Τα teasers των The Devil Wears Prada 2 και Toy Story 5 έσπασαν ρεκόρ προβολών μέσα σε ένα 24ωρο

Η Disney απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι γνωρίζει να ανατρέπει τους κανόνες του κινηματογραφικού μάρκετινγκ, καθώς η ταυτόχρονη κυκλοφορία των πρώτων teasers για τις ταινίες «The Devil Wears Prada 2» και «Toy Story 5» σημείωσε εντυπωσιακές επιδόσεις μέσα στις πρώτες 24 ώρες. Οι δυο παραγωγές, προγραμματισμένες για το καλοκαίρι του 2026, κατάφεραν να συγκεντρώσουν πάνω από 140 εκατομμύρια προβολές η καθεμία, με το ενδιαφέρον του κοινού να ξεπερνά κάθε προσδοκία.

Ιδιαίτερα για την πολυσυζητημένη επιστροφή των Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και Stanley Tucci στο «The Devil Wears Prada 2», το teaser έφτασε τα 185 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μία μόλις ημέρα. Με αυτό το αποτέλεσμα, γίνεται το δεύτερο δημοφιλέστερο trailer της χρονιάς, πίσω από το «Fantastic Four. First Family» που είχε καταγράψει 202 εκατομμύρια προβολές στο πρώτο εικοσιτετράωρο της κυκλοφορίας του. Στο Instagram το teaser σημείωσε 79 εκατομμύρια προβολές, κατακτώντας την κορυφή για το 2025, ενώ στο TikTok συγκέντρωσε άλλα 60 εκατομμύρια.

Η παραγωγή, σε σκηνοθεσία David Frankel, σηματοδοτεί την επιστροφή στο εμβληματικό περιοδικό Runway, με το teaser να αποκαλύπτει όσο χρειάζεται για να ενισχύσει την προσμονή χωρίς να αποκαλύπτει κρίσιμες λεπτομέρειες της πλοκής. Η ταινία θα ανοίξει τη θερινή κινηματογραφική περίοδο την 1η Μαΐου του 2026.

Την ίδια στιγμή, το teaser του «Toy Story 5», που θα κυκλοφορήσει μεταξύ 19 και 21 Ιουνίου 2026, συγκέντρωσε 142 εκατομμύρια προβολές στο πρώτο εικοσιτετράωρο. Το αποτέλεσμα αυτό ξεπερνά τις πρώτες ψηφιακές επιδόσεις επιτυχιών όπως το «Despicable Me 4», το «Kung Fu Panda 4» και το «The Super Mario Bros. Galaxy Movie». Στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, το Instagram οδήγησε την κούρσα με 47 εκατομμύρια προβολές, ενώ το TikTok ακολούθησε με 37 εκατομμύρια. Παράλληλα, η κυκλοφορία προκάλεσε πάνω από 142 χιλιάδες αναφορές σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, ανεβάζοντας τους σχετικούς όρους αναζήτησης στις πρώτες θέσεις του Twitter/X.

Το κοινό εμφανίζεται ενθουσιώδες για την επιστροφή της θρυλικής σειράς στη μεγάλη οθόνη, με πολλούς να σχολιάζουν θετικά τη θεματική «toys vs tech», που θεωρείται επίκαιρη και απόλυτα προσαρμοσμένη στη νέα πραγματικότητα των παιδιών. Η προηγούμενη ταινία της σειράς, «Toy Story 4», κατέχει ακόμα το ρεκόρ καλύτερου ανοίγματος για την Pixar με 120.9 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, ενώ συνολικά το franchise έχει αποφέρει πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Με δυο teasers που έσπασαν τα κοντέρ μέσα σε λίγες μόνο ώρες, η Disney δείχνει πως το 2026 θα φέρει ένα από τα πιο δυνατά κινηματογραφικά καλοκαίρια των τελευταίων ετών, με το ενδιαφέρον του κοινού να έχει ήδη φτάσει στα ύψη.

