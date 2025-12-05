MadWalk 2025 Mega
Η πρώτη πολιτική εμφάνιση της Katy Perry στο πλευρό του Justin Trudeau

Μια επίσκεψη με διπλωματικό χαρακτήρα που φέρνει το ζευγάρι στο προσκήνιο των διεθνών σχέσεων
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε ένα ταξίδι που συνδύασε προσωπικές στιγμές και διπλωματική παρουσία η Katy Perry βρέθηκε αυτήν την εβδομάδα στο πλευρό του Justin Trudeau στην Ιαπωνία πραγματοποιώντας την πρώτη πολιτικού χαρακτήρα εμφάνισή της στο περιβάλλον του νέου της συντρόφου. Η ποπ σταρ φαίνεται πως κάνει σταδιακά τα πρώτα της βήματα στον κόσμο που περιβάλλει τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά ενισχύοντας το δημόσιο προφίλ τους ως ζευγάρι.

Ο Justin Trudeau και η Katy Perry συναντήθηκαν στις 3 Δεκεμβρίου με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Fumio Kishida και τη σύζυγό του Yuko Kishida. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ζεστό κλίμα και συνοδεύτηκε από φωτογραφία των τεσσάρων τους δίπλα σε χριστουγεννιάτικο δέντρο την οποία δημοσίευσε ο Fumio Kishida στην πλατφόρμα X. Στην ανάρτησή του ο Fumio Kishida έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Katy Perry χαρακτηρίζοντάς την σύντροφο του Justin Trudeau και σημειώνοντας τον ρόλο της στην επίσκεψη.

Στο μήνυμά του ο Fumio Kishida ανέφερε: «Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Justin Trudeau επισκέφθηκε την Ιαπωνία με τη σύντροφό του και γευμάτισε μαζί με εμένα και τη σύζυγό μου. Κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας συναντηθήκαμε πολλές φορές ως ομόλογοι ηγέτες και όταν επισκέφθηκα τον Καναδά συνεργαστήκαμε για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης του Σχεδίου Δράσης Ιαπωνίας Καναδά δουλεύοντας σκληρά μαζί. Είμαι ευτυχής που συνεχίζουμε να διατηρούμε αυτή τη φιλία με αυτόν τον τρόπο».

Ο Justin Trudeau ανταπέδωσε το μήνυμα δημοσιεύοντας εκ νέου την ανάρτηση του Fumio Kishida και σημείωσε: «Χάρηκα πολύ που σε είδα Fumio Kishida. Η Katy Perry και εγώ χαρήκαμε ιδιαίτερα που είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε εσένα και τη Yuko Kishida. Σε ευχαριστώ Fumio για τη φιλία σου και για τη σταθερή σου δέσμευση στη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες και σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους».

Το ζευγάρι πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή του στις 25 Οκτωβρίου στο Crazy Horse Paris όπου παρακολούθησε καλλιτεχνική παράσταση για τα 41α γενέθλια της Katy Perry. Η παρουσία τους στην Ιαπωνία ενισχύει πλέον τη δημόσια εικόνα τους ως ζευγάρι που κινείται μέσα σε περιβάλλον διεθνών επαφών και πολιτικής δραστηριότητας.

