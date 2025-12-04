Η Anne Hathaway μεταμορφώνεται σε pop star στην ταινία Mother Mary – Δες το trailer

Η Anne Hathaway ενσαρκώνει ένα pop είδωλο σε υπαρξιακή κρίση στην ταινία του David Lowery με πρωτότυπη μουσική των FKA twigs, Charli XCX και Jack Antonoff

Η Anne Hathaway πρωταγωνιστεί στην ταινία «Mother Mary» υποδυόμενη μια διάσημη ποπ τραγουδίστρια που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας βαθιάς συναισθηματικής κρίσης. Το πρώτο επίσημο trailer που κυκλοφόρησε παρουσιάζει την ηθοποιό ως την Mother Mary, μια καλλιτέχνιδα η οποία επιχειρεί να επανασυνδεθεί με την παλιά της φίλη και σχεδιάστρια μόδας Sam Anselm, την οποία υποδύεται η Michaela Coel. Η προσπάθεια αυτή πυροδοτεί μια σειρά γεγονότων με σκοτεινή και επικίνδυνη διάσταση καθώς η πρωταγωνίστρια προετοιμάζεται για την επιστροφή της στη σκηνή.

Διάβασε επίσης: Αποκαλύφθηκαν οι ρόλοι του Robert Pattinson και της Zendaya στην Οδύσσεια του Christopher Nolan

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας, πληγές που είχαν θαφτεί για χρόνια βγαίνουν στην επιφάνεια όταν η εμβληματική Mother Mary συναντά ξανά, μετά από μακρά περιοδο αποξένωσης, την παλιά καλύτερή της φίλη και πρώην σχεδιάστρια κοστουμιών Sam Anselm. Η συνάντηση λαμβάνει χώρα την παραμονή της σημαντικής συναυλίας που θα σηματοδοτήσει την επάνοδό της». Την ταινία σκηνοθετεί ο David Lowery, γνωστός από το «The Green Knight», ενώ πλαισιώνεται από τους Hunter Schafer, Atheena Frizzell, Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay, Alba Baptista, Isaura Barbé Brown και Sian Clifford. Η πρωτότυπη μουσική υπογράφεται από τις FKA twigs, Charli XCX και Jack Antonoff, ενισχύοντας την ποπ αισθητική του φιλμ.

Η Anne Hathaway έχει χαρακτηρίσει την εμπειρία της συμμετοχής στην ταινία «μία από τις πιο αξιοσημείωτες και μεταμορφωτικές» της καριέρας της.

Η ταινία «Mother Mary» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Απρίλιο. Η Anne Hathaway θα εμφανιστεί επίσης στις ταινίες «The Devil Wears Prada 2» την 1η Μαΐου, «The Odyssey» στις 17 Ιουλίου και «Verity» στις 2 Οκτωβρίου του 2026.

Διάβασε επίσης: Τα teasers των The Devil Wears Prada 2 και Toy Story 5 έσπασαν ρεκόρ προβολών μέσα σε ένα 24ωρο

Δες κι αυτό…