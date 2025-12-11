Η Kim Kardashian γίνεται χαρακτήρας στο Fortnite – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις

Η Epic Games ανακοίνωσε μια αναπάντεχη συνεργασία που θα ταράξει τα νερά του gaming και της pop κουλτούρας, καθώς η Kim Kardashian έρχεται στο Fortnite με μια πλήρη σειρά skins και καλλυντικών που συνδέονται άμεσα με το διάσημο brand ρούχων της, SKIMS. Ο κόσμος του Battle Royale δεν έχει ξαναδεί τέτοιο crossover, και οι θαυμαστές ήδη μετρούν αντίστροφα για την κυκλοφορία.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025. Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν από dataminers, η συνεργασία περιλαμβάνει τρία κύρια skins της Kim Kardashian, συνοδευόμενα από περισσότερες από οκτώ εναλλακτικές εκδοχές, με διαφορετικά χτενίσματα και στιλ ρούχων. Το αποτέλεσμα είναι μια ευρεία γκάμα επιλογών για τους παίκτες, που αναδεικνύει τη διαχρονική γοητεία και την επιρροή της fashion icon.

Η συνεργασία με το SKIMS εξηγεί τη μεγάλη ποικιλία στο Fortnite Chapter 7. Αν και δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη πώς θα πωλούνται τα skins και ποια ακριβώς θα πρέπει να αποκτήσει κανείς για να ξεκλειδώσει όλες τις εμφανίσεις, η Epic Games φαίνεται να προτιμά ένα bundle με μειωμένη τιμή, που θα περιλαμβάνει όλα τα βασικά και τα συμπληρωματικά κομμάτια. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν:

Kim Kardashian (Fur Coat) – 1.500 V-Bucks

Kim Kardashian (SKIMS Suit) – 1.500 V-Bucks

Kim Kardashian (Leather Suit) – 1.500 V-Bucks

Kim Kardashian Purse (Pickaxe) – 800 V-Bucks

Emote «Paper Magazine Pose» – 500 V-Bucks

Makeup Backpack (Back Bling) – 400 V-Bucks

Ring Light and Phone (Back Bling) – 400 V-Bucks

Jet (Glider) – 1.200 V-Bucks

Η συνεργασία δεν περιορίζεται μόνο στα skins. Το επίσημο trailer αποκαλύπτει ένα Pickaxe σε σχήμα τσάντας, εντυπωσιακά back bling, gliders και ένα emote βασισμένη στο θρυλικό εξώφυλλο του Paper Magazine. Με το χιούμορ που μόνο το Fortnite μπορεί να προσφέρει, το emote αντικαθιστά τη σαμπάνια με το Chug Jug και η Kim χρησιμοποιεί το πόδι της για να κρατήσει το ποτήρι.

Οι παίκτες και οι φανς ήδη μετρούν αντίστροφα για τις 13 Δεκεμβρίου, όταν η Kim θα «εισβάλει» στο Fortnite με στιλ, λάμψη και την απαραίτητη δόση χιούμορ.

