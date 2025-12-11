Η Αθήνα υποδέχεται την Patti Smith στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Η Αθήνα υποδέχεται την Patti Smith την άνοιξη του 2026, πενήντα – ένα χρόνια μετά το Horses. Στις 15 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, το κοινό θα ζήσει μια σπάνια παράσταση: μουσική και λόγος ενωμένα – όχι απλώς μια συναυλία αλλά μια μοναδική εμπειρία, όπου η φωνή, η μουσική και οι ιστορίες της Patti Smith ενώνουν το κοινό, προσκαλώντας το να συμμετάσχει σε ένα κοινό ταξίδι για έναν καλύτερο κόσμο.

Δείτε ΕΔΩ το video spot

https://www.youtube.com/watch?v=-tWMVbgfUnk

Patti Smith, μουσικός. Patti Smith, συγγραφέας και ποιήτρια. Patti Smith, αφηγήτρια. Patti Smith, εικαστικός. Patti Smith, πολίτης ενός ταραγμένου κόσμου. Patti Smith, ιέρεια και προφήτης. Patti Smith, διανοούμενη. Patti Smith, γυναίκα. Όποιο πρόσωπο και αν διαλέξει κανείς για την Patti Smith, ένα είναι σίγουρο. Ότι θα έχει αφήσει απέξω άλλες καίριες πτυχές αυτής της πολυσχιδούς και μοναδικής καλλιτεχνικής προσωπικότητας.

Patti Smith Group – Because the Night (Official Audio)

https://www.youtube.com/watch?v=c_BcivBprM0

Η Patti Smith δεν είναι μόνο ο άνθρωπος που δίδαξε στη ροκ να ανασαίνει ποίηση ή στην ποίηση να μεταμορφώνεται σε ροκ μουσική. Είναι ο άνεμος που πέρασε πάνω από τη Νέα Υόρκη των ’70s και σάρωσε τις σκηνές όλου του κόσμου. Είναι η φλόγα που δεν έσβησε ποτέ. Το σώμα που δονείται από λέξεις και μουσική. Ο νους που τρέφεται από αλήθεια και ελευθερία, λάμπει από σοφία και ακεραιότητα. Με το Horses, έκανε τη μουσική προσευχή και κραυγή μαζί, κι από τότε στέκεται ακλόνητη εκεί όπου συναντιούνται το προσωπικό με το πολιτικό, το άγριο με το τρυφερό.

Σε όλη της την πολυκύμαντη ζωή και διαδρομή, η Patti Smith εμπλούτισε τη ροκ ενέργεια με πνευματικότητα, συνεργάστηκε με τους πρωτοπόρους της εποχής της, έδωσε φωνή σε όσους δεν ακούγονται και έκανε ορατό το αόρατο. Έγραψε βιβλία που είναι ημερολόγια ψυχής — από το Just Kids μέχρι το M Train και το πρόσφατο Bread of Angels — και συνεχίζει να αποδεικνύει πως η ζωή, όταν την παρατηρείς με καθαρό βλέμμα, αποκτά ποιητική διάσταση.

Patti Smith – People Have The Power (Official Audio)

https://www.youtube.com/watch?v=pPR-HyGj2d0

Η καλλιτεχνική, πνευματική και πολιτική επιρροή της είναι αναμφισβήτητη. Συνεχίζει να εμπνέει μουσικούς, ποιητές, ακτιβιστές, πολίτες, άντρες και γυναίκες, κάθε άνθρωπο που πιστεύει στην τέχνη ως πράξη ελευθερίας.

Η Patti Smith έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της εποχής της: από τη συνυπογραφή του θρυλικού «Because the Night» με τον Bruce Springsteen, μέχρι φωνητικά στο «E-Bow the Letter» των R.E.M., ενώ καλλιτέχνες όπως ο Michael Stipe, οι U2, ο Bob Dylan, ο Johnny Depp και πολλοί άλλοι έχουν βρεθεί στο πλευρό της σε ζωντανές εμφανίσεις. Έχει ερμηνεύσει τραγούδια του Bob Dylan, των Nirvana, των Rolling Stones, αλλά και δικά της ποιητικά κείμενα συνοδευόμενα από μουσική, δημιουργώντας μια μοναδική γέφυρα ανάμεσα σε λόγο και ήχο.

