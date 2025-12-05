MadWalk 2025 Mega
Δες το νέο trailer της σειράς «Emily in Paris»

Η Emily Cooper αλλάζει πόλη και πορεία στην 5η σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix που θα κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η αναμονή για την 5η σεζόν της σειράς «Emily in Paris» του Netflix ολοκληρώνεται με την κυκλοφορία του νέου trailer, το οποίο σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή στη διαδρομή της Emily Cooper, που ενσαρκώνει η Lily Collins. Η ηρωίδα αφήνει προσωρινά το Παρίσι και κατευθύνεται στη Ρώμη, προσθέτοντας νέα διάσταση στη δημοφιλή ρομαντική κωμωδία που έχει κερδίσει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Η μετακίνηση αυτή δεν προκύπτει τυχαία. Στο τέλος της προηγούμενης σεζόν, η Sylvie Grateau, την οποία υποδύεται η Philippine Leroy Beaulieu, ζήτησε από την Emily Cooper να ανοίξει νέο παράρτημα της Agence Grateau στην ιταλική πρωτεύουσα. Το νέο trailer επιβεβαιώνει ότι η Emily Cooper αναλαμβάνει την πρόκληση και εισέρχεται σε μια περίοδο έντονων αλλαγών τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική της ζωή.

Ο Eugenio Franceschini υποδύεται τον Marcello Muratori, έναν επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στο εμπόριο κασμιριού και αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη συναισθηματική εξέλιξη της ηρωίδας. Στο trailer διαφαίνονται και δυσκολίες, καθώς η μητέρα του, Antonia Muratori, την οποία ενσαρκώνει η Anna Galiena, δείχνει επιφυλακτική απέναντι στις ιδέες της Emily Cooper. Η Lily Collins περιγράφει την ηρωίδα της με τα εξής λόγια: «Είναι πιο τολμηρή, πιο δυνατή και πιο περιπετειώδης. Βρίσκεται σε μια νέα πόλη και μια νέα χώρα, προσπαθώντας να διαμορφώσει τη ζωή της, την ερωτική και την επαγγελματική».

Το trailer αποκαλύπτει επίσης στιγμές με τους Ashley Park, Lucien Laviscount, Philippine Leroy Beaulieu και Lucas Bravo, με χειροπιαστές ενδείξεις ότι οι χαρακτήρες θα βρεθούν αντιμέτωποι με σημαντικές συναισθηματικές και επαγγελματικές αποφάσεις.

Η 5η σεζόν της σειράς «Emily in Paris» θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 18 Δεκεμβρίου, υποσχόμενη ένα νέο κεφάλαιο γεμάτο χιούμορ, αισιοδοξία και εξελίξεις που αναμένεται να ανανεώσουν πλήρως τη δυναμική της αγαπημένης σειράς.

