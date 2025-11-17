Έλαμψε η Ιταλία στον OGAE 2025 – Οι θέσεις Ελλάδας και Κύπρου στον διαδικτυακό μουσικό διαγωνισμό

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τον OGAE Song Contest και τα φετινά αποτελέσματα

Η Ιταλία κατέκτησε για ακόμη μία φορά την πρώτη θέση στον OGAE Song Contest 2025, με εκπρόσωπο τον Damiano David, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια χρονιά τη δυναμική της στον θεσμό.

Η Ελλάδα συμμετείχε με το τραγούδι «Αλήθεια;» της Evangelia και της Marseaux, καταλαμβάνοντας την 18η θέση, ενώ η Κύπρος έφτασε λίγο ψηλότερα, στην 13η θέση, με το «Sandre» της Άννας Βίσσης.

Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο OGAE Song Contest αποτελεί έναν ανεξάρτητο διαδικτυακό μουσικό διαγωνισμό που διεξάγεται από το 1986, με μοναδική παύση το 2022.

Τα σωματεία-μέλη του OGAE International έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν και να στέλνουν στον διαγωνισμό ένα τραγούδι από τη δισκογραφία της τρέχουσας χρονιάς της χώρας τους, εκπροσωπώντας έτσι την εθνική τους μουσική σκηνή.

