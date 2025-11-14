Μουσικά Νέα 14.11.2025

Ο Καναδάς ετοιμάζει δυναμική είσοδο στη Eurovision 2026

Eurovision 2026
Ο υπουργός Οικονομικών François-Philippe Champagne βλέπει τη Eurovision ως «πλατφόρμα για να λάμψει ο Καναδάς
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στον φετινό ομοσπονδιακό προϋπολογισμό του Καναδά, πέρα από τα συνηθισμένα μέτρα για μείωση δαπανών και ενίσχυση της άμυνας, υπήρξε μια αναφορά που κέντρισε την προσοχή: η κυβέρνηση εξετάζει τη συμμετοχή της χώρας στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, σε συνεργασία με τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα CBC/Radio-Canada, σύμφωνα με το Guardian.

Ο υπουργός Οικονομικών, François-Philippe Champagne, δήλωσε ότι η πρόταση προήλθε από «τους ανθρώπους που συμμετέχουν» και πρόσθεσε ότι βλέπει τη Eurovision ως ευκαιρία για τον Καναδά να προβάλλει την καλλιτεχνική του ταυτότητα και να στηρίξει τη βιομηχανία μουσικής και κινηματογράφου. «Πρόκειται για μια πλατφόρμα για να λάμψει ο Καναδάς», ανέφερε, προσθέτοντας πως η συμμετοχή θα ενισχύσει την παγκόσμια αναγνώριση της χώρας.

Η ιδέα δεν είναι εντελώς καινούργια. Το CBC είχε εξετάσει στο παρελθόν τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, αλλά το 2022 είχε αποφασίσει ότι το κόστος ήταν «απαγορευτικά υψηλό». Παρ’ όλα αυτά, ο Καναδάς έχει ήδη αφήσει το στίγμα του στη Eurovision μέσω Καναδών καλλιτεχνών που εκπροσώπησαν άλλες χώρες, όπως η Σελίν Ντιόν για την Ελβετία το 1988, η Natasha St-Pier για τη Γαλλία το 2001, και η La Zarra το 2023.

Ο διευθυντής της Eurovision, Martin Green, επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο: «Είμαστε πάντα ενθουσιασμένοι όταν ραδιοτηλεοπτικοί φορείς δείχνουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη μεγαλύτερη ζωντανή μουσική εκδήλωση στον κόσμο», δήλωσε.

Η πιθανή είσοδος του Καναδά στον διαγωνισμό έρχεται σε μια περίοδο που η χώρα επιδιώκει να ενισχύσει τις διεθνείς σχέσεις της και να στραφεί περισσότερο προς την Ευρώπη, ενώ αντιμετωπίζει προκλήσεις με τις οικονομικές πολιτικές των ΗΠΑ. Ο Καναδάς φαίνεται έτοιμος να αξιοποιήσει τη Eurovision όχι μόνο για διασκέδαση, αλλά και ως στρατηγική διπλωματίας και πολιτιστικής προβολής.

ΕΡΤ Ελλάδα Eurovision 2026

Eurovision Eurovision 2026 Καναδάς