Η επιδραστικότητα της Patti Smith είναι αναμφισβήτητη: καθιέρωσε ένα νέο πρότυπο στην καλλιτεχνική σκηνή, ως γυναίκα, ποιήτρια, διανοούμενη και ταυτόχρονα αφοπλιστικά δυνατή στη σκηνή. Η πορεία της έχει εμπνεύσει καλλιτέχνες όπως οι PJ Harvey, η Courtney Love, οι Sonic Youth και οι The Smiths, αλλά και προσωπικότητες της λογοτεχνίας. Ο Michael Stipe την αναφέρει ως το μεγαλύτερο πρότυπό του, ενώ ο Bono των U2 την έχει χαρακτηρίσει «ποιητική μητέρα» του πανκ. Η επιρροή της εκτείνεται πέρα από τη μουσική, στη λογοτεχνία, τη φωτογραφία και την πολιτική ακτιβιστική δράση, από την οικολογία και τα ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι την ελευθερία του λόγου, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο και διαχρονικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

Dancing Barefoot

https://www.youtube.com/watch?v=ZKIWYddocpA

Η επιρροή της Patti Smith συνεχίζει να διαπερνά τη νεότερη γενιά δημιουργών, από την avant-pop της Rosalía και τη μυσταγωγική ένταση της Florence Welch, μέχρι τον Orville Peck, τη St. Vincent και την ίδια την Taylor Swift. Καλλιτέχνες που κινούνται σε εντελώς διαφορετικά μουσικά τοπία αναγνωρίζουν δημόσια ότι η ποιητική τόλμη, η πνευματικότητα και η αφοσίωση στην αλήθεια που χαρακτηρίζουν την Patti διαμόρφωσαν τον τρόπο που γράφουν, ερμηνεύουν και στέκονται στη σκηνή. Η Smith παραμένει έτσι ένας ζωντανός άξονας έμπνευσης που ενώνει εποχές, είδη και γενιές.

Patti Smith – Gloria (Official Audio)

https://www.youtube.com/watch?v=bPO0bTaWcFQ

Η Patti Smith δεν σταμάτησε ούτε στιγμή όλα αυτά τα χρόνια. Γράφει, ταξιδεύει, θυμάται, αφηγείται, μοιράζεται – πάντα με την ίδια διαύγεια, πάντα με την ίδια πίστη – ότι η μουσική δεν είναι θόρυβος, αλλά τρόπος να υπάρχουμε με ανθρωπιά. Πάντα με το ίδιο πάθος.

Είναι η φωνή που υπενθυμίζει τη δύναμη του λόγου, που αποδεικνύει πως κάθε λέξη μπορεί να γίνει σπίθα. Που υπηρετεί την τέχνη της με αφοσίωση και συνέπεια. Που αποδεικνύει με κάθε κίνηση του κορμιού της ότι η αληθινή τέχνη είναι ενέργεια.

Patti Smith – Redondo Beach (Live at Montreux 2005)

https://www.youtube.com/watch?v=mO7VXHKafwU

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Στις 15 Μαΐου 2026, η Patti Smith θα βρίσκεται στην Αθήνα για να μοιραστεί με το ελληνικό κοινό τις δικές της ιστορίες, να ξεφυλλίσει τις σελίδες ενός γοητευτικού βιβλίου που είναι η ζωή και η καριέρα της, και να μεταδώσει την αδάμαστη πίστη της ότι η τέχνη μπορεί να κάνει τη ζωή πιο πλούσια – και, γι’ αυτό, καλύτερη. Θα είμαστε εκεί.

Ακολουθήστε την Patti Smith

Website

Facebook | Instagram | Spotify | Substack | YouTube | TikTok | X (Twitter)





Οι φωτογραφίες του newsletter είναι των Tom Dumont, Janine Bug, Steven Sebring

Μπορείτε να τις κατεβάσετε σε μεγάλη ανάλυση από ΕΔΩ

Μείνετε συντονισμένοι στο facebook event της συναυλίας

Πληροφορίες εισιτηρίων

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 στις 10:00 (πρωί).

