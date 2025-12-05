MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 05.12.2025

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μιλά για τη τη γνωρίμια του με τη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μιλά για τη σχέση που έχει αναπτύξει με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή «Ενώπιος – Ενωπίω» του ΑΝΤ1 και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Ο τραγουδιστής έκανε ιδίαιτερη μνεία στη γνωριμία του με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. «Γνωριστήκαμε μέσω του κουμπάρου μου πριν καν ασχοληθεί με την πολιτική. Έτυχε να βρεθούμε κάπου, γνωριστήκαμε και εκεί κατάλαβα το πόσο πραγματικά θέλει να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ δοτική. Δηλαδή αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το πως πρόσεχε τους διπλανούς της, το πως έρχονταν παιδάκια και έπαιζε μαζί τους», σημείωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο γιος του φόρεσε μπλούζα με το όνομά του – Το τρυφερό στιγμιότυπο στο Instagram

«Εκεί λοιπόν με κέρδισε σαν άνθρωπος χωρίς να ξέρω πολιτικές, δεν μ’ αρέσει άλλωστε να κάνω πολιτική και δεν είναι του στυλ μου. Όταν την γνώρισα με κέρδισε κατ’ αυτόν τον τρόπο.

www.instagram.com/argiros_konstantinos

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δήλωσε ότι μετά από αρκετό καιρό, και όταν έμαθε ότι θα είναι η καινούργια πρέσβης, πραγματικά χάρηκε αναλογιζόμενος τη δοτικότητα που ο ίδιος είχε διαπιστώσει στη μεταξύ τους σχέση. «Στη συνέχεια αποκτήσαμε μια πιο καλή σχέση, γνώρισε την οικογένεια μου και γω τη δική της και αυτή τη σχέση έχουμε μεταξύ μας» κατέληξε ο τραγουδιστής. «Στις συζητήσεις που έχουμε μεταξύ μας θα ήθελα να μπορέσω να της πω κατά κάποιο τρόπο ποιες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας διότι και γω προέρχομαι από μια γειτονιά που ναι μεν είναι περήφανη κοινωνία αλλά έχει τις δυσκολίες της» επισήμανε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

www.instagram.com/argiros_konstantinos

Διάβασε επίσης: Κωνσταντίνος Αργυρός: Από τις sold out συναυλίες στην πολιτική σκηνή – Η επαφή με στελέχη της ΝΔ

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Kimberly Guilfoyle Κίμπερλι Γκίλφοϊλ Κωνσταντίνος Αργυρό
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δες το νέο trailer της σειράς «Emily in Paris»

Δες το νέο trailer της σειράς «Emily in Paris»

05.12.2025
Επόμενο
Cloud Dancer: Το λευκό που η Pantone μετατρέπει σε χρώμα της χρονιάς για το 2026

Cloud Dancer: Το λευκό που η Pantone μετατρέπει σε χρώμα της χρονιάς για το 2026

05.12.2025

Δες επίσης

Θοδωρής Μαραντίνης στο After Dark: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έκανα για έναν έρωτα είναι ότι παντρεύτηκα»
Celeb News

Θοδωρής Μαραντίνης στο After Dark: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έκανα για έναν έρωτα είναι ότι παντρεύτηκα»

05.12.2025
Η Rita Wilson ψήνει φανουρόπιτα και γίνεται viral
Celeb News

Η Rita Wilson ψήνει φανουρόπιτα και γίνεται viral

05.12.2025
«Εκλεψε» την παράσταση η πριγκίπισσα Κέιτ σε επίσημο δείπνο με τιάρα με 2.600 διαμάντια
Celeb News

«Εκλεψε» την παράσταση η πριγκίπισσα Κέιτ σε επίσημο δείπνο με τιάρα με 2.600 διαμάντια

05.12.2025
Ο γιατρός του Matthew Perry καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκισης
Celeb News

Ο γιατρός του Matthew Perry καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκισης

04.12.2025
Το αποκαλυπτικό φόρεμα της Sydney Sweeney άφησε λίγα στη φαντασία
Celeb News

Το αποκαλυπτικό φόρεμα της Sydney Sweeney άφησε λίγα στη φαντασία

04.12.2025
Αντώνης Καρυστινός μιλά για τη ζωή στο εξωτερικό και τη νέα αρχή στην Αγγλία
Celeb News

Αντώνης Καρυστινός μιλά για τη ζωή στο εξωτερικό και τη νέα αρχή στην Αγγλία

04.12.2025
Αφοπλιστικά ειλικρινής ο Ορέστης Χαλκιάς: «Μαμά δεν θα χαρακτηρίσω ποτέ την Έλενα Χριστοπούλου»
Celeb News

Αφοπλιστικά ειλικρινής ο Ορέστης Χαλκιάς: «Μαμά δεν θα χαρακτηρίσω ποτέ την Έλενα Χριστοπούλου»

04.12.2025
Το νέο επαγγελματικό βήμα Αθηνάς Οικονομάκου-Μπρούνο Τσερέλα στην Ιταλία
Celeb News

Το νέο επαγγελματικό βήμα Αθηνάς Οικονομάκου-Μπρούνο Τσερέλα στην Ιταλία

04.12.2025
Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε on air το όνειρο που έχει για το παιδί της
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε on air το όνειρο που έχει για το παιδί της

04.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Σε αντίστροφη μέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Σε αντίστροφη μέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Ένας στους εννιά ενήλικες (20 – 79 ετών) ζει με διαβήτη

Ένας στους εννιά ενήλικες (20 – 79 ετών) ζει με διαβήτη