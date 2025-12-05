MadWalk 2025 Mega
Τέλος από τον ΑΝΤ1 το Κωνσταντίνου και Ελένης ύστερα από 27 χρόνια

Πού θα προβάλλεται πλέον η σειρά Κωνσταντίνου και Ελένης που αγαπήθηκε από το κοινό όσο καμμιά
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η ιστορία μιας τηλεοπτικής συνήθειας που πέρασε από γενιά σε γενιά δείχνει πως ακόμη και οι πιο σταθερές αξίες της μικρής οθόνης μπορούν να αλλάξουν τηλεοπτική στέγη. Δεν θα προβάλλεται πλέον από τον ANT1 το «Κωνσταντίνου και Ελένης», η σειρά που αγαπήθηκε όσο καμμιά και που μεγάλωσε γενιές τηλεθεατών. Η επίσημη ενημέρωση του καναλιού αναφέρει ότι η σειρά παραμένει στον όμιλο ANT1 αλλά αλλάζει κανάλι και ώρα προβολής μετά από πάνω από δύο δεκαετίες συνεχούς παρουσίας.

Διάβασε επίσης: Χάρης Ρώμας: Όλη η αλήθεια για την φωτογραφία από τα γυρίσματα του «Κωνσταντίνου και Ελένης»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το «Κωνσταντίνου και Ελένης» από την Τετάρτη θα προβάλλεται καθημερινά στις 18.00 μέσα από τη συχνότητα του MAK TV. Η επίσημη διατύπωση αναφέρει «Κωνσταντίνου και Ελένης Η πιο all time classic κωμωδία έρχεται από Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου και καθημερινά στις 18.00 στο MAK TV».

Όταν ο Κωνσταντίνος Κατακουζηνός γνώρισε την Ελένη Βλαχάκη μια ιδιότυπη σύγκρουση ξεκίνησε ανάμεσά τους χαρίζοντας στο κοινό μια από τις πιο δημοφιλείς κωμωδίες της ελληνικής τηλεόρασης. Και οι δύο πίστευαν ότι είχαν κληρονομήσει το ίδιο παλιό αρχοντικό χωρίς όμως αδιάσειστες αποδείξεις. Για να λύσουν τη διαφορά τους απευθύνθηκαν στη δικαιοσύνη ενώ στο μεταξύ αποφάσισαν να συγκατοικήσουν ώσπου να κριθεί επίσημα ο νόμιμος κάτοχος.

Ελληνικές σειρές που μπορούμε να βλέπουμε ξανά και ξανά

Οι ομηρικοί καβγάδες οι παρεξηγήσεις οι ατάκες και οι απροσδόκητες περιπέτειες που διαμόρφωσαν την ταυτότητα της σειράς επιστρέφουν μέσα από τη νέα της τηλεοπτική στέγη το MAK TV κάθε μέρα στις 18.00 προσφέροντας ξανά την απολαυστική εμπειρία που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.

Διάβασε επίσης: 4+1 σειρές της ελληνικής τηλεόρασης που αγάπησαν τα Χριστούγεννα

Δες κι αυτό…