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες.

H προπώληση θα γίνει από το δίκτυο more.com

Patti Smith: Μια αδάμαστη πορεία

ή αλλιώς το βιογραφικό σημείωμα μιας θρυλικής προσωπικότητας

Η Patti Smith, γεννημένη στο Σικάγο και μεγαλωμένη στο Νότιο Τζέρσεϊ, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 1967, με τη φλόγα της δημιουργίας να καίει ήδη μέσα της. Έφερε μαζί της εκείνη την αδάμαστη ενέργεια, ένα ανεξάντλητο πάθος για τη μουσική, τη λογοτεχνία και την τέχνη, και ξεκίνησε να χτίζει μία καριέρα, ένα έργο που θα την έκανε θρύλο παγκοσμίως.

Η δισκογραφική της πορεία ξεκίνησε το 1975 με το Horses, σε παραγωγή του John Cale (Velvet Underground), με το εμβληματικό εξώφυλλο του Robert Mapplethorpe – ένας δίσκος που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία της μουσικής και, το 2010, αναγνωρίστηκε ως έργο διαχρονικής αξίας, εντάσσοντάς τον στο National Recording Registry της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου.

Από τότε, κάθε δίσκος της – Radio Ethiopia, Easter, Wave, Dream of Life, Gone Again, Peace and Noise, Gung Ho, Trampin’, Land, Twelve, Banga, Outside Society – ξεδιπλώνει μια ιστορία, συνδέοντας τη μουσική με την ψυχή και τις μνήμες των ακροατών. Τα τραγούδια της, όπως το εμβληματικό “Because the Night” σε συνεργασία με τον Bruce Springsteen ή το “People Have the Power” που έγραψε μαζί με τον αείμνηστο σύζυγο της, Fred Sonic Smith, έχουν γίνει ύμνοι που ξεπερνούν τα χρόνια και τις γενιές.

Υπήρξε έως σήμερα τέσσερις φορές υποψήφια για Grammy και υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα για το τραγούδι “Mercy Is”, που έγραψε σε συνεργασία με τον Lenny Kaye για την ταινία Noah. Το ντοκιμαντέρ του Steven Sebring το 2008, Patti Smith: Dream of Life, ήταν υποψήφιο για Emmy.

Η Patti Smith δεν είναι μόνο μουσική. Είναι και λόγος και εικόνα. Τα βιβλία της – Just Kids, Witt, Babel, Woolgathering, The Coral Sea, Auguries of Innocence, Collected Lyrics, M Train, Devotion, Year of the Monkey – ξεδιπλώνουν τον κόσμο της, τους έρωτες, τις φιλίες, τις μνήμες και τη διαρκή αναζήτηση του νοήματος της ύπαρξης. Το Just Kids, μια βαθιά εξομολόγηση για τη φιλία της με τον Robert Mapplethorpe και την καλλιτεχνική τους πορεία, τιμήθηκε με το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου των ΗΠΑ το 2010, ενώ το A Book of Days, με 365 εικόνες και σκέψεις, προσφέρει μια προσωπική οπτική σε κάθε μέρα του χρόνου, φέρνοντας τον αναγνώστη σε επαφή με τον κόσμο της, ένα καθημερινό ταξίδι μέσα από εικόνες και σκέψεις.

Τον προηγούμενο μήνα η Patti Smith επέστρεψε με το νέο της βιβλίο για τη ζωή της, το «Ψωμί των Αγγέλων» (Bread of Angels): ένα έργο που της πήρε μια δεκαετία να ολοκληρώσει – μια κατάδυση στην ομορφιά και τη θλίψη της ζωής της. Με υπερφυσική πίστη στα ένστικτά της και αστείρευτη περιέργεια, φωτίζει στιγμές από την πλούσια πορεία της, χωρίς όμως να αποκαλύπτει ποτέ ολοκληρωτικά το άπιαστο της αύρας της. «Χρειάστηκε μια δεκαετία για να γράψω το βιβλίο, παλεύοντας με την ομορφιά και τη θλίψη μιας ολόκληρης ζωής» δήλωσε η Σμιθ. «Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα βρουν μέσα σε αυτό κάτι που χρειάζονται».

