Celeb News 05.12.2025

Θοδωρής Μαραντίνης στο After Dark: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έκανα για έναν έρωτα είναι ότι παντρεύτηκα»

Ο Θοδωρής Μαραντίνης αποκάλυψε την μεγαλύτερη τρέλα που έκανε για έρωτα, μιλώντας παράλληλα για τη μουσική και την προσωπική του ζωή
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Θοδωρής Μαραντίνης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, στις 00:30, στο OPEN, και μίλησε ανοιχτά για θέματα που σπάνια αναφέρονται δημόσια. Από τη μουσική πορεία των ONIRAMA μέχρι τις πιο προσωπικές στιγμές της ζωής του, ο τραγουδιστής δεν έκρυψε τίποτα, δίνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την αξία της οικογένειας και της ιδιωτικότητας.

Ο ίδιος αναφέρθηκε με τρυφερότητα στους δύο γιους του, 17 και 12 ετών, εξηγώντας πώς η σχέση τους έχει διαμορφωθεί μέσα από επικοινωνία, όρια και συνεχή παρουσία του: «Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλά παιδιά, επικοινωνούμε αρκετά. Κάνουν την επανάστασή τους, αλλά μέσα σε πλαίσια που τους γεμίζουν χωρίς να δημιουργούν προβλήματα. Από τις πρώτες τους μέρες μέχρι και τώρα προσπαθώ να είμαι δίπλα τους σε κάθε στιγμή, παρόλο που η δουλειά μου πολλές φορές δυσκολεύει τα πράγματα».

marantinis_after_dark

Διάβασε επίσης: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μιλά για τη τη γνωρίμια του με τη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σχετικά με την προσωπική του ζωή, ο Θοδωρής ήταν ξεκάθαρος, καθώς προστατεύει ό,τι είναι ιδιωτικό και σχεδόν αποκλείει το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου: «Ερημίτης δεν είμαι, ούτε θα γίνω, αλλά έχω επιλέξει οτιδήποτε πλέον προσωπικό να μένει προσωπικό. Το προστατεύω. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο καλό για μένα, έχω και μεγάλα παιδιά. Δεν νομίζω ότι θα παντρευτώ ξανά. Οριακά είμαι σίγουρος γι’ αυτό».

Η συνέντευξη περιλάμβανε και αποκαλύψεις για τα πιο τρελά του ερωτικά καμώματα, με τον ίδιο να χαμογελάει αναπολώντας τη μεγαλύτερη τρέλα που έκανε: «Παντρεύτηκα».


Διάβασε επίσης: Αντώνης Καρυστινός μιλά για τη ζωή στο εξωτερικό και τη νέα αρχή στην Αγγλία

After Dark ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΝΗΣ
