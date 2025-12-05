Τα hits που λατρεύουν, τα τραγούδια που μισούν και οι αποκαλύψεις των παραγωγών του Mad Radio 106,2

Από τα τραγούδια που τους έχουν κουράσει μέχρι τα hits που ζηλεύουν και τους καλεσμένους που τους άφησαν άφωνους, οι παραγωγοί του Mad Radio μοιράζονται τα πιο fun μυστικά τους

Αυτή την εβδομάδα, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Mad Radio 106,2 ανοίγουν τα χαρτιά τους και μοιράζονται όσα συνήθως μένουν πίσω από τα μικρόφωνα. Στο πλαίσιο του θέματος της εβδομάδας, μοιράζονται ποια τραγούδια τους έχουν κουράσει, ποια hits θα ήθελαν να είχαν γράψει και ποιοι καλεσμένοι τους έκαναν να κομπλάρουν στο στούντιο.

Με ειλικρίνεια, χιούμορ και λίγη δόση έκπληξης, οι παραγωγοί αποκαλύπτουν τα πιο fun και ανθρώπινα μυστικά τους, προσφέροντας μια ξεχωριστή ματιά στη ζωή πίσω από τα μικρόφωνα του αγαπημένου ραδιοφώνου.

Γιάννης Τουμπάνος

Ο Γιάννης Τουμπάνος αποκαλύπτει με ειλικρίνεια τις μικρές του ραδιοφωνικές «αδυναμίες». Παραδέχεται ότι αρχίζει να τον κουράζει λίγο το «APT» από Bruno Mars & Rosé, ενώ θα ήθελε να είχε γράψει ο ίδιος το κλασικό «One More Time» των Daft Punk. Και αν του δινόταν η ευκαιρία να υποδεχθεί στο στούντιο την Dua Lipa, παραδέχεται ότι θα «κόμπλαρε» λίγο, χωρίς όμως να χάνει το κέφι και τον ενθουσιασμό του.

Αντιγόνη Βιντιάδη

Η Αντιγόνη Βιντιάδη αποκαλύπτει με χιούμορ τις μικρές της μουσικές εμμονές. Το «Bad Dreams» έχει φτάσει σε σημείο να της προκαλεί σχεδόν εφιάλτες, ενώ δεν κρύβει την επιθυμία να είχε γράψει τη μουσική του «Stumblin’ In». Παρά την αυτοπεποίθηση που δείχνει συνήθως, η συνάντησή της με την Άννα Βίσση την άφησε άφωνη, μαγεμένη από την ευγένεια, την απλότητα και τη φυσική της λάμψη.

Φαίη Βώκου

Η Φαίη Βώκου δεν κρύβει την ειλικρίνειά της όταν πρόκειται για τα τραγούδια που ακούει στο ραδιόφωνο. Με χιούμορ παραδέχεται ότι έχει φτάσει στα όριά της με το «MA TNSANI», ενώ το «Bad Dreams» του Teddy Swims είναι το τραγούδι που θα ήθελε να έχει γράψει η ίδια. Παρά τα μικρά αυτά μουσικά παράπονα, η ίδια παραμένει άνετη απέναντι στους καλεσμένους, αποκαλύπτοντας ότι ποτέ δεν έχει κομπλάρει στο στούντιο.

Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου

Αν έπρεπε να διαλέξω ποιο τραγούδι δεν αντέχω άλλο να ακούω, θα έλεγα χωρίς δεύτερη σκέψη το «APT» του Bruno Mars και το «Ma Tnsani (Yalla Habibi)». Όχι επειδή δεν είναι καλά τραγούδια, το αντίθετο. Απλώς έχουν παιχτεί τόσο πολύ γύρω μου που πλέον νιώθω ότι τα ακούω ακόμα κι όταν δεν παίζουν.

Αν τώρα μιλάμε για το hit που θα ήθελα να είχα γράψει εγώ, αυτό είναι ξεκάθαρα το «Birds of a Feather» της Μπίλι Άιλις. Έχει εκείνη τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο συναίσθημα και την απλότητα, που σε κάνει να λες «μακάρι να το είχα σκεφτεί πρώτη». Όσο για τους καλεσμένους… δεν μπορώ να πω ότι με έχει κομπλάρει κανείς πραγματικά. Δεν είμαι από αυτούς που «μασάνε» εύκολα. Υπήρξε, όμως, ένας καλεσμένος που δεν με έκανε να νιώσω άβολα με την έννοια του «ντρέπομαι», απλώς δυσφόρησα. Δεν ταίριαζαν οι ενέργειές μας, δεν υπήρχε χημεία, και ήθελα απλώς να τελειώσει η εκπομπή να φύγει. Κι αυτό, πίστεψέ με, είναι χειρότερο από το να κομπλάρεις.

Κατερίνα Ψύχα

Η Κατερίνα Ψύχα ξεκινάει με χιούμορ, παραπονιέται για το ατελείωτο Ικαριώτικο που, όπως λέει, «περάσαμε όλο το καλοκαίρι με μαντήλι στο χέρι και χοροπηδηχτο. Όσο για τα τραγούδια που θα ήθελε να έχει γράψει, το μυαλό της πηγαίνει αμέσως στο διαχρονικό «All I Want for Christmas Is You», ένα κομμάτι που θα την είχε κάνει ζάμπλουτη με ένα μόνο χτύπημα. Όσο για τους καλεσμένους; Κανένας δεν την έχει κομπλάρει, όμως υπάρχουν στιγμές που ο σεβασμός και η συγκίνηση παίρνουν τη θέση της έκπληξης, όπως όταν φιλοξένησε τον Βαγγέλη Αυγουλά, Πρόεδρο της ΑΜΚΕ «Με άλλα Μάτια», που αφιερώνει τη ζωή του στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση ατόμων με αναπηρία, αφήνοντάς την γεμάτη θαυμασμό και ευγνωμοσύνη.

Γιάννης Χατζηγεωργίου

Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου παραδέχεται με ειλικρίνεια ότι το «APT» του Bruno Mars έχει φτάσει στα όριά του. Το ακούει τόσο συχνά στην εκπομπή, στα preps και στα backstage, που πλέον τον ακολουθεί ακόμα και στον ύπνο του. Αν μπορούσε, θα ήθελε να είχε γράψει το παγκόσμιο hit «Shape of You» του Ed Sheeran, για τη δομή του, την απλότητά του και την ακαταμάχητη εθιστική του δύναμη. Και παρόλο που σπάνια κομπλάρει με καλεσμένους, η συνάντησή του με τον Πάρη Σκαρτσολιά ήταν τόσο αστεία και γεμάτη γέλιο πίσω από τα μικρόφωνα, που ξεχάστηκε εντελώς και είχε κομπλάρει περισσότερο από ποτέ.

