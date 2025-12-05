Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μιλά για τη τη γνωρίμια του με τη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή «Ενώπιος – Ενωπίω» του ΑΝΤ1 και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Ο τραγουδιστής έκανε ιδίαιτερη μνεία στη γνωριμία του με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. «Γνωριστήκαμε μέσω του κουμπάρου μου πριν καν ασχοληθεί με την πολιτική. Έτυχε να βρεθούμε κάπου, γνωριστήκαμε και εκεί κατάλαβα το πόσο πραγματικά θέλει να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ δοτική. Δηλαδή αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το πως πρόσεχε τους διπλανούς της, το πως έρχονταν παιδάκια και έπαιζε μαζί τους», σημείωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Διάβασε επίσης: Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο γιος του φόρεσε μπλούζα με το όνομά του – Το τρυφερό στιγμιότυπο στο Instagram

«Εκεί λοιπόν με κέρδισε σαν άνθρωπος χωρίς να ξέρω πολιτικές, δεν μ’ αρέσει άλλωστε να κάνω πολιτική και δεν είναι του στυλ μου. Όταν την γνώρισα με κέρδισε κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δήλωσε ότι μετά από αρκετό καιρό, και όταν έμαθε ότι θα είναι η καινούργια πρέσβης, πραγματικά χάρηκε αναλογιζόμενος τη δοτικότητα που ο ίδιος είχε διαπιστώσει στη μεταξύ τους σχέση. «Στη συνέχεια αποκτήσαμε μια πιο καλή σχέση, γνώρισε την οικογένεια μου και γω τη δική της και αυτή τη σχέση έχουμε μεταξύ μας» κατέληξε ο τραγουδιστής. «Στις συζητήσεις που έχουμε μεταξύ μας θα ήθελα να μπορέσω να της πω κατά κάποιο τρόπο ποιες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας διότι και γω προέρχομαι από μια γειτονιά που ναι μεν είναι περήφανη κοινωνία αλλά έχει τις δυσκολίες της» επισήμανε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Διάβασε επίσης: Κωνσταντίνος Αργυρός: Από τις sold out συναυλίες στην πολιτική σκηνή – Η επαφή με στελέχη της ΝΔ

Δες κι αυτό…