Eurovision 2026: Το ΡΙΚ ανακοίνωσε πώς επιλέχθηκε η Antigoni να εκπροσωπήσει την Κύπρο

Το ΡΙΚ ανακοίνωσε τη διαδικασία με την οποία επιλέχθηκε η Antigoni ως αυτή που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision 2026.

Η διαδικασία περιλάμβανε δύο φάσεις, όπως διευκρινίστηκε σε σχετική ανακοίνωση τη Δευτέρα.

Φάση Επιτροπής Ειδικών

Σύμφωνα με το Omegalive, το πρώτο στάδιο βασίστηκε σε πενταμελή επιτροπή ειδικών, η οποία κλήθηκε να αξιολογήσει 9 καλλιτέχνες που προτάθηκαν από ελληνικές δισκογραφικές εταιρείες. Κάθε μέλος της επιτροπής βαθμολογούσε ξεχωριστά τους υποψηφίους, χρησιμοποιώντας κλίμακα από 1 έως 9, όσοι και οι προτεινόμενοι καλλιτέχνες.

Φάση Κοινού

Το δεύτερο στάδιο αφορούσε τη συμμετοχή του κοινού, το οποίο είχε τη δυνατότητα να συμπληρώσει ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στην ιστοσελίδα του ΡΙΚ. Μέσω αυτού, οι φίλοι της Eurovision μπορούσαν να εκφράσουν την άποψή τους για το προφίλ του καλλιτέχνη και τη συνολική συμμετοχή της Κύπρου.

Η τελική επιλογή

Με βάση τα αποτελέσματα και των δύο φάσεων, την ψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσε η Antigoni, η οποία όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision, που θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2026 στην Αυστρία.

