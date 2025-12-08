Η Katy Perry δημοσιοποίησε τη σχέση της με τον Justin Trudeau στο Instagram

Η Katy Perry και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά επιβεβαιώνουν επίσημα τη σχέση τους, μετά την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους τον Οκτώβριο

Η Katy Perry επέλεξε να επιβεβαιώσει δημόσια τη σχέση της με τον Justin Trudeau, δημοσιεύοντας στο Instagram μια σειρά από προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο από το πρόσφατο ταξίδι τους στην Ιαπωνία. Η 41χρονη τραγουδίστρια, η οποία βρίσκεται σε περιοδεία με το «Lifetimes Tour», μοιράστηκε στιγμιότυπα όπου εμφανίζεται μαζί με τον 53χρονο πολιτικό σε τρυφερές και χαλαρές στιγμές, σηματοδοτώντας και επισήμως την πρώτη κοινή τους εμφάνιση στα κοινωνικά δίκτυα.

Σε μία από τις φωτογραφίες οι δύο τους ποζάρουν χαμογελαστοί σε εξωτερικό χώρο, καθισμένοι δίπλα δίπλα, ενώ σε βίντεο που περιλαμβάνεται στο ίδιο άλμπουμ φαίνονται να δειπνούν μαζί, ανταλλάσσοντας βλέμματα οικειότητας και ζεστασιάς. Άλλο στιγμιότυπο τους δείχνει να επισκέπτονται έναν διαδραστικό χώρο τέχνης στο Τόκιο. Η Katy Perry συνόδευσε την ανάρτηση με τη λεζάντα «Tokyo times on tour and more», δίνοντας στους θαυμαστές της μια πιο προσωπική ματιά στη σχέση της.

Διάβασε επίσης: Ξεκαρδιστικό video με την Katy Perry να δαγκώνει χάρτινη τούρτα γίνεται viral

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ιαπωνία, η Katy Perry συνόδευσε τον Justin Trudeau σε επίσκεψη στον πρώην πρωθυπουργό της χώρας, Fumio Kishida, και στη σύζυγό του Yuko. Ο Fumio Kishida δημοσίευσε φωτογραφία των τεσσάρων τους δίπλα σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αποκαλώντας την Katy Perry «σύντροφο» του Justin Trudeau. Στο μήνυμά του ανέφερε ότι χαίρεται που συνεχίζεται η φιλία τους, θυμίζοντας τις συναντήσεις και συνεργασίες που είχαν ως αρχηγοί κρατών στο παρελθόν. Ο Justin Trudeau, κοινοποιώντας ξανά την ανάρτηση, ευχαρίστησε τον Fumio Kishida για τη φιλοξενία και τη διαχρονική φιλία.

Με την ανάρτηση της Katy Perry στο Instagram, η σχέση της με τον Justin Trudeau μπαίνει πλέον σε μια νέα δημόσια φάση, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του διεθνούς Τύπου και των θαυμαστών τους, καθώς το ζευγάρι δείχνει να έχει αναπτύξει έναν δεσμό που εξελίσσεται με ταχύτητα και αμοιβαία στήριξη.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η πρώτη πολιτική εμφάνιση της Katy Perry στο πλευρό του Justin Trudeau

Δες κι αυτό…