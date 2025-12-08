MadWalk 2025 Mega
Ο λόγος που η Kim Kardashian άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια

Πώς μια τηλεοπτική απόφαση διαμόρφωσε την τηλεοπτική εικόνα της Kim Kardashian και καθιέρωσε το όνομα Kim στη διεθνή ποπ κουλτούρα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Kim Kardashian μίλησε πρόσφατα για μια άγνωστη πτυχή της ζωής της και συγκεκριμένα για τη στιγμή που αποφάσισε να αλλάξει το όνομά της, λίγο πριν η οικογένειά της γνωρίσει παγκόσμια επιτυχία μέσα από το ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians». Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Time Magazine, η επιχειρηματίας και τηλεοπτική προσωπικότητα εξήγησε ότι μέχρι το 2007, όταν προβλήθηκε η πρώτη σεζόν της σειράς, χρησιμοποιούσε αποκλειστικά το πλήρες όνομά της, Kimberly Kardashian.

Η Kim Kardashian, η οποία προετοιμάζει την κυκλοφορία του νέου της MasterClass με τίτλο «The New Rules of Business, The Ten Kimmandments with Kim Kardashian», αποκάλυψε πως η απόφαση να υιοθετήσει το σύντομο «Kim» προέκυψε από έναν εντελώς πρακτικό λόγο που σχετίζεται με την τηλεόραση. Όπως δήλωσε, «πάντα με φώναζαν Kimberly, μέχρι τη στιγμή που υπογράψαμε το ριάλιτι. Όταν είδα το γραφικό στην οθόνη να γράφει Kimberly Kardashian, σκέφτηκα ότι ήταν υπερβολικά μεγάλο για να το συνηθίσει ο κόσμος. Έτσι είπα, ας το συντομεύσουμε σε Kim». Η ίδια συμπλήρωσε ότι αυτή η αλλαγή της φάνηκε αρχικά παράξενη, καθώς όπως είπε «όλοι οι φίλοι μου από το σχολείο και ο πατέρας μου με φώναζαν πάντα Kimberly».

Διάβασε επίσης: Η Kim Kardashian μεταμορφώνει το σπίτι της σε χριστουγεννιάτικο παράδεισο με αμέτρητα δέντρα

Η σειρά «Keeping Up with the Kardashians» ξεκίνησε το 2007 και προβλήθηκε για 14 χρόνια, ολοκληρώνοντας 20 σεζόν. Μετά τη λήξη της το 2021, η οικογένεια επανήλθε το 2022 με το «The Kardashians» στο Hulu, το οποίο βρίσκεται πλέον στην έβδομη σεζόν του. Η Kim Kardashian παραδέχθηκε ότι από πολύ μικρή ονειρευόταν να γίνει μέρος ενός ριάλιτι. «Ήθελα πραγματικά να συμμετάσχω σε ριάλιτι από τη μέρα που προβλήθηκε το “The Real World” του MTV», ανέφερε. «Το είδα με τη φίλη μου και της είπα, αυτό θα κάνω. Και μου είπε, θα γίνω η μάνατζέρ σου. Νομίζω ότι ήμασταν 11 χρονών». Η Kim Kardashian αποκάλυψε επίσης ότι στα 18 τους είχαν σχεδιάσει να στείλουν δοκιμαστικό βίντεο στο MTV, πιστεύοντας πως μέσω προσωπικών γνωριμιών θα έφτανε στα σωστά χέρια.

Τελικά η μοίρα τούς οδήγησε σε συνεργασία με τους ίδιους παραγωγούς του «The Real World», την εταιρεία Bunim Murray και τον Ryan Seacrest, γεγονός που σηματοδότησε και την αρχή μιας νέας εποχής για την τηλεοπτική πραγματικότητα και για την οικογένεια Kardashian. Σήμερα η Kim Kardashian αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα παγκοσμίως και η αλλαγή του ονόματός της πριν από 18 χρόνια όχι μόνο συνέβαλε στη διαμόρφωση της τηλεοπτικής της ταυτότητας, αλλά και στη δημιουργία ενός brand που την ακολουθεί σε κάθε επιχειρηματικό και δημιουργικό της βήμα.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Kim Kardashian αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε με χαμηλή εγκεφαλική δραστηριότητα

Δες κι αυτό…

