MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 08.12.2025

Η Katy Perry δημοσιοποίησε τη σχέση της με τον Justin Trudeau στο Instagram

Η Katy Perry και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά επιβεβαιώνουν επίσημα τη σχέση τους, μετά την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους τον Οκτώβριο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Katy Perry επέλεξε να επιβεβαιώσει δημόσια τη σχέση της με τον Justin Trudeau, δημοσιεύοντας στο Instagram μια σειρά από προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο από το πρόσφατο ταξίδι τους στην Ιαπωνία. Η 41χρονη τραγουδίστρια, η οποία βρίσκεται σε περιοδεία με το «Lifetimes Tour», μοιράστηκε στιγμιότυπα όπου εμφανίζεται μαζί με τον 53χρονο πολιτικό σε τρυφερές και χαλαρές στιγμές, σηματοδοτώντας και επισήμως την πρώτη κοινή τους εμφάνιση στα κοινωνικά δίκτυα.

Σε μία από τις φωτογραφίες οι δύο τους ποζάρουν χαμογελαστοί σε εξωτερικό χώρο, καθισμένοι δίπλα δίπλα, ενώ σε βίντεο που περιλαμβάνεται στο ίδιο άλμπουμ φαίνονται να δειπνούν μαζί, ανταλλάσσοντας βλέμματα οικειότητας και ζεστασιάς. Άλλο στιγμιότυπο τους δείχνει να επισκέπτονται έναν διαδραστικό χώρο τέχνης στο Τόκιο. Η Katy Perry συνόδευσε την ανάρτηση με τη λεζάντα «Tokyo times on tour and more», δίνοντας στους θαυμαστές της μια πιο προσωπική ματιά στη σχέση της.

Διάβασε επίσης: Ξεκαρδιστικό video με την Katy Perry να δαγκώνει χάρτινη τούρτα γίνεται viral

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ιαπωνία, η Katy Perry συνόδευσε τον Justin Trudeau σε επίσκεψη στον πρώην πρωθυπουργό της χώρας, Fumio Kishida, και στη σύζυγό του Yuko. Ο Fumio Kishida δημοσίευσε φωτογραφία των τεσσάρων τους δίπλα σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αποκαλώντας την Katy Perry «σύντροφο» του Justin Trudeau. Στο μήνυμά του ανέφερε ότι χαίρεται που συνεχίζεται η φιλία τους, θυμίζοντας τις συναντήσεις και συνεργασίες που είχαν ως αρχηγοί κρατών στο παρελθόν. Ο Justin Trudeau, κοινοποιώντας ξανά την ανάρτηση, ευχαρίστησε τον Fumio Kishida για τη φιλοξενία και τη διαχρονική φιλία.

Με την ανάρτηση της Katy Perry στο Instagram, η σχέση της με τον Justin Trudeau μπαίνει πλέον σε μια νέα δημόσια φάση, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του διεθνούς Τύπου και των θαυμαστών τους, καθώς το ζευγάρι δείχνει να έχει αναπτύξει έναν δεσμό που εξελίσσεται με ταχύτητα και αμοιβαία στήριξη.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η πρώτη πολιτική εμφάνιση της Katy Perry στο πλευρό του Justin Trudeau

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο λόγος που η Kim Kardashian άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια

Ο λόγος που η Kim Kardashian άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια

08.12.2025
Επόμενο
Ανδρομάχη – «Πάρε Ρεπό»: Το νέο της viral τραγούδι με το παιχνιδιάρικο video

Ανδρομάχη – «Πάρε Ρεπό»: Το νέο της viral τραγούδι με το παιχνιδιάρικο video

08.12.2025

Δες επίσης

Ο λόγος που η Kim Kardashian άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια
Celeb News

Ο λόγος που η Kim Kardashian άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια

08.12.2025
Ο David και η Victoria Beckham γιορτάζουν την κατάκτηση του MLS Cup
Celeb News

Ο David και η Victoria Beckham γιορτάζουν την κατάκτηση του MLS Cup

08.12.2025
Αναστασία: Η σπάνια εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Ήθελα μία απάντηση»
Celeb News

Αναστασία: Η σπάνια εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Ήθελα μία απάντηση»

08.12.2025
Η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε τον ιδιαίτερο λόγο που δεν μπορεί να κάνει botox
Beauty

Η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε τον ιδιαίτερο λόγο που δεν μπορεί να κάνει botox

08.12.2025
Πηγή Δεβετζή: Το αμάξι της τούμπαρε σε τούνελ – Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο
Celeb News

Πηγή Δεβετζή: Το αμάξι της τούμπαρε σε τούνελ – Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο

08.12.2025
Η πριγκιπική οικογένεια του Μονακό αποκαλύπτει την εορταστική κάρτα της για το 2025
Celeb News

Η πριγκιπική οικογένεια του Μονακό αποκαλύπτει την εορταστική κάρτα της για το 2025

08.12.2025
Άννα Κανδαράκη: Πάλεψε για 2η φορά με τον καρκίνο του αίματος – Το συγκλονιστικό video στα social media
Celeb News

Άννα Κανδαράκη: Πάλεψε για 2η φορά με τον καρκίνο του αίματος – Το συγκλονιστικό video στα social media

08.12.2025
Ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα αποκαλύπτουν την χριστουγεννιάτικη κάρτα του 2025
Celeb News

Ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα αποκαλύπτουν την χριστουγεννιάτικη κάρτα του 2025

08.12.2025
Η Cher ετοιμάζεται να παντρευτεί τον 40 χρόνια νεότερο σύντροφό της
Celeb News

Η Cher ετοιμάζεται να παντρευτεί τον 40 χρόνια νεότερο σύντροφό της

08.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου