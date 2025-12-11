MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Tech News 11.12.2025

Η Kim Kardashian γίνεται χαρακτήρας στο Fortnite – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις

kim_kardashian_fortnite
Η Kim Kardashian εισβάλλει στο Fortnite με skins, αξεσουάρ, gliders και emotes εμπνευσμένα από την περσόνα της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Epic Games ανακοίνωσε μια αναπάντεχη συνεργασία που θα ταράξει τα νερά του gaming και της pop κουλτούρας, καθώς η Kim Kardashian έρχεται στο Fortnite με μια πλήρη σειρά skins και καλλυντικών που συνδέονται άμεσα με το διάσημο brand ρούχων της, SKIMS. Ο κόσμος του Battle Royale δεν έχει ξαναδεί τέτοιο crossover, και οι θαυμαστές ήδη μετρούν αντίστροφα για την κυκλοφορία.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025. Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν από dataminers, η συνεργασία περιλαμβάνει τρία κύρια skins της Kim Kardashian, συνοδευόμενα από περισσότερες από οκτώ εναλλακτικές εκδοχές, με διαφορετικά χτενίσματα και στιλ ρούχων. Το αποτέλεσμα είναι μια ευρεία γκάμα επιλογών για τους παίκτες, που αναδεικνύει τη διαχρονική γοητεία και την επιρροή της fashion icon.

epic_games_kim_karashian
Epic Games

Διάβασε επίσης: Η Kim Kardashian μεταμορφώνει το σπίτι της σε χριστουγεννιάτικο παράδεισο με αμέτρητα δέντρα

Η συνεργασία με το SKIMS εξηγεί τη μεγάλη ποικιλία στο Fortnite Chapter 7. Αν και δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη πώς θα πωλούνται τα skins και ποια ακριβώς θα πρέπει να αποκτήσει κανείς για να ξεκλειδώσει όλες τις εμφανίσεις, η Epic Games φαίνεται να προτιμά ένα bundle με μειωμένη τιμή, που θα περιλαμβάνει όλα τα βασικά και τα συμπληρωματικά κομμάτια. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν:

  • Kim Kardashian (Fur Coat) – 1.500 V-Bucks
  • Kim Kardashian (SKIMS Suit) – 1.500 V-Bucks
  • Kim Kardashian (Leather Suit) – 1.500 V-Bucks
  • Kim Kardashian Purse (Pickaxe) – 800 V-Bucks
  • Emote «Paper Magazine Pose» – 500 V-Bucks
  • Makeup Backpack (Back Bling) – 400 V-Bucks
  • Ring Light and Phone (Back Bling) – 400 V-Bucks
  • Jet (Glider) – 1.200 V-Bucks

Η συνεργασία δεν περιορίζεται μόνο στα skins. Το επίσημο trailer αποκαλύπτει ένα Pickaxe σε σχήμα τσάντας, εντυπωσιακά back bling, gliders και ένα emote βασισμένη στο θρυλικό εξώφυλλο του Paper Magazine. Με το χιούμορ που μόνο το Fortnite μπορεί να προσφέρει, το emote αντικαθιστά τη σαμπάνια με το Chug Jug και η Kim χρησιμοποιεί το πόδι της για να κρατήσει το ποτήρι.

Οι παίκτες και οι φανς ήδη μετρούν αντίστροφα για τις 13 Δεκεμβρίου, όταν η Kim θα «εισβάλει» στο Fortnite με στιλ, λάμψη και την απαραίτητη δόση χιούμορ.

Διάβασε επίσης: Ο λόγος που η Kim Kardashian άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fortnite Kim Kardashian
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2026: Χωρίς σταματημό οι αποχωρήσεις – Η 5η χώρα που αποσύρεται λόγω Ισραήλ

Eurovision 2026: Χωρίς σταματημό οι αποχωρήσεις – Η 5η χώρα που αποσύρεται λόγω Ισραήλ

11.12.2025
Επόμενο
Η Αθήνα υποδέχεται την Patti Smith στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Η Αθήνα υποδέχεται την Patti Smith στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

11.12.2025

Δες επίσης

Αργύρης Πανταζάρας στο Mad Radio 106,2: «Μου αρέσουν οι κωμικοί ρόλοι, θα έπαιζα αύριο με τον Στίβ Καρέλ»
Mad Radio News

Αργύρης Πανταζάρας στο Mad Radio 106,2: «Μου αρέσουν οι κωμικοί ρόλοι, θα έπαιζα αύριο με τον Στίβ Καρέλ»

08.12.2025
Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο Mad Radio 106,2: «Θα ήθελα πολυ ενα σενάριό μου να γίνει ταινία»
MAD RADIO 106.2

Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο Mad Radio 106,2: «Θα ήθελα πολυ ενα σενάριό μου να γίνει ταινία»

07.12.2025
Το Spotify μάς γέρασε όλους! Το Wrapped 2025 αποκάλυψε την πραγματική μας μουσική ηλικία
Social & Tech

Το Spotify μάς γέρασε όλους! Το Wrapped 2025 αποκάλυψε την πραγματική μας μουσική ηλικία

05.12.2025
Τα hits που λατρεύουν, τα τραγούδια που μισούν και οι αποκαλύψεις των παραγωγών του Mad Radio 106,2
Mad Radio News

Τα hits που λατρεύουν, τα τραγούδια που μισούν και οι αποκαλύψεις των παραγωγών του Mad Radio 106,2

05.12.2025
H Mikay το Mad Radio 106,2: «Το τραγούδι που έχω καταθέσει για τη Eurovision είναι βαθιά προσωπικό»
MAD RADIO 106.2

H Mikay το Mad Radio 106,2: «Το τραγούδι που έχω καταθέσει για τη Eurovision είναι βαθιά προσωπικό»

01.12.2025
Ο Μανόλης Θεοδωράκης στο Mad Radio 106,2: «Έχω καταθέσει τραγούδι για την Eurovision, όλα έγιναν μέσα σε 1 εβδομάδα»
Mad Radio News

Ο Μανόλης Θεοδωράκης στο Mad Radio 106,2: «Έχω καταθέσει τραγούδι για την Eurovision, όλα έγιναν μέσα σε 1 εβδομάδα»

30.11.2025
Το Παρίσι σε ρυθμούς Mariah Carey – Το viral video με τον Jikamanu να χορεύει κάτω από το χιόνι
Social & Tech

Το Παρίσι σε ρυθμούς Mariah Carey – Το viral video με τον Jikamanu να χορεύει κάτω από το χιόνι

27.11.2025
Ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος Έλληνας AI τραγουδιστής, αποκαλύπτεται
Social & Tech

Ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος Έλληνας AI τραγουδιστής, αποκαλύπτεται

24.11.2025
Άκης Πετρετζίκης: «Όταν ξεκίνησα το YouTube, όλοι κορόιδευαν, πλέον έχω πάνω από 5000 video»
Social & Tech

Άκης Πετρετζίκης: «Όταν ξεκίνησα το YouTube, όλοι κορόιδευαν, πλέον έχω πάνω από 5000 video»

24.11.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου