MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 11.12.2025

Ο Γιώργος Τσαλίκης μάς ανοίγει το σπίτι του και αφιερώνει «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά… Μια χαρά» με Χριστοφόρου & ONE

Ο Γιώργος Τσαλίκης μάς ανοίγει το σπίτι του και αφιερώνει «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά… Μια χαρά» με Χριστοφόρου & ONE
Το πιο φωτεινό, χαρούμενο, εορταστικό τραγούδι και βίντεο κλιπ της χρονιάς
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Γιώργος Τσαλίκης για πρώτη φορά ανοίγει το σπίτι του και καλεί τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και τους ΟΝΕ και μαζί, μας χαρίζουν το πιο φωτεινό, χαρούμενο, εορταστικό τραγούδι και βίντεο κλιπ της χρονιάς.

Η εικόνα αποτυπώθηκε από τον φίλο του Γιώργου Τσαλίκη Βαγγέλη Τσαουσοπουλο, περάσανε καταπληκτικά, γελάσανε πολύ, απολαύσανε εορταστικά γλυκίσματα και εδέσματα από τον Ανδρεαδάκη και δημιουργήσανε αναμνήσεις για πάντα που αποτυπώθηκαν σε μια υπέροχη εικόνα.

Ο Γιώργος Τσαλίκης μάς ανοίγει το σπίτι του και αφιερώνει «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά… Μια χαρά» με Χριστοφόρου & ONE

Διάβασε επίσης: Δες το trailer της συναυλιακής ταινίας της Billie Eilish που τρελαίνει το διαδίκτυο

Γεμάτοι χαμόγελα και αισιοδοξία μας μεταφέρουν την εορταστική τους ενέργεια με τον πιο φωτεινό τρόπο. Τη μουσική του «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά… Μια Χαρά» υπογράφει ο Κώστας Μηλιωτάκης και τους στίχους ο Πάνος Φαλάρας και ο Γιώργος Τσαλίκης και έρχεται από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Τη φετινή σεζόν, ο Γιώργος Τσαλίκης, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και οι ONE συναντιούνται στη σκηνή του “Ω stage» όπου παρουσιάζουν το απόλυτο party show!

Δείτε το video clip: 

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://GiorgosTsalikisKonstantinosChristoforou.lnk.to/XristougennaProtoxroniaMiaXara

Διάβασε επίσης: Η Αθήνα υποδέχεται την Patti Smith στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ Κωνσταντίνος Χριστόφορου νέα τραγούδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κατερίνα: Νέα επιτυχία, νέο video clip και το TikTok τη δικαιώνει

Κατερίνα: Νέα επιτυχία, νέο video clip και το TikTok τη δικαιώνει

11.12.2025
Επόμενο
Ο Αντετοκούνμπο αγοράζει οκταώροφο στη Νέα Υόρκη και φουντώνουν τα σενάρια αποχώρησης από τους Bucks

Ο Αντετοκούνμπο αγοράζει οκταώροφο στη Νέα Υόρκη και φουντώνουν τα σενάρια αποχώρησης από τους Bucks

11.12.2025

Δες επίσης

Κατερίνα: Νέα επιτυχία, νέο video clip και το TikTok τη δικαιώνει
Μουσικά Νέα

Κατερίνα: Νέα επιτυχία, νέο video clip και το TikTok τη δικαιώνει

11.12.2025
Ο Moby στην Πλατεία Νερού τον Ιούλιο στο Release Athens 2026!
City Guide

Ο Moby στην Πλατεία Νερού τον Ιούλιο στο Release Athens 2026!

11.12.2025
Δες το trailer της συναυλιακής ταινίας της Billie Eilish που τρελαίνει το διαδίκτυο
Μουσικά Νέα

Δες το trailer της συναυλιακής ταινίας της Billie Eilish που τρελαίνει το διαδίκτυο

11.12.2025
Η Αθήνα υποδέχεται την Patti Smith στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού
EVENTS

Η Αθήνα υποδέχεται την Patti Smith στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

11.12.2025
Eurovision 2026: Χωρίς σταματημό οι αποχωρήσεις – Η 5η χώρα που αποσύρεται λόγω Ισραήλ
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Χωρίς σταματημό οι αποχωρήσεις – Η 5η χώρα που αποσύρεται λόγω Ισραήλ

11.12.2025
Η Shakira για πρώτη φορά στη σκηνή με τους γιους της που τραγούδησαν 
Μουσικά Νέα

Η Shakira για πρώτη φορά στη σκηνή με τους γιους της που τραγούδησαν 

11.12.2025
Ελένη Φουρέιρα: Η αποκάλυψη για τα ναρκωτικά και την αποκόλληση κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης
Μουσικά Νέα

Ελένη Φουρέιρα: Η αποκάλυψη για τα ναρκωτικά και την αποκόλληση κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης

11.12.2025
Ποιο είναι το meme που σου ταιριάζει σύμφωνα με το τραγούδι που έχεις στο repeat
Μουσικά Νέα

Ποιο είναι το meme που σου ταιριάζει σύμφωνα με το τραγούδι που έχεις στο repeat

11.12.2025
Η Sabrina Carpenter δίνει τη «συνταγή» για αποτυχημένα τραγούδια
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter δίνει τη «συνταγή» για αποτυχημένα τραγούδια

11.12.2025

No items found.