Αυτό είναι το μοναδικό στοιχείο επάνω της που θεωρεί πραγματικά φυσικό η Kris Jenner

10.12.2025
Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Δεύτερη ευκαιρία θέλει ο Τσίπρας, για να… ξεχαστεί η πρώτη

Δεύτερη ευκαιρία θέλει ο Τσίπρας, για να… ξεχαστεί η πρώτη