Η ζωή και η τέχνη της έχουν τιμηθεί με αμέτρητους τρόπους: ανακηρύχθηκε Commandeur des Arts et des Lettres από το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας, εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame το 2007, τιμήθηκε το 2010 από την ASCAP με το Founders Award, ενώ έλαβε το Polar Award της Σουηδίας το 2011 για τη σημαντική της συνεισφορά στη μουσική. Το 2013 τιμήθηκε με το Μετάλλιο Katharine Hepburn από το Bryn Mawr College, μια διάκριση που απονέμεται σε γυναίκες που η προσφορά τους ενσαρκώνει το πάθος και την εργασιακή αφοσίωση και ηθική της θρυλικής ηθοποιού. Το 2014, το Barnard College της χάρισε το Medal of Distinction και το 2016, το Trinity College του Δουβλίνο την τίμησε με το Μετάλλιο Burke για τη βαθιά και φωτεινή συμβολή της στις τέχνες στις τέχνες και τα γράμματα. Κάθε βράβευση αναγνωρίζει όχι μόνο το έργο της, αλλά και την ψυχή που δίνει ζωή σε κάθε δημιουργία της.

Η Patti Smith είναι μια ζωντανή εικόνα της τέχνης που δεν περιορίζεται σε ήχο ή λέξεις. Οι εικαστικές της δημιουργίες — φωτογραφίες, σχέδια και εγκαταστάσεις — έχουν εκτεθεί σε μουσεία και γκαλερί σε όλο τον κόσμο. Το φωτογραφικό της project Higher Learning της χάρισε τον τίτλο Laurea Magistrate causa στην Πάρμα της Ιταλίας, καθώς και τιμητικό διδακτορικό στην Ευρω-Αμερικανική Λογοτεχνία από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβα. Το 2019 τιμήθηκε με το Badge of the Austrian Decoration of Science and Art. Το 2020 έλαβε το βραβείο λογοτεχνικής υπηρεσίας από το PEN America, ενώ το Wall Street Journal την αναγνώρισε ως Literature Innovator. Τον Μάιο του 2022 απέσπασε τον τίτλο Doctor of Humane Letters από το Columbia University και αναγορεύτηκε Officer of the National Order of the Legion of Honor από τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας.< /span>

Σήμερα η Patti Smith συνεχίζει να γράφει, να εμφανίζεται και να στηρίζει ανθρώπινα και περιβαλλοντικά δικαιώματα, κυρίως μέσα από το Pathway to Paris, έναν οργανισμό που ίδρυσε μαζί με την κόρη της, Jesse Paris Smith, προσφέροντας πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ζει μόνιμα στη Νέα Υόρκη και αρθρογραφεί στο Substack, με τακτικές δημοσιεύσεις δύο φορές την εβδομάδα, διαθέσιμες online.

Πρόσβαση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Η προσέγγιση με αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του θεάτρου για τις ημέρες και ώρες των εκδηλώσεων θα επιτρέπεται μόνο σε ΑμεΑ, ηλικιωμένους, καθώς και για επιβίβαση/αποβίβαση ταξί.

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων θα παρέχει στους επισκέπτες δωρεάν μεταφορά με τη χρήση shuttle bus το οποίο θα πραγματοποιεί αναβάσεις στο Θέατρο από τις 19:00 έως τις 21:30 ξεκινώντας από την οδό Σαρανταπήχου.

Μετά το πέρας της συναυλίας, τo shuttle bus θα εξυπηρετεί την κατάβαση του κοινού από το θέατρο.

Προτεραιότητα θα έχουν ηλικιωμένοι, άνθρωποι με κινητικές ή άλλες δυσκολίες, έγκυοι.